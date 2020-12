Duudsonit-Jarppi alkaa juontaa omaa tv-ohjelmaa – kirpputorien kingit kisaavat keskenään

Duudsoneista tutun Jarppi Leppälän juontamassa uutuussarjassa Kirppiksen kingi kilpaillaan siitä, kuka kerää komeimman rahapotin kirpputorimyyjänä.

Nuoruudessaan Seinäjoella Jarppi Leppälä kävi ahkerasti kirpputoreilla tutustumassa tarjontaan.

– Silloin saattoi löytää kokonaisen miesten puvun liiveineen 50 markalla. Mulla oli niitä aika monta!

Leppälän juontama uusi Kirppiksen kingi -ohjelma on kilpailu siitä, kuka kunkin jakson kolmesta kilpailijasta tekee muhkeimman tilin kirpputoripöytänsä tuotteilla. Parhaan myynnin tehnyt kilpailija saa voittopottiinsa myös kahden muun kisaajan päiväkassat – ja voi käyttää rahat mielensä mukaan, joko itselleen tai hyväntekeväisyyteen.

Kirppiksen kingissä on viisi sääntöä. 1. Myyntiaikaa on kolme tuntia. 2. Tuotteita saa olla enintään 300. 3. Tutuille ei saa myydä. 4. Kirppikselle saa ottaa mukaan apumyyjän. 5. Kaikenlaisesta huijaamisesta diskataan, ja kilpailija menettää senhetkisen myyntipotin.

Kotimainen formaatti lähtee ajatuksesta, että yhden roska on toisen aarre.

– Idean isä on tuottaja Tuomas Summanen, kuten monen muunkin Rabbit Filmsin ohjelman takana. Aihehan on ajankohtainen, kun ihmiset ovat entistä tiedostavampia, ja on alettu enemmän pohtia omaa kulutuskäyttäytymistä. Halutaan olla ekologisempia ja kantaa oma kortensa kekoon kestävämmän kehityksen eteen, Jarppi Leppälä kertoo.

” Lähtökohtaisesti en heitä mitään ehjää roskiin. Jos en tarvitse jotain, etsin sille uuden kodin tai vien kierrätykseen.

Leppälä muistuttaakin alku- ja loppujuonnoissaan, kuinka kestävää kehitystä voi itse kukin edistää, ja tunnustautuu itsekin kierrätyshenkiseksi.

– Lähtökohtaisesti en heitä mitään ehjää roskiin. Jos en tarvitse jotain, etsin sille uuden kodin tai vien kierrätykseen. Uskon, että sillä on iso merkitys, kun tarpeeksi moni tekee pieniä asioita.

Ohjelmaan oli avoin haku, joten kirppishenkiset kilpailijat löydettiin mainostamalla Maikkarin sivuilla ja somekanavilla. Mukaan löytyi niin keräilijöitä ja antiikkikauppiaita kuin konkarimyyjiä ja ensikertalaisia.

– Paikkakunnat valikoituivat sen mukaan, missä järjestettiin kirppistapahtumia kuvausjakson aikana. Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi oltiin kuvaamassa Turussa ja Savon Rautalammilla. Erityisesti nostan hattua Rautalammille, sillä siellä kylän tekijäihmiset järjestivät kirppispäivän ihan vain meitä varten, ja siitä tuli koko kylän tapahtuma.

Ensimmäisessä jaksossa Jarppi selvittää, viekö toisten rahat kokemukseen luottava Pirjo, omaa taidettaan kauppaava Sofia vai myyntitykki Miro.­

Ohjelmaa kuvattiin viime talvena, ja se saatiin purkkiin helmikuussa.

– Se oli juuri ennen ”uutta normaalia” – aikana, jolloin vielä sai kätellä ja halata.

Jaksoissa nähdään tiukkoja taistoja. Luvassa on sekä yhden euron että satasien eroja voittajan ja kakkoseksi tulleen välillä. Mielenkiintoista onkin seurata, saavatko kilpailijat tuotteistaan lähellekään niitä hintoja, joita lähtevät hakemaan.

” Kyllä kirppiksellä pätee sääntö, että kun oikea tuote kohtaa oikean ostajan, tehdään tili.

– Jännitystä riittää loppuun asti – varsinkin, kun kilpailijat ovat tosissaan mukana. Kyllä kirppiksellä pätee sääntö, että kun oikea tuote kohtaa oikean ostajan, tehdään tili.

Jaksojen alussa Jarppi tekee kotivierailut sekä esittelee kilpailijat ja tavarat, joilla aiotaan voittaa. Juontaja toimii myös kirppistuotteiden mannekiinina, joten päälle eksyy niin pikkumusta juhlamekko ja baseball-takki kuin päähän sombrero ja suikka.

Sarjan kuvausten aikana Jarppi näki monenmoisia kiinnostavia tavaroita, mutta hauskimmat hetket hänen mukaansa olivat ne, kun tavara ei millään hänen päässään yhdistynyt omistajaan.

– Mieskilpailijalla oli hyllyssään kunniapaikalla täydellinen Titanic-leffakokoelma. Ei siinä – sehän on hyvä leffa.

Kirppiksen kingi tiistaista 8.12. alkaen MTV3 klo 21.00.