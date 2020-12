Elokuvalegenda Francis Ford Coppola lymyili viikon Ivalossa – paljastaa Suomen-matkansa todellisen syyn

Kummisetä-elokuvien ohjaaja kehuu Lapissa asuvia suomalaisia erittäin ystävällisiksi. – Heiltä voi oppia erittäin paljon, elokuvaohjaaja Francis Coppola kiittää.

Elokuvan ohjaajalegenda Francis Ford Coppola, 81, vierailee tällä viikolla Helsingissä – mutta Suomessa hän on ollut jo viikon.

Viime viikon tiistaina Suomeen saapunut Coppola on viettänyt aikaansa tiivisti Lapissa: hän on ollut koronakaranteenin takia eristyksissä Ivalossa.

Ohjaajalle itselleen kyse on ollut perheseikkailusta, sillä mukana on hänen 9-vuotias pojantyttärensä.

– Tytöllä on ollut Lapissa ihanaa. Hän pääsi muun muassa leikkimään lumessa, Coppola kertoo Ilta-Sanomille.

Coppola kuuluu amerikkalaisen nykyelokuvan suuriin mestareihin, joka tunnetaan erityisesti Kummisetä-elokuvien kolmiosaisesta sarjasta (1972–1990) sekä sotaelokuvasta Ilmestyskirja. Nyt! (1979).

Tapaamme Coppolan kanssa Helsingin keskustassa tyhjässä elokuvateatterissa, turvavälien ja kasvomaskien kera.

Pikkutyttö on itse asiassa myös syy siihen, miksi Coppola on juuri Suomessa ja juuri nyt, maailmanlaajuisen koronapandemian keskellä.

– Suunnittelin matkan tähän aikaan tarkoituksella, Coppola selittää.

Isoisänä hänellä on ollut tapana kysyä jokaiselta lapsenlapseltaan, millaisen seikkailun nämä haluaisivat kokea, kun he täyttävät yhdeksän.

– Kysyin häneltä tämän saman kysymyksen, kun hän oli seitsemänvuotias. Hän vastasi haluavansa nukkua jäähotellissa. Tiesin, että sellaisia on Suomen Lapissa, kuten on Ruotsissa ja Norjassakin.

Kolmas Kummisetä-elokuva seuraa, miten valta siirtyy Michael Corleonelta (Al Pacino, edessä) äkkipikaiselle Vincent Mancinille (Andy Garcia).­

Matkan toisena syynä on elokuva: virallisesti Coppola on Suomessa tällä viikolla Aalto-yliopiston elokuva- ja lavastustaiteen laitoksen sekä Kansallisen audiovisuaalisen arkiston vieraana.

Coppolalta on myös juuri ilmestynyt uusi versio Kummisetä-elokuvasarjan 1990 valmistuneesta kolmannesta osasta, joka kulkee nyt nimellä Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone. Uusi versio eroaa alkuperäisestä muun muassa muokatun alun ja lopun takia.

Elokuvien tekemisen lisäksi Coppola on kuuluisa omistamastaan vanhasta kalifornialaisesta viinitilasta, jonka hän hankki 1970-luvun puolivälissä. Hänet tunnetaan myös hotelliyrittäjänä.

– Yleensä pystyn kehittämään bisneksiini liittyvän syyn, joka auttaa maksamaan matkojen kustannuksia. Matkojen avulla pystyn tuomaan julkisuutta esimerkiksi viineilleni tai kulloinkin julkaistaville elokuvilleni.

Francis Ford Coppola vieraili Sodankylän elokuvajuhlilla kesäkuussa 2002.­

Suomessa Coppola on käynyt aiemminkin. Vuonna 2002 hän kävi Sodankylän elokuvajuhlilla. Hän kehuu kokemusta mahtavaksi.

Koronan aiheuttamista poikkeustoimista huolimatta Coppola on nauttinut tästäkin matkastaan jo paljon.

– Lapissa asuvat ihmiset ovat olleet erittäin ystävällisiä. Heiltä voi oppia hyvin paljon, Coppola kiittää.

– He ovat tottuneet kylmyyteen ja osaavat olla ystävällisiä kovissakin oloissa. Ehkä pandemia saa ihmiset yleisestikin kohtelemaan toisiaan ystävällisemmin, ohjaajalegenda toivoo.