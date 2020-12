Uutuussarjassa julkkiskaunottaret uskaltautuvat treffeille täysin ilman meikkiä – mukana Amanda Harkimo ja Miss Helsinki Kelly Kalonji

Vuoden 2013 Miss Helsinki Kelly pyörittää omaa The Face of African Queen -kauneuskilpailua. Lisäksi Kellyn työhön kuuluu PR-tehtäviä, ja niihin laittautumiseen hän saattaa käyttää jopa viisi tuntia. –Mä voin sanoa, että mä piiloudun mun meikin taakse, koska siitä mä saan mun itsevarman olon – silloin olen niin sanotusti täydellinen. Ilman meikkiä mun on vaikea olla, Kelly kertoo.­