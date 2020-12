Virpi Sarasvuo räjäytti potin TTK-finaalissa – sitten ex-hiihtotähti täräytti kameroille kommentin, joka sai Vappu Pimiän lähes sanattomaksi

Nämä esitykset lähetyksessä nähdään:

Dance Fusion:

Miisa ja Marko: Rumba/tango – En el Claro de la Luna (Leri Leskinen)

Virpi ja Sami: Rumba/foxtrot – She (Elvis Costello)

Jare ja Saana: Quickstep/jive – Reet Petite (Jackie Wilson)

Yleisön valinnat:

Miisa ja Marko: Paso doble – Phantom of the Opera (Christina Vee, Jonathan Young)

Virpi ja Sami: Everybody Needs Somebody (The Blues Brothers)

Jare ja Saana: Salsa – I Want You Back (Jackson 5)

Freestyle:

Miisa ja Marko: Onni (vierailijana Chisu)

Virpi ja Sami: Con te partiró (Andrea Bocelli, vierailijana Waltteri Torikka)

Jare ja Saana: Frisbee (vierailijana JVG)