Gary Oldman on tehnyt huippurooleja toisensa perään – tunnistatko näyttelijän näistä kuvista?

Brittitähti Gary Oldman on Netflixin Mank-elokuvan ansiosta jo kovassa Oscar-nosteessa. Tässä hänen kymmenen huippurooliaan koko uran varrelta. Montako niistä muistat?

Brittinäyttelijä Gary Oldman tunnetaan muuntautumisen mestarina, joka on usein uhrannut tärkeimmille rooleilleen kaikkensa – kasvojaan ja kehoaan myöten.

Tuoreimmat ylistykset 62-vuotias tähti on kerännyt uudesta roolistaan David Fincherin ohjaamassa elämäkertaelokuvassa Mank, joka lyhyen elokuvateatterikierroksen jälkeen saa ensi-iltansa perjantaina 4.12. Netflixissä.

Gary Oldman käsikirjoittaja Herman J. Mankiewiczina.­

Monet ovat povanneet Oldmanille roolista jo Oscar-ehdokkuuttakin.

Oldman näyttelee Mankissa alkoholisoitunutta Hollywood-käsikirjoittajaa Herman J. Mankiewiczia, joka tunnetaan maailman parhaaksi elokuvaksi usein äänestetyn Citizen Kanen (1941) toisena tärkeänä tekijänä. Oldman lataa Mankiewiczin osaan sanasepon nokkeluutta, ystävien pettämisestä aiheutuvaa tuskaa sekä viinaanmenevän elämän aiheuttamaa rosoa.

Lontoon teatterilavoilta 1980-luvun taitteessa aloittanut Oldman tunnetaan rooleihinsa heittäytyvänä kameleonttina, joka on ollut yhtä uskottava esittäessään Sex Pistolsin solistia, presidentti Kennedyn epäiltyä ampujaa, kreivi Draculaa, Harry Potter -seikkailujen velhoa kuin brittipääministeri Winston Churchilliäkin, jonka osaan heittäytyminen toi hänelle viimein Oscarin.

Tässä Gary Oldmanin kymmenen aiempaa tärkeää huippuroolia vanhimmasta tuoreimpaan.

1. Sid & Nancy (1986)

Sid & Nancy (1986): Sid Vicious.­

Kolmeakymmentä vuotta lähestyvä Gary Oldman oli näytellyt teatterissa ja pienissä tv-rooleissa, mutta hän ei ollut kiinnostunut punkista eikä Sex Pistolsin laulajan Sid Viciousin tarinasta. Kahden kieltäytymisen jälkeen hän suostui agenttinsa pyyntöön ottaa rooli vastaan. Se osoittautui onnenpotkuksi: Alex Coxin ohjaamasta elokuvasta tuli rooliaan varten rajusti painoaan pudottaneen Oldmanin läpimurto.

2. JFK – avoin tapaus (1991)

JFK – avoin tapaus (1991): Lee Harvey Oswald.­

Ohjaaja Oliver Stonen vahva tulkinta Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedyn murhasta herätti maailmanlaajuista huomiota teoriallaan, joiden mukaan ampujana ei ehkä ollutkaan oikeasti Lee Harvey Oswald, vaan keskustiedustelupalvelu CIA, mahdollisesti myös mafia. Oswaldin vaimon valmistautumisensa yhteydessä tavannut Gary Oldman esitti hänet hämmentyneenä syntipukkina.

3. Dracula (1992)

Dracula (1992): Kreivi Dracula.­

Verenpunaisten silmien, kalmanvalkean ihon ja Gary Oldmanin näyttelemisen yhdistelmä loi Francis Coppolan ohjaamaan vampyyritulkintaan verenhimoisen kreivin, joka oli kaikkea muuta kuin mustavalkoklassikon kalvakka Bela Lugosi. Oldmanin nahoissa Draculasta kuoriutui himon ylipappi, joka pystyi kurttuisenakin viettelemään Winona Ryderin – vaikka kaksikko tiettävästi riiteli kuvauksissa.

4. True Romance (1993)

True Romance (1993): Drexl Spivey.­

Tony Scottin ohjaama vauhdikas rikoselokuva Quentin Tarantinon nokkelasta käsikirjoituksesta pisti Patricia Arquetten sympaattisen ex-prostituoidun ja tämän aviomiehen (Christian Slater) nokikkain heti alussa ällön parittajan kanssa. Oldmanin rastapäinen Drexl Spivey oli yksi elokuvan erikoisimmista tyypeistä, jonka toista silmää varten tähti käytti uudestaan Draculassa käyttämäänsä piilolinssiä.

5. Ikuinen rakkaus (1994)

Ikuinen rakkaus (1994): Ludwig van Beethoven.­

Ta-ta-ta-daa! Ta-ta-ta-daa! Bernard Rosen ohjaaman draaman takaumat esittelivät Oldmanin säveltäjänero Ludwig van Beethovenina, jonka värikkäisiin vaiheisiin kuului myös lukuisia naissuhteita. Monet yllättyivät Oldmanin valinnasta epätyypilliseen rooliin, mutta muuntautuminen kuurouden ja demoniensa kanssa taistelevaksi säveltäjäksi keräsi lopulta raivokkaita kehuja.

6. The Fifth Element – puuttuva tekijä (1997)

The Fifth Element – puuttuva tekijä (1997): Jean-Bapiste Emanuel Zorg.­

Ylitsepursuava tieteisseikkailu on syöpynyt elokuvan historiaan Milla Jovovichin esittämän Leeloon futuristisen niukan rooliasun takia, mutta Gary Oldmania on kiittäminen Luc Bessonin ohjaaman seikkailun karismaattisesta roistosta: Jean-Bapiste Emanuel Zorg on ilkimyksenä oiva vastalääke seikkailun sankariksi päätyvälle Bruce Willisin letkeälle taksikuskille.

7. Harry Potter -elokuvat (2004–2011)

Harry Potter ja Feeniksin kilta (2007): Sirius Musta.­

Kun lukuisten velhojen ympäröivä Harry Potter tarvitsi turvakseen ja kummisedäkseen luotettavan aikuisen, tekijät kääntyivät Gary Oldmanin puoleen. Sirius Musta herätti salamyhkäisyydellään epäilyksiä vielä Azkabanin vangissa (2004), mutta Liekehtivä pikari (2005), Feeniksin kilta (2007) ja Kuoleman varjelukset, osa 2 (2011) muistuttivat Oldmanista huokuvista lempeistä piirteistä.

8. Batman-elokuvat (2005–2012)

Batman Begins (2005): Jim Gordon.­

Christopher Nolanin ohjaamaa kolmea Batman-seikkailua sekä niiden sankaria Christian Balea on kehuttu syystäkin maasta taivaaseen, mutta tarpeeksi kiitosta ei ole saanut Gary Oldmanin osa Gothamin kaupungin luotettavana poliisipäällikkönä James Gordonina. Kukapa muu olisi ollut parempi sytyttämään Bat-signaalin taivaalle kuin Lepakkomiehen selustan turvannut vanha kunnon komisario Gordon?

9. Pappi lukkari talonpoika vakooja (2011)

Pappi lukkari talonpoika vakooja (2011): George Smiley.­

John le Carrén realististen romaanien kuuluisaa pönäkkää vakoojaa George Smileytä on vuodesta 1965 alkaen esittänyt usea brittinäyttelijä. Alec Guinnesin vuoden 1979 tv-sarjaroolia pidettiin kolmen vuosikymmenen ajan ylittämättömänä – kunnes Oldman täytti lyhyenlännän roolin ruotsalaisen Tomas Alfredsonin ohjaamassa elokuvassa. Tuloksena oli Oldmanin ensimmäinen Oscar-ehdokkuus.

10. Synkin hetki (2017)

Synkin hetki (2017): Winston Churchill.­

Oscar-voittajaksi Gary Oldmania päästiin viimein kutsumaan Joe Wrightin ohjaaman elokuvan ansiosta: muuntautuminen liikaa juovaksi ja sikareita solkenaan tupruttavaksi Winston Churchilliksi oli häkellyttävä suoritus. Oldman piti visusti huolen, että monikiloisista lisäpehmusteista ja kattavasta lateksinaamiosta huolimatta elokuvassa nähtiin uskottavan ärsyttävä ja karismaattinen brittipääministeri.

Mank, ensi-ilta perjantaina 4.12. Netflixissä. Elokuvaa esitetään myös elokuvateattereissa.