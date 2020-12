Ensitreffit alttarilla -kausi oli kaikkien aikojen floppi, silti MTV hakee jälleen uusia osallistujia sarjaan – näin kommentoi vastaava tuottaja

Viimeisimmällä Ensitreffit alttarilla -kaudella eroon päätyivät kaikki pariskunnat. MTV ilmoitti, että sarjasta tehdään kahdeksas tuotantokausi.

Ensitreffit alttarilla -ohjelman seitsemännen tuotantokauden päätösjakso nähtiin tiistaina. Tämän vuoden kausi oli sarjan aiempia kausia pidempi ja mukana oli neljä pariskuntaa.

Yllä olevalla videolla IS:n Ruuturaati ruotii sitä, miksi edellinen Ensitreffit alttarilla -kausi oli heidän mielestään floppi.

Viimeisin kausi poikkeaa muista esitetyistä kausista siten, että kaikki mukana olleet pariskunnat päätyivät eroon. Jo kesken kuvausten erostaan ilmoittivat sekä Mira ja Matti että Emma ja Tuomas. Kauden päätösjaksossa eropäätöksestään kertoivat Tommi ja Juudit. Ainoastaan Kati ja Janne ilmoittivat sarjassa jatkavansa yhdessä, mutta päivä finaalijakson jälkeen MTV uutisoi myös heidän eronneen.

MTV ilmoitti keskiviikkona, että Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta tehdään kahdeksas tuotantokausi, johon haetaan parhaillaan osallistujia. IS kysyi ohjelman vastaavalta tuottajalta Jasmi Kuusistolta muun muassa sitä, miksi ohjelmasta tehdään jälleen uusi kausi, vaikka kaikki parit päätyivät eroon ja vaihtuvatko ”matcheissaan” epäonnistuneet asiantuntijat.

Tv-katsojat ihmettelivät etenkin Tuomaksen ja Emman valitsemista toisilleen. Pari ilmoitti erosta jo kuvausten aikana.­

Tilastollisesti katsottuna tämän vuoden Ensitreffit alttarilla -kausi on epäonnistunein, sillä yksikään pareista ei pysynyt yhdessä. Aiemmin esitetyiltä kausilta yhdessä on pysynyt vähintään yksi pariskunta. Suomen Ensitreffit alttarilla -ohjelmaa on esitetty vuodesta 2015 alkaen. Ohjelmassa on avioitunut 22 paria, joista naimisissa on enää vain viisi paria.

Ohjelman ideana on se, että asiantuntijat valitsevat erilaisin perustein kaksi toisilleen tuntematonta henkilöä ja nämä henkilöt tapaavat toisensa ensi kertaa alttarilla, jossa he avioituvat. Tästä alkaa ”avioliittokokeilu”, jota sarjassa seurataan.

Viimeisimmällä kaudella asiantuntijoina toimivat pappi Kari Kanala, seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen ja parisuhdekouluttaja Marianna Stolbow.

1. Miksi Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta tehdään kahdeksas kausi?

– Ohjelma on lunastanut paikkansa katsojien sydämissä ja se kiinnostaa valtavasti. Keskimäärin sarjaa seurasi tällä kaudella huimat 740 000 katsojaa ja keskustelua oli paljon eri alustoilla koko kauden. Edelleen on rakkautta etsiviä, jotka toivoisivat löytävänsä rinnalleen loppuelämän kumppanin.

2. Tilastollisesti katsottuna viimeisin Ensitreffit alttarilla -kausi on epäonnistunein, sillä kaikki sarjassa olleet parit erosivat. Mitä vastaatte tähän?

– Olisimme kovasti toivoneet, että kaikki parit olisivat rakastuneet ja pysyneet yhdessä, mutta en silti näkisi kauden olleen epäonnistunut. Tämä on varmasti ollut opettavainen matka jokaiselle, vaikka parit päätyivätkin tällä kertaa eroon. Uskon myös monien katsojien löytävän yhtymäkohtia ja neuvoja omaan parisuhteeseen ohjelmassa käsiteltävien teemojen kautta.

3. Vaikuttiko korona-aika jotenkin viime kauden parien avioliittoihin tai niiden päättymiseen?

– Tämä aika on varmasti kaikille todella erikoista, avioliitolla tai ilman, mutta vaikea sanoa, kuinka paljon se lopulta meihin ja valintoihimme vaikuttaa. Konkreettisia vaikutuksia tuli esimerkiksi hääjuhlaan ja häämatkaan liittyen, eli hieman tuotannollisesti ja sisällöllisiin valintoihin tilanne vaikutti.

4. Vaihtuvatko asiantuntijat Ensitreffit alttarilla 8:lle tuotantokaudelle? Viime kaudella he valitsivat parit, joista jokainen erosi, joten onko heidän jatkamisensa ohjelmassa perusteltua?

– Analysoimme vielä kulunutta kautta ja juuri käynnistettiin haku uudelle kaudelle. Tulevasta kaudesta tiedotetaan myöhemmin. Uskomme, että asiantuntijat ovat tehneet parhaansa. Kipinän syttymiseen ja rakastumiseen ei ole olemassa taikakeinoja, mutta ohjelmassa siihen annetaan mahdollisuus ja varmistetaan kaikki tuki matkan aikana. Heidän neuvonsa ja tukensa pareille on ollut erittäin arvokasta, mutta rakkautta ei voi ennustaa.

5. Suomessa Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa on vihitty yhteensä 22 paria, joista 5 on vielä naimisissa. Mitä mieltä olette näistä luvuista?

– Näen ohjelman merkityksen paljon laajempana kuin alttarilla vihittyjen osuus on. Ohjelmassa käsitellään teemoja, joihin katsojat voivat samaistua ja peilata omaan elämään tai parisuhteeseen. Siitä kuinka monen suhteeseen tai avioliittoon ohjelma on vaikuttanut, ei ole lukuja saatavilla.

Ensitreffit alttarilla -asiantuntijat työssään eli valitsemassa heidän mielestään toisilleen sopivimmat parit. Kuvassa vasemmalta oikealle Marianna Stolbow, Kari Kanala ja Elina Tanskanen.­

6. Onko MTV:n motivaationa tehdä ohjelmaa katsojalukujen vuoksi vai sen vuoksi, että ihmiset löytäisivät loppuelämänsä rakkauden?

– Tavoitteenamme on löytää osallistujille loppuelämän kestävä rakkaus. Ohjelman kasvava suosio kuvastaa sitä, että ohjelmalla on merkitystä myös katsojille. Näen näiden asioiden olevan paljon merkittävämmät seikat kuin pelkkien lukujen tarkastelu.

7. Tilastot eivät puhu sen puolesta, että ohjelmasta löytäisi rakkauden, kuinka siis rohkaisette uusia osallistujia hakemaan ohjelmaan?

– Rakkaus ja tilastot eivät helposti asetu samaan yhteyteen. Ensitreffit alttarilla on täysin ainutlaatuinen mahdollisuus rakkauteen ja on varmasti opettavainen matka osallistujille omaan itseensä.

8. Tuodaanko uudelle kaudelle mukaan joitain uusia elementtejä?

– Sisältösuunnitelmat ovat käynnissä ja sitä hiotaan huolellisesti. On mahdollista, että uusiakin elementtejä tulee mukaan.

9. Millaista palautetta saitte viimeisimmiltä kaudelta?

– Puolisoiden yhteistapaamisesta pidettiin kovasti ja se oli osallistujillekin todella mukava tapahtuma. Osallistujamme ovat keskellä todella erikoista aikaa, niin tunteiden jakaminen muiden vastaavassa tilanteessa olevien kanssa, on varmasti helpottavaa.