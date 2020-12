Viisivuotias Jorma Uotinen halusi ostaa Porin Teatterin

Tanssitaiteen professori Jorma Uotinen, 70, on elänyt kiehtovan elämän. Televisiossa esitetään tänään hänestä henkilökuva ja sen perään tanssiteos Uotinen goes Kekkonen.

Jorma Uotinen oli vain 5-vuotias, kun hän halusi ostaa Porin Teatterin ja laittaa sukulaisensa näyttelemään. 10-vuotiaana hän meni soittelemaan teatterijohtajan ovikelloa ja kyselemään töitä. Pieniä rooleja löytyikin.

– Lavalle piti päästä, näyttämölle piti päästä, esiintymään piti päästä, hän kertoo Jorma Uotinen, Porista Pariisiin -henkilökuvassa.

Uotinen pyrki Teatterikorkeakouluun, mutta ei päässyt sisään. Raadissa istunut Kalle Holmberg totesi Uotisen kuuluvan ehdottomasti näyttämölle, mutta Uotisen tapa liikkua vihjaisi, että paikka on pikemminkin liikkeen ja tanssitaiteen parissa.

Kuopio Tanssii ja soi 2004.­

Kansallisbaletin koetanssiin Uotinen asteli mustaksi värjätyissä hiuksissaan, bermudasortseissaan ja Marimekko-paidassaan. Klassiseen treenaamiseen ja tekniikan oppimiseen Uotinen haki apua balettikoulun lastentunneilta.

Kansallisbaletissa Uotinen tutustui amerikkalaiseen tanssija-koreografiin Carolyn Carlsoniin, joka kutsui hänet mukaansa Pariisiin oopperan kokeellisen tanssin ryhmään. Syvästi rakastamassaan Pariisissa Uotinen vietti viisi vuotta.

– Vuodet Carolyn Carlsonin kanssa kasvattivat minusta taiteilijan. Olin tanssija, kun menin sinne. Tulin ulos sieltä taiteilijana.

Uotisen palattua Suomeen ura jatkui Helsingin kaupunginteatterin tanssiryhmän johtoon ja uudelleen Kansallisbalettiin, mutta tällä kertaa johtajana.

1980-luvulla Uotinen tutustui meikkitaiteilija Helena Lindgreniin, josta tuli hänen elämänkumppaninsa.

Jorma Uotinen ja Helena Lindgren 2019.­

– Me olimme puheenaiheena hyvin pitkään, ja meitä seurattiin, mutta meillä oli samanlaisia esteettisiä näkemyksiä, ja työkumppanina Helena oli tärkeä. Meillä on ollut hyvä symbioosi taiteilijaparina, joka välillä sai breikin, mutta viime vuosina olemme tehneet yhdessä konsertteja.

Tanssitaiteen professori Uotinen pitää yhtenä keskeisenä työ­nään Piaf Piaf -teosta, jota esitettiin pitkään Helsingin kaupunginteatterissa ja 20 vuotta myöhemmin Budapestin Barka-teatterissa.

Henkilökuvan jälkeen nähdään tanssiteos Uotinen goes Kekkonen, joka kuvattiin Tamminiemessä. Uotinen tutki kuvia, joiden kautta hän pääsi sisälle Kekkosen hahmoon.

– Hänellä on hyvin erilainen karaktääri eri tilanteissa. Virallisissa kuvissa hän seisoo vertikaalina, jalat lähellä toisiaan, ja fokus on aina hyvin kirkas. Sitten on kuvia, joissa hän on vapaalla. Jalat levällään, toinen olkapää pudonnut alaspäin, lippalakki vinossa ja ilme virnistävä. Vaimonsa edessä hän kumartaa syvästi ja osoittaa kunnioitustaan.

Vanhenemiseen Uotinen suhtautuu lempeästi.

– Vanheneminen on demokraattisin asia, mitä maailmassa voi tapahtua. Jokainen vanhenemme yhtä paljon ja yhtä aikaa. Se pitää oppia hyväksymään.

Jorma Uotinen, Porista Pariisiin, su 6.12. Teema & Fem klo 12.10

Uotinen goes Kekkonen, su 6.12. Teema & Fem klo 12.56