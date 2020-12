Mies murhasi, kun 17-vuotias tyttöystävä paljastui transsukupuoliseksi – true crime -sarja selvittää viharikostapauksia

Illan laadukas brittidokumenttisarja selvittelee amerikkalaisia viharikostapauksia dekkarimaiseen tyyliin.

Kolmiosainen true crime -sarja Viharikos ja rakkaus (Love and Hate Crime, 2017) selvittelee poikkeuksellisia rikostapauksia Yhdysvalloissa. Temaattinen rajaus ja tyylikäs toteutus erottavat BBC:n sarjan edukseen lajityypin nopeasti kasvavasta massasta.

Ensimmäisen jakson tapauksessa 29-vuotias mies on tappanut raa’asti 17-vuotiaan tyttöystävänsä. Katumusta vakuuttava mies tunnustaa murhan jo ennen valamiehistön eteen joutumista ja ottaa tieten tahtoen elinkautisen vankeusrangaistuksen.

” Mitä syvemmälle tekijän ja uhrin taustoissa päästään, sitä traagisemmaksi tarina muuttuu.

Selvä tapaus? Kaikkea muuta. Kun selviää, että uhri oli transsukupuolinen, avautuu vyyhti, joka paljastetaan katsojalle dekkarimaisesti pala palalta. Mitä syvemmälle tekijän ja uhrin taustoissa päästään, sitä traagisemmaksi tarina muuttuu.

Kahden ensimmäisen jakson tapahtumat sijoittuvat Mississipin osavaltioon – toisessa osassa joukko valkoisia nuoria on yliajanut autolla mustan miehen kuoliaaksi. Ne kertovat järkyttävällä tavalla siitä, miten tuhoisa voi olla syvästi uskonnollisen ja arvoiltaan patavanhoillisen yhteisön vaikutus sukupolvesta toiseen.

Kolmannen jakson tapaus, jossa naispari on joutunut pakkomielteisen murhaajan uhriksi, on enemmän yksilötason murhenäytelmä, vaikka siinäkin on viitteitä viharikoksesta.

Sarja on uusinta vuodelta 2018.

Viharikos ja rakkaus, maanantaina 7.12. TV2 klo 22.20