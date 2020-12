Maria, 20, katsoo silmät tarkkana viiden miehen alastomia vartaloita – kamera zoomaa uutuusohjelmassa paljaisiin sukuelimiin

Naked Attraction Suomi -sarjan ensimmäisessä jaksossa mutkattomasti alastomuuteen suhtautuva Maria, 20, pääsee valitsemaan treffikumppanin viiden alastoman miehen joukosta. Sekä Maria että katsojat näkevät ohjelmassa kaiken, eikä mitään sensuroida.

Miltä kuulostaisi, jos eteesi tuotaisiin yhtäkkiä viisi alastonta ihmistä, joista sinun pitäisi valita itsellesi potentiaalinen kumppani vain heidän ulkonäkönsä perusteella?

Tätä pääsee kokeilemaan joukko suomalaisia, jotka osallistuivat uutuusohjelma Naked Attraction Suomeen. Sarjassa tavalliset sinkut etsivät itselleen deittiä viiden tuntemattoman ihmisen joukosta, mutta kyseessä ei ole aivan tavallinen treffiohjelma, sillä kaikki on käännetty päälaelleen ja ennen treffejä jakson päähenkilö kohtaa potentiaaliset kumppaninsa alasti.

Katso artikkelin videolta pätkä Naked Attraction -sarjan ensimmäisestä jaksosta!

Britanniassa sarja on herättänyt valtavasti huomiota sen estottoman alastomuuden vuoksi. Sarjan osallistujat ovat myös kohauttaneet roiseilla eleillään.

Sarjan perjantaina alkavan suomalaisversion ensimmäisessä jaksossa itselleen unelmien miestä etsii jyväskyläläinen Maria. 20-vuotias Maria opiskelee kemiaa ja suhtautuu alastomuuteen mutkattomasti. Hän päätyi mukaan kohusarjaan ystävänsä kehotuksesta.

– Koen tärkeäksi, että rikotaan sitä alastomuuden tabua. Alastomuus on mulle hyvin luonnollinen asia, koska mulla on kilpauimarin taustaa. Se oli niin normaalia, että siellä pukuhuoneessa riisut ja menet vaan alasti pesuhuoneeseen. Ei se mulle ole ollut ikinä vieras asia, Maria kertoo Naked Attraction Suomi -sarjan ensimmäisessä jaksossa.

Maria kiinnittää yleensä ensimmäiseksi huomiota miehen silmiin ja hymyyn, mutta nyt hän näkeekin viidestä sinkkumiehestä ensimmäisenä alavartalot – koko komeudessaan ja täysin alastomina.

Myös katsojat näkevät uutuusohjelmassa kaiken. Intiimialueita, takapuolia tai rintoja ei sensuroida lainkaan kuten sarjan esittelyvideoillar, vaan kaikki vartalot näytetään sellaisena kuin ne ovat, läheltä ja kaukaa, ilman somesta tuttuja filttereitä tai imartelevia poseerauksia. Mukana sarjassa on erilaisia vartaloita ja tavallisia suomalaisia.

Jyväskyläläisellä Marialla riittää sarjan ensimmäisessä jaksossa ihmeteltävää, kun viisi sinkkua peittävät kopit nostetaan niin, että hänen silmiensä eteen lävähtää miesten alastomat vartalot vyötäröltä alaspäin.

Marian kasvoille leviää varovainen hymy, ja seinämän noustessa yhä ylemmäs hän peittää suunsa kädellään hämmästyksestä.

– Onhan tämä nyt imartelevaa, kun mulla on tässä viisi miestä edessä vain mua varten, Maria häkeltyy.

20-vuotias Maria suhtautuu alastomuuteen mutkattomasti eikä arkaile riisuutua edes tv:ssä.­

Sarjan juontajana toimivaa erityistason seksuaaliterapeutti Marja Kihlströmiä kiinnostaa, mihin Maria kiinnitti ensimmäisenä huomionsa alastomissa vartaloissa.

– Sitä katselee kaikkialle. Tässä näkee, miten erilaisia vartaloita on, Maria kertoo ihmeissään.

Sinkkujen vartaloita tarkastellaan ja ruoditaan ohjelmassa yksitellen kameran tutkiessa niitä tarkasti. Kamera vaeltaa miesten alastomilla alavartaloilla ylös ja alas ja pysähtyy välillä tarkastelemaan esimerkiksi reisiä tai karvoitusta.

– Tykkäsin noista jaloista, ne on kivan lihaksikkaat. Musta on tavallaan seksikästä, kun miehillä on sitä karvoitusta. Se tekee jotenkin tosi miehekkään, Maria analysoi erästä miestä.

– Tykkään tuosta V:stä, mikä tulee tuohon lonkalle tai tuohon alavatsalle. Jotenkin tosi nätin näköinen, hän jatkaa seuraavan kohdalla.

Pian huomio siirtyy miesten intiimialueille, joihin kamera zoomaa.

– Miltä susta on tuntunut katsoa näitä peniksiä? Tai käytätkö sä sanaa penis? Kihlström kysyy Marialta.

– No mä en oikein tiedä, mitä siitä pitäisi käyttää. Mä käytän penis ja lerssi, hän vastaa.

Seuraavaksi Kihlstöm pyytää miehiä kääntymään ja tarkastelun kohteeksi otetaan heidän takapuolensa.

– Apua! Tulee taas lisää ihmeteltävää, Maria henkäisee.

Maria tutkailee alastomia vartaloita ja kertoo erityistason seksuaaliterapeutti Marja Kihlströmille, mistä hän niissä pitää.­

Sinkkujen takamukset miellyttävät Mariaa kovasti ja hän kehuu yhtä niistä ”puristettavaksi”. Hän toteaa myös kahden vartalon olevan ”hieman rotevampia” ja kertoo pitävänsä siitä sekä miesten karvoituksesta.

Naked Attraction -ohjelmassa on yhteensä neljä kierrosta, joista jokaisella karsitaan yksi sinkku pois. Ensimmäisellä kierroksella nähdään vain alavartalot, toisella paljastetaan myös ylävartalo ja kolmannella myös kasvot samalla, kun sinkut pääsevät ääneen ja kertomaan, mistä he pitävät itsessään eniten.

Viimeisellä kierroksella jäljellä on kaksi sinkkua, joista jakson päähenkilö valitsee mieleisensä sen jälkeen, kun myös hän itse on riisuutunut alasti.

– Jännittävää. Kun sinut riisutaan, niin sä oikeasti olet siinä. Sinulla ei ole mitään, mikä peittäisi sinua enää, Maria pohtii ennen kuin hän kävelee alasti kahden jäljellä olevan miehen eteen.

Marian saapuessa alastomana miesten eteen, meinaavat heidän katseensa karata hieman silmiä alemmas.

– Hieman, mutta yritän parhaani, toinen miehistä myöntää.

Jokaisen Naked Attraction -jakson päätteeksi nähdään treffit, joilla jakson päähenkilö ja hänen valitsemansa sinkku kohtaavat ensimmäistä kertaa vaatteet päällä ja saavat tutustua toisiinsa. Jakson lopuksi paljastetaan, miten treffit sujuivat ja syntyikö parin välille kipinää.

Naked Attraction Suomi kaksi jaksoa perjantaisin Dplay+-palvelussa.