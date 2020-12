Yksi syy sai Antti Railion epäilemään, ettei hän voi voittaa Suurinta pudottajaa – asetti itselleen heti tiukan tavoitteen tärkeää päivää varten

Liki 24 kiloa karistanut Antti Railio haaveilee hurjasta painonpudotuksesta omaan hääjuhlaansa.

Alussa liki 200 kiloa painanut laulaja Antti Railio, 36, sijoittui Suurin pudottaja Suomi -ohjelmassa kolmanneksi. Tiukka mittelö huipentui hienoon tulokseen: kiloja karisi 23,6.

Finaalin päätteeksi 170,8 kiloa painanut Railio myöntää olevansa realisti, ja siksi hän ei laskenut voiton varaan ollenkaan. Kolmas sija oli miehelle enemmän kuin tarpeeksi. Prosentuaalisesti Railion pudotus jäi finaalissa 12,1 prosenttiin.

– Olin melko varma, että en voi käytännössä voittaa tätä, koska aloituspainoni oli niin paljon, että minun olisi pitänyt pudottaa varmaan 40–50 kiloa, jotta olisin voinut prosentuaalisesti tämän voittaa, Railio muistutti IS:lle finaalin ratkettua.

Muutoskuva todistaa, että Railiolta lähti kiloja mukava määrä.­

Sen sijaan Railion mielessä siintää jo toinen tavoite. Railio ja hänen Siiri-vaimonsa vihittiin elokuussa, mutta koronan takia juhlia ei voitu järjestää. Toiveissa on, että vuoden päästä häitä päästään juhlimaan kunnolla, ja silloin juhlapukuun sujahtaa entistä hoikempi mies.

– Minulla on pitkän ajan tavoite, ensi syksyyn asti. Minulla on tavoitteena, että ei ole yhtään ylimääräistä. Se on sellainen pidemmän tähtäimen tavoite, Railio sanoo.

– Tavoite on se, että olisin silloin ihannepainossani 120 kiloa. En ole ihan sinne asti päässyt vielä, Railio paljastaa.

Antti Railio ja Siiri-vaimo vihittiin elokuussa. Juhlia vietetään koronatilanteen rauhoituttua.­

Tosin kovan urheilutaustan omaava Railio muistuttaa, että hän on ollut aikuisiälläkin alle satakiloinen.

– Kun potkunyrkkeilin, niin painoin 99 kiloa ja olin aivan luikku. 120 kiloa on minulle sopiva, vaikka moni sanoo, että se on ihan liikaa. Olen aina sanonut, että minulle se ei ole liikaa, vaan juuri hyvä, Railio sanoo.

Railion mukaan ihannepainoon tuli vahvistus kisan aikana.

– Kun minulle tehtiin testit ja kehonkoostumusmittaukset, niin nekin puolsi sitä, että minulla on paljon lihasmassaa, ja 120 on ihannepainoni. Minulla ei ole sellaista absoluuttista tavoitetta, että sen täytyy olla tasan 120 kiloa, mutta suurin piirtein, Railio sanoo.

Antti Railio, voittaja Aarni Mikkola ja toiseksi sijoittunut Veera Korhonen tuulettivat finaalissa.­

Ihannepainon tavoittamisen jälkeen Railion mielessä siintää jo kehonrakennus ja ”Tarzanin kroppa”

– Haluaisin panostaa klassiseen kehonrakennukseen. Ei mitään mörköä, vaan vanhan liiton juttua, sellaista Tarzania, että on iso yläkroppa ja on liikunnallinen ja lihaksikas. Se on minun tavoitteeni, Railio nauraa.

Railion mielestä Suurin pudottaja oli mahtava kokemus, vaikka matkan varrella sattuikin pieni haaveri.

– Polvi hajosi. Sinne tuli vettä ja se tulehtui. Se oli aika paha ja siinä oli omat haasteensa. Nyt on kotona vältetty tiettyjä liikkeitä, niin olen saanut hoidettua sen hyvään kuntoon. Toki varon sitä vielä edelleenkin, täytyy tietää mitä tekee, Railio kuvailee.

Antti Railio aikoo jatkaa elämäntaparemonttiaan ohjelman jälkeenkin.­

Tulehtunut polvi aiheutti hetken aikaa harmaita hiuksia, mutta Railio päätti noudattaa vanhaa tuttua ohjenuoraa.

– Totta kai se harmitti, stressasi ja jännitti, että jos se menee pahemmaksi, niin jää kisa kesken. Mietin kuitenkin, että teen parhaani ja sen on riitettävä, Railio sanoo.