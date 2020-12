Suurin pudottaja -finalisti Veera, 38, nostaa esiin painonpudotuksen vaietut seuraukset: ”Se on surullisinta”

Veera Korhonen iloitsee uusista elämäntavoistaan, mutta nostaa esiin myös karistettujen kilojen aiheuttamat ristiriitaiset tunteet.

Toiseksi Suurin pudottaja Suomi -finaalissa sijoittunut bloggaaja Veera Korhonen, 38, oli kaikkensa antanut viimeisenä kuvauspäivänä. Vaaka näytti viimeisessä punnituksessa hienoa tulosta, 90,1 kiloa. Lähtöpainona oli 102,9 kiloa, eli Korhonen onnistui karistamaan yhteensä liki 13 kiloa painoaan. Se riitti tällä kertaa toiselle sijalle.

Korhonen korosti IS:lle heti finaalissa, että hän on äärettömän onnellinen ystävänsä Aarni Mikkolan voitosta.

– Itselläni ei liittynyt tähän sellaista voitontavoittelua, tavoitteet oli ihan omassa olossa. Järjestyksellä ei siis sinällään ollut väliä. Jo finaaliin pääsy oli itselleni yllätys, kun olin joka viikko varma, että lähden. Tavoitteeni oli se, että ensimmäisenä en pudonnut, Korhonen myönsi IS:lle finaalin jälkeen nauraen.

Kuvat ennen ja jälkeen paljastavat Veera Korhosen muodonmuutoksen.­

Sijoituksia oleellisempaa olikin uusi ystävyys Mikkolan kanssa, joka sai alkunsa ohjelman kuvauksissa.

– Me ei tunnettu etukäteen, mutta tutustuttiin kuvauksissa ja meistä tuli hyviä ystäviä. Finaalin jälkeen sovittiin, että kun tulen Helsinkiin, mennään heti lenkille yhdessä, Porissa asuva Korhonen kertoo.

Korhonen päätti lähteä mukaan Suurimpaan pudottajaan, koska hänellä on takanaan useita isoja elämänmuutoksia, joiden myötä terveelliset elämäntavat olivat jääneet taka-alalle.

– Olin miettinyt, että haluaisin elvyttää liikunnan takaisin elämääni ja saada ruokarutiinit kohdilleen. Pari vuotta sitten eron jälkeen muutin omilleni, ja se muutti vähän pakkaa, koska olin tottunut elämään ihmisen kanssa, joka kokkasi. Isot elämänmuutokset aiheutti sen, että syöminen meni aiempaa huonommaksi, Korhonen myöntää.

– Tiesin, että homma pitäisi korjata. En halunnut olla niinkään laihempi, vaan jaksaa ja voida paremmin. Sitä minä kaipasin, hän kertoo.

Antti Railio, Aarni Mikkola ja Veera Korhonen tukivat toisiaan loppuun asti.­

Tyyliä metsästämässä -nimisessä blogissaan Korhonen on kertonut hyvinkin avoimesti esimerkiksi masennuksestaan. Sairaus on omalta osaltaan vaikuttanut omasta kunnosta huolehtimiseen.

– Olen vuosikausia sairastanut monta kertaa masennusta, ja sen kanssa on aika tietoisesti joutunut tekemään valintoja, että nyt en jaksa, koska selviydyn ja pidän päätä kasassa. Sen suhteen on ollut nyt hyvää toipumista, joten nyt oli oikea aika osallistua ohjelmaan, Korhonen kertoo.

Korhonen kokee, että loppupeleissä ohjelmasta oli apua hänen masennukselleen.

– Se edesauttoi olotilaa, että sai energiaa ja pirteyttä. En kuitenkaan halua vahvistaa sitä viestiä, että masentuneiden pitää mennä lenkille, niin olo paranee. Mutta toki, kun voimavaroja on riittävissä määrin, niin liikkumisesta on apua, Korhonen muistuttaa.

Veera Korhonen sai paljon itseluottamusta kilpailun aikana.­

Itseluottamuskin nousi kohisten sitä mukaa, kun fyysinen kunto parani.

– Olen ollut huonossa fyysisessä kunnossa, joten treenaamiseen liittyi paljon pelkoa. Leirin ja treenin myötä olen saanut hirveästi itseluottamusta, että kyllä minä jaksan ja pystyn, enkä ole yhtään niin huonossa kunnossa kuin kuvittelin jostain syystä. Nyt menen entistä rohkeammin uusien lajien kimppuun, Korhonen iloitsee.

Vaatekaapissa muutos on näkynyt konkreettisesti, sillä vaatteet ovat jääneet jopa pari kokoa liian isoiksi laihtumisen myötä – tosin se ei ole ollut pelkästään hyvä asia.

– Se on surullisinta, kun kaikki on niin onnessaan ostamassa vaatteita, mutta minä itken nahkatakkieni perään, kun ne on hartioista pienentyneet, enkä saa yhtä ihania tilalle, Korhonen parahtaa.

– Varmaan paino putoaa vielä, kun uusia rutiineja tulee, mutta toivon, ettei hirveän nopeasti. Se olisi aika hirveä ajatus, jos yhtäkkiä lähtisi vielä 10 kiloa. Toivoisin sopeutumisaikaa, niin kaikki on helpompi ottaa vastaan.

Jännittävä punnitus huipentui hienoon tulokseen: kiloja karisi liki 13.­

Korhonen haluaakin nostaa esiin vaietun asian, joka painonpudotuksessa usein sivuutetaan.

– On tässä paljon outojakin juttuja, esimerkiksi tissit rupeaa roikkumaan. Tästä on tehty sellaista, että laihtuminen olisi aina yhtä sankaritarinaa ja hienoa, mutta sanon kyllä itse, että on tämä outoakin, Korhonen toteaa.

Myös perinteinen tapa puhua laihtumisesta ja painosta ottavat Korhosta päähän.

– Vihaan termejä ”ottaa niskasta kiinni” ja ”lipsahdukset ja repsahdukset”. Toivoisin, että ihmiset miettisi miltä heistä tuntuu, ei miltä he näyttää. Laihtuahan voi vaikka makaamalla sohvalla ja syömällä huonosti, mutta ei se hyvinvointia edistä, Korhonen muistuttaa.

Korhonen pyrkii ajattelemaan niin, etteivät terveelliset elämäntavat ole projekti, jolla olisi loppumispäivämäärää. Ja itselleen pitää olla myös armollinen: jos ystävä kutsuu perjantaina kakulle ja skumpalle, voi aivan hyvin mennä nauttimaan.

– Käyn terapiassa ja viime kerroilla olen puhunut tästä paljon siellä, koska haluan, että tämä pysyy elämässäni. Otin leirin jälkeen sellaisen asenteen, että muokkaan kaikkea sopivaksi arkeeni. Olen syönyt rennosti ja joustavasti, niin kuin haluaisin koko elämäni syödä, Korhonen sanoo.