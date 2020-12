Tiesitkö? Mr. Beania näyttelevä Rowan Atkinson opiskeli ensin sähköinsinööriksi – yksi tapaaminen muutti lopulta kaiken

Rowan Atkinson on huippuhauska näyttelijä, mutta hänelle komiikan tekeminen on vakava asia. Kyse on sananvapaudesta, jota hän puolustaa kiihkeästi.

Brittikoomikko Rowan Atkinson on monille yhtä kuin nolojen tilanteiden mies Mr. Bean: kaikesta utelias mutta nopeasti hätääntyvä aikuinen pikkupoika, jonka epätoivo näkyy saman tien hänen rullalle vääntyvästä naamastaan.

Uudenvuodenpäivänä 1990 ensiesiintymisensä tehneestä Beanistä on vuosikymmenten aikana tullut Atkinsonin kuuluisin hahmo, jonka hän on herättänyt henkiin 15 varsinaisen tv-jakson ohella jo kahdessa pitkässä komediassa, hahmon animaatiosarjassa, Lontoon vuoden 2012 olympialaisissa, tv-mainoksissa sekä jopa kiinalaisessa komediaelokuvassa Huan Le Xi Ju Ren (2017).

– Omasta mielestäni Mr. Bean käyttäytyy kuin 9–11-vuotiaat, Atkinson itse kuvaili tammikuussa New Indian Express -lehdelle.

Mr. Beanin hahmo teki näyttelijä Rowan Atkinsonista supertähden.­

Nolojen tilanteiden miehen komiikka syntyy ristiriidasta, lapsenomaisuuden ja aggressiivisuuden yhdistämisestä.

Atkinsonin uran lähtölaukauksena olivat – yllättävää kyllä – sähköinsinöörin opinnot Oxfordin yliopistossa. Opinahjon teatteriseurueessa hän tutustui muun muassa käsikirjoittaja Richard Curtisiin.

Tapaaminen osoittautui tärkeäksi hetkeksi: yhteisen radiokomediasarjan The Atkinson People jälkeen molempien varhaiseksi käyntikortiksi muodostui ensin BBC:n ajankohtaissatiiria pulpunnut sketsisarja Ei yhdeksän uutiset – ja heti perään brittiläiselle tapakulttuurille piruillut komediasarja Musta kyy.

– Uskonnollisia tapoja ja uskomuksia voi ja täytyy pilkata. Se on ollut brittiläinen perinne jo monien satojen vuosien ajan, Atkinson kommentoi 2018 The New York Timesille.

” ”Sananvapaus on minulle täysin merkityksetön, jos on varottava muiden mielen pahoittamista.”

Komedian tekemisessä on Atkinsonille kyse sananvapaudesta, jota hän on usein puolustanut kiihkeästi.

– Sananvapaus on minulle täysin merkityksetön, jos on varottava muiden mielen pahoittamista, Atkinson täsmensi The New York Timesille.

Curtis taas käsikirjoitti myöhemmin monia brittiläisiä menestyskomedioita, mukaan lukien Neljät häät ja yhdet hautajaiset (1994) ja Notting Hill (1999). Rakkautta vain -komedian (2003) Curtis myös ohjasi.

Rowan Atkinson agenttiseikkailussa Johnny English – uudestisyntynyt.­

Atkinsonin kolmas kuuluisa hahmo on yli-innokas mutta tumpelo agentti Johnny English, joka on saanut vuoden 2003 jälkeen ympärilleen yhteensä kolme pitkää elokuvaa. James Bondia parodioivan hahmon pohjana oli Atkinsonin omien sanojen mukaan Roger Moore.

Vapaa-ajallaan Atkinson ei koe itseään koomikoksi.

– Hyvien ystävien seurassa rentoutuneena voin olla melko hilpeä, mutta minuun ei kohdistu mitään odotuksia. Olen hauska vain silloin, kun esitän jotain toista, hän kuvaili Ilta-Sanomien haastattelussa 2011.

Näistä hänet muistetaan:

Musta kyy­

1. Musta kyy (1982–1989): Keskiajan kuninkaanhoviin sijoittuva komediasarja satirisoi muun muassa Shakespearen tekstien asetelmia, hovielämää ja kirkon roolia. Myöhemmät kaudet seurasivat Atkinsonin näyttelemän Edmund Blackadderin jälkeläisten toilailuja.

2. Nolojen tilanteiden mies (1990–1995): Vanhasta sketsi­hahmosta ja puolen tunnin komedia­spesiaalista alkunsa saanut sarja nosti Atkinsonin suosionsa huipulle käytännöllisissä asioissa alituisesti epäonnistuvana herra Beanina. Tuloksena oli myös kaksi pitkää elokuvaa 1997 ja 2007.

Neljät häät ja yhdet hautajaiset­

3. Neljät häät ja yhdet hautajaiset (1994): Sanoissaan sekoilevan papin rooli menestyskomediassa sinetöi Atkinsonin suosion.

Johnny English – Uudestisyntynyt keskiviikkona 2.12. TV5 klo 14.55, Johnny English iskee jälleen keskiviikkona TV5 klo 22.20 & torstaina 3.12. TV5 klo 16.15.