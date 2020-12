Brittiläinen BBC osti suomalaisen tv-sarjan

Britannian yleisradioyhtiö osti suomalaissarja Huone 301:n.

Huone 301 -sarjasta tulee ensimmäinen BBC:n esittämä suomenkielinen draamasarja, lehdistötiedotteita välittävä kansainvälinen Pressparty-sivusto kertoo.

– Olemme iloisia, että Man In Room 301 on ensimmäinen sarjamme Suomesta. Se on jännittävä psykologinen draama, joka sijoittuu Suomeen ja Kreikkaan. Se pitää BBC:n katsojat kiinnostuneina ja syventyneinä loppuun asti, BBC:n ohjelmien hankintajohtaja Sue Deeks sanoi tiedotteessa.

Huone 301 on brittiläisen Kate Ashfieldin käsikirjoittama ja Mikko Kuparisen ohjaama kuusiosainen draamasarja, joka julkaistiin Suomessa Elisa Viihteessä vuoden 2019 joulukuussa.

Sarjan pääosissa näyttelevät Jussi Vatanen, Antti Virmavirta, Kaija Pakarinen, Leena Pöysti, Andrei Alén ja Kreeta Salminen.

Huone 301 valittiin tänä vuonna ensimmäisenä suomalaisdraamana Ranskassa järjestettävien Canneseries-festivaalien kilpailuun, johon valitaan 10 sarjaa ympäri maailman. Keväältä siirtynyt tapahtuma järjestettiin lokakuussa. Kilpailun voitti ruotsalaissarja Partisan.