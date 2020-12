Tällainen on tänään aloittava uusi suoratoistopalvelu: Hollywood-viihdettä ja kotimaisia kärkisarjoja – ”Palikat liikkuvat koko ajan”

Uuden Elisa Viihde Viaplayn sisältöjohtaja lupaa panostuksia kotimaisiin sarjoihin, vaikka kilpakumppaneina ovat kansainväliset suoratoistojätit, kuten Netflix ja Disney.

Uusi Elisa Viihde Viaplay avaa elokuvia sekä tv-sarjoja tarjoavan kuukausimaksullisen palvelunsa torstaina.

Nimensä mukaisesti se kokoaa saman osoitteen alle tähän asti Elisa Viihde Aition ja Viaplayn erillisissä suoratoistopalveluissa esitetyt ohjelmat. Elisan puolelta tulevat erityisesti kotimaiset tv-sarjat ja elokuvat, kun taas Viaplayn takana oleva Nent Group vastaa pohjoismaisen ohjelmiston lisäksi Hollywood-uutuuksista.

Uuden palvelun käyttöliittymän pohjana on Viaplayn tekniikka.

Elisa on viime vuosina tuottanut runsaasti omia suomalaisia tv-sarjoja, kuten Kaikki synnit ja Ivalo. Alkuperäissarjoista noin kolmasosa on myöhemmin esitetty myös kotimaisilla tv-kanavilla.

Lisäksi alkuperäissarjoja on myyty ulkomaille sekä suoratoistopalveluille että tv-kanaville. Kansainvälisesti myytyjä sarjoja ovat Kaikki synnit -sarjan ja Ivalon ohella muun muassa Nyrkki, Huone 301 ja Bullets.

Toinen kausi on nähty jo Kaikki synnit -sarjasta, ja ensi vuonna nähdään jatkoa myös Ivalolle ja Nyrkille.

– Kotimaisten panostusten suhteen linja ei ole muuttumassa, sisältöliiketoiminnan johtaja Ani Korpela Elisalta vakuuttaa.

Elisan seuraava kotimainen alkuperäissarja on Pohjolan laki. Pääosassa on Lauri Tilkanen.­

Varmuutta ei ole vielä, kuinka paljon koronarajoitukset vaikuttavat tämän talven tuotantoihin ja niiden kuvauksiin.

– Jos koronatilanne suljetaan pois, satsaamme ensi vuonna kotimaiseen elokuvaan ja alkuperäissarjoihin vähintään saman verran kuin tälläkin hetkellä.

Myös Viaplayn puolella on nähty jo entuudestaan muutamia suomalaisia alkuperäissarjoja, kuten nyrkkeilijä Eva Wahlströmistä kertova dokumenttisarja sekä jännityssarja Cold Courage.

Entisen Aition katsotuimpia sarjoja ovat tällä hetkellä Kaikki synnit, Makkari, Ivalo, Downshiftaajat ja Huone 301. Kotimaisista elokuvista kärkisijoilla ovat Olen suomalainen, Fingerpori, Koirat eivät käytä housuja, Risto Räppääjä ja pullistelija sekä Tarhapäivä.

Viaplayn sarjoista tämän hetken katsotuimpia ovat Greyn anatomia, The Blacklist ja The Walking Dead. Elokuvista kärkeen ovat nousseet Jumanji: The Next Level, Charlie’s Angels sekä Bad Boys for Life.

Samankaltaista suomalaisuuden, pohjoismaisuuden ja Hollywood-viihteen kokonaisuutta tarjoaa myös kilpailija, Telian omistama C More.

– Varmasti kaikissa palveluista löytyy jonkin verran samoja elementtejä, Korpela toteaa.

Korpela laskee Elisa Viihteen erityiseksi vahvuudeksi kuitenkin juuri kotimaisen sisällön, jota hänen mukaansa on kaikkiin maksullisiin suoratoistopalveluihin verrattuna eniten. Alkuperäissarjojen lisäksi Aitiossa on jo tähän asti ollut tarjolla satoja kotimaisia elokuvia sekä vanhempiakin kotimaisia sarjoja.

Viaplayn puolelta taas on tulossa Hollywood-sisältöjen ohella laaja kattaus pohjoismaisia alkuperäissarjoja: ensi vuoden aikana niitä on luvassa noin 40.

Korpelan mukaan mikään ei sinänsä olisi estänyt Aitiota ja Viaplayta jatkamasta erillisinä palveluina. Aition käyttäjämäärissäkin on ollut viime vuosina merkittävää kasvua.

Kahden palvelun yhdistyminen tietää kuitenkin monipuolisempaa ohjelmistoa.

– Kansainvälinen sisältö oli meillä Aitiossa hieman haasteena. Aitio oli hyvin kotimaisesti painottunut ja löysi sitä kautta oman yleisönsä. Nyt pystymme kuitenkin tuomaan sen rinnalle kansainvälisen sisällön.

Vain Suomessa toimiva palvelu on joka tapauksessa eri asemassa kuin Netflixin kaltaiset suoratoistojätit.

– Jos suoratoistopalvelulla on maailmanlaajuinen yleisö, se voi pärjätä vaikka vain jonkin tietyn lajityypin tai kapeammankin valikoiman avulla. Suomi on sen verran pieni markkina, että yhdistymisestä syntyvä kokonaisuus on mielekkäämpi asiakkaille, Korpela näkee.

Elisa Viihde Viaplayn syntyminen kertoo myös suoratoistopalveluiden markkinoiden muutoksesta.

Syyskuussa Suomessa aloitti Disney+. Tähän asti muiden palveluiden lisäsisältönä myyty Paramount+ muuttuu kevään 2021 kuluessa itsenäiseksi, suoraan katsojille myytäväksi palveluksi.

– Sisältöoikeuksien hankkiminen vaatii ennakointia ja miettimistä eteenpäin tulevaisuuteen, mikä ei ole helppoa, koska kaikki palikat liikkuvat koko ajan. Markkina on nyt hyvin muuttuvassa vaiheessa, Korpela toteaa.Taneli Topelius