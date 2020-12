Suurin pudottaja -finaali lähestyy – Antti Railio aikoo hankkia itselleen jatkossa ”Tarzanin kropan”

Suurin pudottaja Suomi huipentuu torstaina 3.12. nähtävään finaaliin, jossa kamppailevat Antti Railio, Aarni Mikkola ja Veera Korhonen.

Kuka heistä on voittaja?­

Suurin pudottaja Suomen toinen kausi huipentuu torstai-iltana nähtävään finaalijaksoon. Finaalissa toisistaan ottavat mittaa Antti Railio, Veera Korhonen ja Aarni Mikkola. Railio aloitti elämäntaparemonttinsa liki 200 kilosta, sillä vaaka näytti kisan alussa 194,4 kiloa. Korhonen puolestaan lähti liikkeelle 102,9 kilon painosta ja Mikkola 124,6 kilosta.

Janni Hussi ja Aki Manninen valmensivat kisaajia.­

Kilpailija antoivat todella kaikkensa. Kauden edetessä nähtiin muun muassa yhdeksän tunnin mittainen maratonhaaste. Kilpailijat ovat hioutuneet matkan varrella kuitenkin ennen kaikkea ystäviksi. Kun kamerat eivät käyneet, naurunremakat seurasivat toisiaan, eikä yhdenkään kilpailijan kasvoilta paistanut muu kuin hyväntuulisuus.

Antti, Veera ja Aarni selvittivät tiensä finaaliin.­

Kävipä finaalissa miten tahansa, tärkeitä ovat myös saavutukset, joita ei voi kiloissa mitata.

Aarni Mikkola kertoi, että ennen Suurinta pudottajaa Mikkola vältteli uima-asussa esiintymistä viimeiseen asti.

– Olen oppinut rakastamaan itseäni sellaisena kuin olen. Olen löytänyt itsevarmuuteni, ja se on yksi parhaista lahjoista, joita tästä ohjelmasta sain.

Saman huomasi myös Veera Korhonen.

– Leirin ja treenin myötä olen saanut hirveästi itseluottamusta siihen, että kyllä minä jaksan ja pystyn, enkä ole yhtään niin huonossa kunnossa kuin kuvittelin jostain syystä. Nyt menen entistä rohkeammin uusien lajien kimppuun, Korhonen iloitsee.

” Haluaisin panostaa klassiseen kehonrakennukseen. Sellaista Tarzania, että on iso yläkroppa, on liikunnallinen ja lihaksikas.

Antti Railio puolestaan naureskeli, että hän aikoo hankkia itselleen jatkossa ”Tarzanin kropan”.

– Haluaisin panostaa klassiseen kehonrakennukseen. Ei mitään mörköä, vaan vanhan liiton juttua. Sellaista Tarzania, että on iso yläkroppa, on liikunnallinen ja lihaksikas. Se on minun tavoitteeni, Railio nauraa.

Finaalissa selviää myös suurin kotipudottaja, eli kilpailija, joka on leiriltä lähtemisen jälkeen onnistunut parhaiten jatkamaan elämäntaparemonttiaan kotioloissa.

Daniel ”Bile-Dani” Lehtonen pääsi lähes loppuun asti, mutta putosi täpärästi ennen finaalia.­

Suurin pudottaja Suomi: Finaali torstaina 3.12. Nelonen klo 20.00

