Kun Kristiina, 21, häipyi Big Brotheriin, hän antoi siskolleen yhden ohjeen – salasi osallistumisensa lähes kaikilta

Kristiinan, 21, äiti meinasi pudota sohvalta, kun avasi tv:n – yhtäkkiä oma tytär olikin Big Brotherissa

21-vuotias sähköasentaja Kristiina sijoittui sunnuntaina päättyneessä Big Brother Suomi -kisassa toiseksi, kun voiton nappasi 24-vuotias jyväskyläläinen viherrakentaja Joel.

Sähköasentajana työskentelevä vantaalainen Kristiina ei ole pettynyt siihen, ettei voittanut ohjelmaa. IS:n haastattelema Kristiina toteaa olleensa todella tyytyväinen siihen, että pääsi ihmiskoekisassa finalistinelikkoon.

– Oli hienoa seistä Jopen rinnalla, kun hän sen 30 000 voitti. Minulla ei ole yhtään huono fiilis, Kristiina kommentoi tuntemuksiaan.

Yllä olevalla videolla ote Big Brotherin finaalijaksosta, jossa Joel julistettiin voittajaksi.

Kun Kristiina valittiin BB-kilpailijaksi, hän kertoi osallistumisestaan vain muutamalle läheiselle ystävälleen ja avopuolisolleen. Esimerkiksi vanhemmilleen hän ei hiiskunut osallistumisestaan lainkaan.

– Sanoin vain siskolleni, että ilmoittaa vanhemmille, että kannattaa avata telkku tiettyyn aikaan, että siellä on sitten ylläriä tarjolla, Kristiina naurahtaa.

– He olivat katsoneet televisiota aivan shokissa. Äiti meinasi tipahtaa sohvalta, kun näki minut tv:ssä. Sitten kun he toipuivat alkujärkytyksestä, he olivat aivan fiiliksissä siitä, että siellä se on oma tytär.

Kristiina ei haaveile julkisen uran luomisesta, vaan jatkaa innolla sähköinsinööriopintojaan ammattikorkeakoulussa.­

Kristiina kertoo olleensa vanhempiensa kanssa yhteydessä kisan päätyttyä.

– He ovat olleet minusta todella ylpeitä. En kertonut heille osallistumisestani etukäteen, sillä tahdoin tehdä juuri niin kuin itse haluan. En tahtonut kuunnella mitään palautetta tai muiden mielipiteitä, vaikka kyllä he varmaan olisivat positiivisesti suhtautuneet. Ajattelin, että tämä on tällainen kertajärkytys, josta he ehtivät toipua sillä aikaa, kun olen BB:ssä, Kristiina naurahtaa.

Kristiina kertoi avopuolisonsa suhtautuneen myönteisesti tv-esiintymiseensä.

– Aluksi hän oli sitä mieltä, ettei aio seurata koko ohjelmaa, mutta kyllä hän katsoikin BB:tä todella paljon. Hän sanoi olevansa todella ylpeä minusta ja tietenkin hän oli mielissään, kun viimeinkin saimme nähdä toisemme.

Kristiina iloitsi Joelin voitosta Big Brother Suomi 2020 -ohjelman finaalilähetyksessä sunnuntai-iltana.­

Kristiina toteaa, ettei kadu mitään talossa tekemäänsä tai sanomaansa.

– Olen mennyt sillä mentaliteetilla, että olen ollut oma itseni. Olen yrittänyt olla kaikille mahdollisimman tasapuolinen ja reilu sekä yrittänyt tsempata kaikkia.

Läheistensä lisäksi Big Brotherissa ollessaan Kristiina ikävöi eniten musiikkia, omaa rauhaa ja sitä, että saa itse päättää, mitä syö.

– Oli aivan karseaa, että meillä oli jauhelihaa melkein joka ikinen päivä. Jauhelihaa en tule syömään pitkään aikaan tämän jälkeen, siihen meni maku, Kristiina parahtaa.

