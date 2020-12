Tv:n joulukalenterit aukeavat: Porokuiskaajan arvoituksessa on söpö pystykorva, Rauhankadulta löytyy jännä kilpikonna

Joulukalentereiden luukut aukeavat televisiossa. Mainio Porokuiskaajan arvoitus on uusinta vuodelta 2014 – ja se kestää kyllä katsomisen uusintakierroksellaan.

Perinteinen TV2:n joulukalenteri on nyt uusittava Porokuiskaajan arvoitus. Se on Ylen kaikkien aikojen katsotuin Joulukalenteri, joka sai esitysvuonnaan 2014 jopa 500 000 katsojaa jaksolta. Uusinta ei todellakaan haittaa, varsinkin, kun ensiesityksestä on jo kuusi vuotta. Katsojakuntakin on ehtinyt osittain tässä välissä vaihtua.

Porokuiskaajan arvoituksen keskeisissä rooleissa ovat Ville Majamaa (vas.), Kreeta Salminen, Vesa Vierikko ja Pirkka-Pekka Petelius.­

Tarina perustuu lastenkirjailijan Timo Parvelan käsikirjoitukseen. Tyttötonttu Pirpana (Kreeta Salminen) on kömpelö tonttukoululainen, eläinrakas, mutta aina vaikeuksiin joutuva. Ankara ylitonttu (Pirkka-Pekka Petelius) hieman ylenkatsoo Pirpanaa, mutta keksijätonttu Sherlokkinen (Vesa Vierikko) auttaa tyttöä toteuttamaan salaista kutsumustaan.

Mukava koristeidentekijä Väinö (Ville Majamaa) löytää söpön ja älykkään Rekku-koiran (Hupi, äänenä Tiina Weckström) suurkaupungin kadulta. Hän kirjoittaa joulupukille koirasta. Kirjeen saa käsiinsä Pirpana, ja näin Väinön ja Pirpanan tiet kohtaavat.

Rekku-koiran mietteet ovat viisaita.­

Jännitys syntyy vaiheittaisista kysymyksistä. Pääseekö Pirpana oikeaksi tontuksi, löytääkö hän porokuiskaajan medaljongin voimat, saako Rekku kodin ja paljastuuko tarinan huijari ajoissa? Hauskinta ovat koiran mietteet.

Sarjassa nähdään ihastuttavan rauhallista valmistautumista jouluun. Jyrki Nevalan musiikki on satumaista. Väinön kotoa voi bongata kodikkaita, vanhoja esineitä kuten sinappilasin, punaisen täkin, paperitähden ja putkiradion!

Ylitonttuna on Pirkka-Pekka Petelius ja keksijätonttu Sherlokkisena Vesa Vierikko.­

Porokuiskaajan arvoitus on mainiosti näytelty. Tarinan sanomana on suvaitsevaisuus: jokaisella on erityisiä lahjoja, vaikka hän mokailisi tai olisi muiden silmissä ihan mitätön. Sarja sai jatko-osan Jäätävä seikkailu 2016.

Ruotsinkielinen joulukalenteri on tänä vuonna SVT:n Rauhankadun uudet asukkaat, joka tehtiin 2018. Vetävässä tarinassa Stormin perhe on muuttanut suurkaupungista pikkukylään Rauhankadulle.

Lapset eivät ole innoissaan muutosta.­

Rauhallista siellä tietenkään ei ole, sillä naapurit ovat hyvin omalatuisia, jopa hankalia. Stormien asuintalokin näyttää olevan kurjassa kunnossa, ja lapset mankuvat heti takaisin vanhaan kotiin.

Asunnosta löytyy myös kilpikonna, jota perheen isä pelkää. Vilja-tyttö haluaisi pitää sen, mutta eläin on palautettava naapureille, jotka näyttävät osaavan tulkita sen puhetta.

Jotta yhteisö tulisi tutuksi, perhe osallistuu vuotuiseen joulukisaan.

Perhe kokee monta yllätystä Rauhankadulla.­

Stormeihin kuuluvat äiti Sanna (Cecilia Forss), isä Trond (Henrik Johansson) sekä lapset Vilja (Maja Söderström) sekä Leo (Adrian Macéus ).

Porokuiskaajan arvoitus, tiistaina 1.12. alkaen TV2 klo 8.12 & 17.47 & 19.50

Rauhankadun uudet asukkaat, tiistaina 1.12. alkaen Teema & Fem klo 8.09 & 18.04