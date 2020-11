Oscar-palkittu menestysohjaaja Francis Ford Coppola saapuu Suomeen – singahti maailmantähdeksi Kummisetä-elokuvilla

Lukuisia menestyselokuvia ohjannut Francis Ford Coppola vierailee Helsingissä joulukuussa.

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI tiedottaa, että maailmankuulu menestysohjaaja Francis Ford Coppola saapuu Suomeen joulukuussa.

Muun muassa Kummisetä-trilogian ohjannut Coppola saapuu Helsinkiin KAVIn, Aalto-yliopiston ja elokuva- ja lavastustaiteen laitoksen ELOn vieraaksi 8.–12. joulukuuta.

Vierailunsa aikana Coppola työskentelee yhdessä Aalto-yliopiston elokuvataiteen opiskelijoiden kanssa tapahtumassa, jonka tavoitteena on löytää tuoreita sisältöjä ja näköaloja elokuvaan. Tapahtuma järjestetään pääosin verkon välityksellä.

Tiedotteen mukaan pitää lisäksi Coppola Kino Reginassa keskustelutilaisuuden, jota voi seurata nettistriimin kautta. Lauantaina 12. joulukuuta järjestettävä keskustelutilaisuus on suunnattu sekä elokuva-alalle että muille kiinnostuneille, ja striimin seuraajat voivat lähettää ohjaajalle kysymyksiä.

Francis Ford Coppola on moninkertainen Oscar-voittaja ja yksi tunnetuimmista yhdysvaltalaisista elokuvantekijöistä. 81-vuotias ohjaaja-käsikirjoittaja tunnetaan erityisesti Kummisetä-trilogiastaan (1972–1990), mutta hän on myös harvoja ohjaajia, joka on voittanut Cannesin elokuvajuhlien pääpalkinnon Kultaisen palmun kahdesti. Coppola nappasi himoitun palkinnon elokuvillaan Keskustelu (1974) ja Ilmestyskirja. Nyt. (1979).

Coppolan viimeisin elokuvansa on tänä vuonna ilmestyvä uusintaversio Kummisetä osa III:sta Mario Puzo's The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone.

Coppola on omien elokuviensa ohella luotsannut tuotantoyhtiö American Zoetropea, joka on tuottanut mm. hänen tyttärensä Sofia Coppolan elokuvat The Virgin Suicides (1999) ja Lost in Translation (2003).

Coppola syntyi amerikanitalialaiseen perheeseen Detroitissa vuonna 1939. Uransa elokuva-alalla hän aloitti 1960-luvulla, mutta läpimurto tapahtui vasta 1970-luvulla jättimenestykseksi nousseen ensimmäisen Kummisetä-elokuvan myötä.