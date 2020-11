BB-Timo kertoo saaneensa satoja viestejä päivittäin – naiset hullaantuivat käärmemiehestä: yksi ehdotus sai hänet hieraisemaan silmiään

Big Brother -Timo on otettu saamastaan huomiosta sosiaalisessa mediassa.

Big Brother Suomi 2020 -voittajaksi kruunattiin sunnuntai-iltana Joel. 84 päivää Big Brother -talon asukkaana ollut jyväskyläläinen viherrakentaja kuittasi itselleen huikean 31 500 euron voittopotin.

Koronan takia finaali käytiin ilman liveyleisöä, mutta aiemmin häädetyt kilpailijat saapuivat kauppakeskus Rediin rakennettuun studioon vastaanottamaan finalistit. Paikalle saapui yhdeksännellä viikolla pudonnut korkeasaaren eläintenhoitaja, käärmemies Timo.

Talon ilopillerinä tunnettu Timo oli yksi katsojien suosikeista. Loviisalaisesta Timosta, 53, povattiin jopa kisan voittajaa, mutta hänen taipaleensa kilpailussa päättyi yllättäen.

Nyt hän kertoo olleensa häkeltynyt suosiostaan ja miten moni katsoja harmistui hänen putoamisestaan.

– Kun häädön jälkeen lueskelin viestejä, olin todella hämmentynyt. Olin talossa kuitenkin vain ihan tavallinen Timo, hän kuvailee.

Timo tuli tunnetuksi käärmemiehenä. Hän on työskennellyt Korkeasaaressa peräti 21 vuoden ajan. Erityisen lähellä Timon sydäntä ovat erilaiset matelijat ja käärmeet.­

Timo kertoo saaneensa runsaasti koskettavia ja ihailevia viestejä. Hän on aktiivisesti vastannut faniensa lähettämiin viesteihin, joita on joinain päivinä tullut kuulemma jopa satoja. Yhteydenottoihin on Timon mukaan mahtunut myös useita treffipyyntöjä.

– On tullut naisiltakin viestejä. On jopa pyydetty, menisinkö naimisiin, Timo paljastaa.

Hän kuitenkin painottaa, ettei tällä hetkellä etsi parisuhdetta tai treffiseuraa.

– Viihdyn oikein hyvin koirieni kanssa, elämässäni on kaikki mallikkaasti, Timo toteaa.

– Koskaan ei tietenkään pidä sanoa ei. Eihän sitä tiedä, milloin elämänkumppani tulisi eteen. Sellainen, jonka kanssa synkkaa. Se on kaikkein tärkeintä

Timon arki on jatkunut töiden parissa eli eläintenhoito-oppilaitoksissa luennoidessa. Koronan takia suljettuna olevaan Korkeasaareen hän palaa töihin joulukuussa.

– Olen saanut viestejä, joissa pyydetään pääsylippua, jolla pääsisi näkemään myös Timon. Kyllä kaikki halukkaat pääsevät moikkaamaan, hän naurahtaa.

63 päivää talossa viettänyt Timo ylistää muita BB-asukkaita ja kuvailee kokemusta ikimuistoiseksi.

– Parasta on ollut tämä meidän mieletön jengi. Minulla on nyt iso kourallinen uusia ystäviä, mies hymyilee.