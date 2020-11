Skandaali The Crown -sarjan ympärillä sakenee – ministeri hyökkäsi Netflixiä vastaan ja vaatii hittisarjaan varoitusta

Netflixin hittisarjaa syytetään totuuden vääristelystä ja nyt Britannian kulttuuriministeri vaatii, että suoratoistopalvelu korostaa sen olevan fiktiota.

The Crownin neljännen kauden keskiössä on prinssi Charlesin ja prinsessa Dianan avioliitto.­

Netflixin hittisarja The Crownin neljäs tuotantokausi on aiheuttanut viime viikkoina runsaasti keskustelua sen sisällön vuoksi. Britannian kuninkaallisen perheen elämää kuvaavaa sarjaa on arvosteltu rajusti, sillä sen väitetään antavan hyvin harhaanjohtavan ja virheellisen kuvan perheen elämästä.

Arvostelijoiden mukaan katsojat eivät välttämättä ymmärrä, että vaikka sarjassa on mukana runsaasti historiallisia tapahtumia, on se suureksi osaksi fiktiota. Muun muassa kuninkaallisen perheen jäsenten väliset keskustelut ovat keksittyjä ja moni yksityiskohta poikkeaa todellisista tapahtumista.

Nyt sarjaa vastaan on hyökännyt myös Britannian kulttuuriministeri Oliver Dowden. The Guardianin mukaan Dowden vaatii, että Netflix lisää jokaisen jakson alkuun varoituksen, jossa kerrottaisiin selkeästi, että sarja on fiktiota eikä totta.

Dowdenin mukaan tällä hetkellä on riskinä, että erityisesti nuoremmat katsojat uskovat sarjan tapahtumat todeksi.

– Se on kauniisti tuotettua fiktiota, joten kuten muissakin tv-tuotannoissa, Netflxin tulisi olla äärimmäisen selkeä sen alussa, että se on vain sitä, Dowden kertoo Daily Mailille.

– Ilman sitä pelkään, että kokonainen sukupolvi katsojia, jotka eivät eläneet näiden tapahtumien aikaan, erehtyvät luulemaan fiktiota faktaksi, hän jatkaa.

Dianan ja Charlesin avioliitto esitetään Crownissa myrkyllisenä ja vaikeana alusta asti.­

Suomessa The Crownin ikäraja on 16 vuotta ja sen alussa varoitetaan alastomuudesta, seksistä, väkivallasta ja itsetuhoisista kohtauksista sekä syömishäiriön kuvaamisesta. Britanniassa sarjan ikäraja on 15 vuotta.

Daily Mailin mukaan Dowden aikoo kirjoittaa Netflixille virallisen vetoomuksen, jossa hän vaatii suoratoistojättiä korostamaan The Crownin olevan fiktiota.

The Crownin neljännen kauden tapahtumat sijoittuvat 1970-luvun lopulta aina 1990-luvun alkuun asti ja sen keskiössä on prinsessa Dianan ja prinssi Charlesin avioliitto. Parin liitto kuvataan sarjassa alusta asti tuhoon tuomittuna, ja siinä näytetään, miten parin välit kehittyvät myrkyllisiksi ja kuinka he molemmat alkavat etsimään lohtua muualta.

Arvostelijoiden mukaan prinssi Charles esitetään sarjassa äärimmäisen epäimartelevassa valossa ja prinsessa Diana kuvataan epävarmana ja naiivina tyttönä, jonka syömishäiriötä kuvataan rajuissa kohtauksissa.

Sarjan käsikirjoittaja Peter Morgania on syytetty totuuden vääristelystä ja jopa hovin sisäpiiristä on tihkunut tietoja siitä, että kuninkaallisen perheen maineen pelätään olevan vaarassa.