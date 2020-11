Miisa Rotola-Pukkila mokasi kesken TTK-kauden ja kävi syvissä vesissä – kokemattomuus sai hermot pettämään

Somevaikuttaja Miisa Rotola-Pukkila ja Marko Keränen kävivät kesken kauden aallonpohjalla – ja se kannatti.

Miksi juuri teidän pitäisi voittaa?

Miisa: Suhtaudun tähän intohimoisesti ja olen tosi ylpeä siitä, millainen kehityskaari meillä on ollut. Olen tanssilattian untuvikko ja ylpeä siitä, että olen oppinut nauttimaan tanssista ja live-esiintymisestä, eläytymään ja ilmaisemaan itseäni tarinoiden avulla.

Marko: Vastassa on kaksi huippu-urheilijaa ja isojen yleisöjen stara, ja heihin nähden Miisan on pitänyt ylittää itsensä monin kerroin. Hän on tottunut esiintymään yksin.

Millaista teillä on ollut keskenään?

Marko: Meille löytyi heti luontainen kommunikointitapa ja Team M&M muodostui nopeasti. Miisa saa treeneissä nauruhepuleita, sillä menemme treeneissä huumorin kautta. Toisaalta meillä on ollut loputonta analysointia ja pilkun viilaamista, josta olemme pyrkineet eroon. Miisa saa kaikki hikaripisteet, sillä en tunnetusti ole hikari.

Miisa: Meillä on kivaa ja tosi avointa keskustelua. Voimme puhua kaikesta, eikä mikään ujostuta. Olen täydellisyydentavoittelija, ja tässä on pitänyt oppia, että pitää keskittyä isoon kuvaan pienten yksityiskohtien sijaan. Olen kirjoittanut kaikki tuomaripalautteet tarkasti ylös.

Millaista palautetta olette saaneet?

Miisa: Olen saanut varmaan tuhansia viestejä, ja olen häkeltynyt kaikesta palautteesta. Fanit ovat tsempanneet ja äänestäneet silloinkin, kun olen mokannut. He tietävät, että otan tämän varsin tosissaan ja kasaan itselleni henkisiä paineita. He ovat muistuttaneet, että virheet kuuluvat elämään.

Marko: Palautetta on tullut paljon, ja etenkin tuomaripalautteen otan vastaan tunteella, sillä olen tunneihminen ja näytän helposti tunteeni. Tuomaripalaute välillä turhauttaa, kun unohtuu, että Miisan lähtötaso on nolla. On hyvä, että suhtaudun palautteeseen vuosien jälkeenkin vakavasti – se kertoo siitä, että teen työni intohimolla. Olen aina oppilaani puolella henkeen ja vereen.

Mikä kisassa on yllättänyt eniten?

Miisa: Kisahermoni eivät ole aina pitäneet, ja kävimme syvissä vesissä kauden puolivälissä, kun putosin rytmistä Halloween-jaksossa. Siinä huomasin oman kokemattomuuteni paineen alla. Mutta siitä oli myös hyötyä, koska sen jälkeen pikkuasiat eivät ole enää haitanneet ja olen ymmärtänyt, että on vain inhimillistä mokata.

Marko: On myös katsojille mielenkiintoisempaa, jos tanssipari ei ole koko kauden tasaisen hyvä, vaan on sitä ylä- ja alamäkeä.

Halloween-jakso ei mennyt Miisan osalta suunnitelmien mukaan, mutta se opetti hänelle paljon.­

Mikä tanssi on jäänyt mieleen?

Marko: Pidin tunteikkaasta tangosta.

Miisa: Olen tykännyt lattarimeiningistä, rumbasta ja paso doblesta.