Virpi Sarasvuo huomasi selkeän eron TTK-treeneissä verrattuna ammattiurheiluun – näin hän hyödyntää hiihtouraansa tanssikisassa

Sami Heleniuksen parina tanssiva Virpi Sarasvuo rytmittää tarkoin omaa energiankäyttöään.

Miksi juuri teidän pitäisi voittaa?

Virpi: Jos olemme parhaita, niin siinä tapauksessa meidän pitäisi voittaa. En kuitenkaan koe, että tässä ohjelmassa tärkeintä on voittaminen tai kilpaileminen.

Sami: Olemme olleet tasaisen hyviä ja pystyneet kehittymään etenkin vakioissa. Lähtötasokin oli jo hyvä, mutta Virpi on petrannut siinä, miten keholla pystyy välittämään tunteita ja miten auki uskaltaa tanssiessa olla.

Virpi: Itse en kokenut tunteiden näyttämistä tanssiessa vaikeaksi, mutta ehkä se ei heti näkynyt tanssissa.

Millaista teillä on ollut keskenään?

Sami: Virpi oppii asiat nopeasti ja haluaa tehdä kaiken täysillä. Olemme treenanneet paljon ja pyrkineet tuomaan sunnuntaille mahdollisimman hyvin harjoiteltu esitys. Olemme heittäytyneet tarinoiden vietäväksi. Voimme vielä lisätä hieman törinää pyttyyn, sillä ehkä se korkein vaihde ei ole vielä ollut käytössä.

Virpi: Sami on ihan älyttömän hyvä opettaja, ja huumorikerroin on iso bonus. Samin lehmänhermoista on myös ollut hyötyä, sillä hän ei hermostu mistään. Menemme vahvuuksiemme kautta, emmekä juuri mieti sitä, mitä voisi vielä parahtaa. Pyrin tekemään asiat mahdollisimman hyvin, ja se sitten johtaa tuloksiin.

Millaista palautetta olette saaneet?

Virpi: Kivaa ja kannustavaa palautetta on tullut. Katsojat ovat olleet mielissään, että he ovat päässeet kanssamme lavatanssitunnelmaan mm. Satumaa-kappaleen myötä. Pari kaveriani on nyt jopa ostanut television tämän ohjelman vuoksi. Iloiset ohjelmat nostavat vielä enemmän merkitystään tällaisina aikoina.

Mikä kisassa on yllättänyt eniten?

Virpi: Treenaaminen on todella kokonaisvaltaista, ja onhan tämä erilaista kuin ammattiurheiluaikana. Olen treenannut elokuusta saakka viisi tuntia joka päivä korkokengät jalassa ja siihen päälle vielä arki ja työt, jotka kuormittavat omalla tavallaan myös. Nyt ei ole lepopäiviä – toisin kuin ammattiurheilijana, jolloin rytmitettiin tarkoin se, ettei tule väsymystä. Tosin osaan aiempien kokemusta vuoksi rytmittää tekemiseni myös nyt niin, että osaan mitoittaa energiankäyttöni. Pidän huolen myös ruuan ja unen tärkeydestä. Meikkituolissa voi nukkua, mutta suorassa lähetyksessä pitää olla skarppina.

Sami: Kaikki parit ovat todella kovatasoisia, mutta naisoppilaat ovat olleet loppukaudesta vähissä. Hienosti olemme siis sinnitelleet mukana.

Mikä tanssi on jäänyt mieleen?

Virpi: Olen tykännyt kaikista, mutta valssi oli kyllä tosi kiva sekä kappaleena että koreografialtaan.

Sami: Toki iloisia riemuralleja on ollut kiva tanssia.