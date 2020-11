Ville Virtanen kieltäytyi näyttelemästä Aku Louhimiehen ohjauksessa – nyt Jasper Pääkkönen puolustaa ohjaajaa HS:ssa: ”Osaa viedä projektin maaliin”

Jasper Pääkkönen puolustaa Aku Louhimiestä Omerta-suurtuotannon ohjaajana.

Kansainvälisen Omerta-suurelokuvan ohjaaja Antti J. Jokinen sairastui kesken elokuvan kuvausten ja jäi sairauslomalle. Hänen sijaisenaan toimii tällä hetkellä ohjaaja Aku Louhimies.

Näyttelijä Ville Virtanen, 59, kertoi perjantaina, ettei hän aio näytellä Louhimiehen ohjauksessa.

Virtanen kertoi asiasta ensin Helsingin Sanomien pitkässä haastattelussa ja podcastissa.

Virtanen vahvisti asian myös IS:lle.

– Olen hypännyt pois siitä elokuvasta, enkä ole enää lainkaan mukana siinä, Virtanen kertoi IS:lle.

Kun näyttelijältä kysyi, onko syynä se, että Aku Louhimies valittiin elokuvan tuuraavaksi ohjaavaksi, vastasi hän heti myöntävästi.

– Kyllä on, Virtanen sanoi.

Omertaa kuvattiin marraskuun alussa Sanomatalon vieressä aivan Helsingin ydinkeskustassa.­

Tänään Jasper Pääkkönen nousi puolustamaan ohjaaja Louhimiestä Helsingin Sanomissa ja vahvistaa suostuneensa ohjaajan vaihtamiseen

– Olen yhä produktiossa mukana ja odotan parhaillaan tietoa kuvausten jatkumisesta, hän kirjoitti HS:lle tekstiviestillä.

– Näen, että Louhimies voi ja osaa viedä hankalaan tilanteeseen ajautuneen projektin maaliin – etenkin hankkeen kokoluokka huomioiden, sillä näin ison kokonaisuuden ohjaamisesta ei Suomessa monella ole kokemusta, Pääkkönen kertoo.

Omerta-elokuva perustuu Ilkka Remeksen 6/12-menestysromaaniin

Tieto Antti J. Jokisen sairastumisesta kerrottiin 17. marraskuuta. Asian vahvisti IS:lle tuotantoyhtiö Cinematicin toimitusjohtaja Sara Norberg.

– Ohjaaja Jokinen on sairauslomalla. Meillä on senkaltaiset toimet niin kuin missä tahansa työyhteisössä, jossa junaa ei niin vain pysäytetä: meillä on tuuraaja Antille tuotannossa.

IS:n tietojen mukaan Louhimies vastasi ohjauksesta jo edellisellä viikolla Virossa, jossa kuvaukset jatkuivat entiseen tapaan. IS:n tietojen mukaan sarjan työryhmälle on tiedotettu, että Louhimies vastaa kuvauksista toistaiseksi.

Omertaa voi pitää kansainvälisesti ansioituneen ohjaaja Jokisen ”omana lapsena”. Hän on paitsi ohjaaja, myös sen päätuottaja ja käsikirjoittaja yhdessä Mika Karttusen kanssa.