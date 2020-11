Jare Brand avautuu Tanssii tähtien kanssa -kisan uuvuttavasta arjesta – ”Ei henkisesti yhtään vapaapäivää 15 viikkoon”

JVG:n Jare Brand ja tanssinopettaja Saana Akiola luottavat Tanssii tähtien kanssa -finaalissa hyvään energiaan, vaikka kisaväsymystä on ilmassa.

Millaista teillä on ollut keskenään?

Jare: Tosi kivaa ja iisiä, Saana ymmärtää hyvin minun aamuväsymystäni, ja meillä on treeneissä tarpeeksi rentoa, eikä mitään väkisin vääntämistä. Maailma ei olisi kaatunut siihen, jos emme olisi päässeet jatkoon, vaikka täällä on hauskaa ollutkin. Kaikkia väsymys painaa jo tässä vaiheessa. Ei se maailma puristamalla parane, ja tästä olemme olleet samoilla linjoilla.

Saana: Olen oppinut tuntemaan Jaren ja tiedän, että jos alan puskea asioita liikaa, niin Jarea ei kiinnostaisi koko homma. Keskitymme hyvään fiilikseen, ja jos meitä väsyttää, emme treenaa väkisin. Haluan pitää treenit sellaisina, että saan hoidettua myös muut työt ja omat lapset. Jos treenaamisen vie äärirajoille, myös kroppa menee helpommin rikki.

Millaista palautetta olette saaneet?

Jare: Tosi hyvää palautetta. Monet tutut tyypit arvasivat, että saatan pärjätä tässä ohjelmassa.

Saana: Tämä kausi on itselleni helppo, koska rinnalla on niin hyvä pari. Olen päässyt kunnolla tanssimaan, eikä omaa tasoa ole tarvinnut alentaa. Olen saanut ihanaa palautetta, ja se tuntuu hyvältä. Aiemmista kausista paras sijoitus oli Jukka Rasilan kanssa semifinaalissa 2010.

Mikä kisassa on yllättänyt eniten?

Jare: En olisi pystynyt tällaisiin treenimääriin, jos olisin ollut normaalissa keikkaputkessa. En vain olisi jaksanut. Etenkin sunnuntain suorat lähetykset olisivat olleet raskaita keikkaviikonloppujen jälkeen. Onhan tämä raskas rutistus.

Normaalisti Jare Brand tunnetaan rapduo JVG:n toisen puoliskona.­

Saana: Moni katsoja ei ehkä tajua sitä, että tanssioppilailla on jatkuva paine siitä, että joka sunnuntai on pakko mennä tekemään jotain. He ovat todellisia koneita, kun he pystyvät ottamaan viikossa kaiken haltuun. Kisan edetessä heiltä odotetaan suurempia panoksia, mutta samaan aikaan he ovat väsyneempiä.

Jare: Tämä on kivaa, mutta myös henkisesti kuormittavaa. Lyhyessä ajassa pitää sisäistää paljon asioita, viikot toistavat itseään ja sunnuntain onnistumisen jälkeen maanantaina pitää aloittaa kaikki alusta. Jalat ovat hapoilla, kroppa on väsynyt, eikä tässä ole ollut henkisesti yhtään vapaapäivää viiteentoista viikkoon.

Mikä tanssi on jäänyt mieleen?

Jare: Sambasta ja salsasta tykkäsin tosi paljon.

Saana: Olen lattarityyppi ja tykkään vauhdikkaasta menosta. Se sopii Jarellekin, koska lattareissa saa purkaa suoran lähetyksen jännityksen.

Miksi juuri teidän pitäisi voittaa?

Jare: Meillä on ollut paras meininki. Olemme tehneet tosi erilaisia ja originelleja tansseja.

Saana: Tanssimme eivät ole mitenkään perinteisiä kilpatansseja. Toivottavasti ne ovat inspiroineet muitakin.

