Tältä näyttää kohuttu nakuohjelma, jossa tavalliset suomalaiset etsivät kumppania alasti - "Tisseihinhän sitä ensimmäisenä katsoo”

Naked Attraction Suomi on deittiohjelma, jossa osallistujat laittavat itsensä likoon ilman vaatteita. Lasikopeissa olevat sinkut paljastavat vartalostaan aivan kaiken.

Brittiläiseen menestysformaattiin perustuva Naked Attraction Suomi on rohkea uusi deittiohjelma, jossa rakkautta etsitään käänteisessä järjestyksessä – ensin tavataan alasti ja vasta sitten mennään pukeutuneina ensitreffeille.

Kumppanin valintakriteerinä toimii ainoastaan toisen vartalo, ja alastomien osallistujien eri ruumiinosat näytetään ohjelmassa melko tarkastikin.

Voit katsoa ensimmäisen maistiaisen Naked Attraction Suomi -ohjelmasta artikkelin alussa olevasta videoikkunasta.

Osallistujien pitää pyöriä lasikopissa ympäri samalla, kun heidän vartaloaan arvioidaan hyvin yksityiskohtaisesti studiossa. He siis todella laittavat itsensä likoon.

Sarja on ollut Isossa-Britanniassa valtava menestys, ja siitä on parhaillaan käynnissä jo seitsemäs tuotantokausi.

Suomalaista versiota luotsaa erityistason seksuaaliterapeutti Marja Kihlström, joka johdattaa kuvausstudioon joka jaksossa yhden päähenkilön, joka saa eteensä lasikoppeihin sijoitetut viisi alastonta sinkkua.

Päähenkilö, jolla on vaatteet päällä, valikoi itselleen kumppanin osallistujien ulkoisiin olemuksiin perustuen.

Lasikoppien läpikuultavat seinät nousevat ylös pikkuhiljaa, joten osallistujien kasvot paljastetaan vasta viimeisenä. Osallistujia tiputetaan pois yksi kerrallaan, ja osallistujien kasvot paljastetaan, kun jäljellä on kolme kilpailijaa.

– Saimme satoja hakemuksia, joista mukaan valikoitui monipuolinen joukko mahtavia, eri-ikäisiä, rohkeita, ihan tavallisia suomalaisia 20-50-vuotiaita sinkkuja, jotka etsivät rakkautta ja kumppania ennennäkemättömällä tavalla, kertoo Moskito Televisionin sisältö- ja myyntijohtaja Jussi Lipponen.

– Kyseessä on todella mielenkiintoinen formaatti, ja nyt on sille juuri oikea aika. Ohjelma on positiivinen, rohkea ja mielestämme hyvin merkittävä etenkin vallitsevassa kiillotettujen somekuvien ja ihannekehojen maailmassa.

Mikä sai ihmiset hakemaan ohjelmaformaattiin, jossa ollaan alasti?

– Ohjelma vaatii oikeanlaista rohkeutta ja heittäytymistä, ja sitä tuntuu suomalaisista todellakin löytyvän. Ja ovathan suomalaiset saunakansaa, joten alastomuus ei ole meille yhtään iso tabu kuin monissa muissa maissa. Osallistujien suhde omaan kehoonsa on luonnollinen ja sitä kautta tietysti myös alastomuus on luonnollista. Formaatti on ennen kaikkea hauska ja jännittävä ja antaa mahdollisuuden rakkauden löytymiseen täysin uudella tavalla.

Ohjelmassa on paljastavasti esillä ihmisten genitaalialueet. Miksi ihmiset haluavat esitellä itseään ja toisaalta etsiä kumppania tällaisten ulkoisten tekijöiden avulla?

– Tavallisten suomalaisten tavallisia vartaloita näkyy todella harvoin tv:ssä ja somessa. Ohjelmaa on tehty menestyksekkäästi useissa maissa, ja lähes aina alun kohun jälkeen yleisessä keskustelussa on löytynyt myös ohjelman syvempi tarkoitus ja sanoma erilaisten kehojen monimuotoisuudesta ja hyväksymisestä. Mielestäni hienoin kohta alkuperäisessä formaatissa on se, kun kilpailijat laittavat vaatteet ensimmäisen kerran päälle ja lähtevät treffeille. Siinä huomaa usein myös omat ennakkoluulot, jotka liittyvätkin ihmisten pukeutumiseen – ei siihen, miltä he näyttävät ilman vaatteita.

Miksi kumppania haetaan alasti?

– Vetovoiman käsite näyttäytyy uudessa valossa, kun kumppanin valintakriteerinä toimii ainoastaan toisen keho. Mahdollinen kumppani voi pitää sinussa ja vartalossasi erityisesti sellaisesta asiasta, jota et ole itse koskaan ajatellut tai olet jopa inhonnut itsessäsi. Ohjelma on voimakkaasti sekä osallistujien että katsojien ajatuksia ravisteleva. Marja Kihlström ohjaa osallistujat lämmöllä ja huumorilla läpi valintojen kohti sitä oikeaa ja unelmien treffejä.

Miten osallistujat ovat kokeneet ohjelman?

– Kokemus on ollut kaikille osallistujille todella positiivinen. Yksi päähenkilöistä koki voittaneensa jopa esiintymispelon, ja ohjelma on auttanut ihmisiä ottamaan vastaan kehuja sekä kokemaan oman ja muiden alastomuuden luonnollisena asiana. Mikä hienointa ja tärkeintä, ohjelmasta on syntynyt uusia ihmissuhteita ja rakkauden alkuja täysin poikkeuksellisella tavalla. Kuvauksissa on ollut todella positiivinen tunnelma. Osallistujat kokevat formaatin tärkeäksi ja he haluavat näyttää, että omista kehoista saa nauttia ja olla ylpeitä.

Naked Attraction Suomi Dplay+ perjantaisin 4.12. alkaen.