Kommentti: Älä aliarvioi hölösuita – HBO Nordicin gangsterisarja isistä, vallasta ja rasismista kuori koomikosta esiin uusia vaikuttavia piirteitä

Oscar-gaalan juontajanakin nähty koomikko Chris Rock on periaatteessa väärä valinta Fargo-rikossarjan gangsteripomon rooliin – mutta juuri siksi niin oikea, kiittää kriitikko Taneli Topelius.

Koomikko Chris Rock näyttelee Fargo-rikosdraamasarjan neljännellä kaudella gangsteripomo Loy Cannonia. Rooli on täysin erilainen verrattuna siihen, millaisissa osissa Rock on totuttu näkemään.­

Koomikko Chris Rockista on kuoriutunut tämän syksyn aikana aivan uusi puoli.

Hän näyttelee kepeän rikosdraamasarjan Fargo (HBO Nordic) neljännellä kaudella gangsteri­pomoa, joka solmii 1950-luvun Kansasissa ase­levon kilpailevan rikollisryhmittymän kanssa.

Jännittyneen aselevon hinta on kova: panteiksi pomot asettavat omat poikansa, jotka siirretään vastapuolen kasvatettaviksi. Ideana on, että niin kauan kuin oma jälkeläinen on vihollisen leirissä, hauras rauha säilyy.

Fargon uusi, ensi maanantaina päättyvä neljäs kausi on tähän asti ollut komeaa draamaa: se on enemmän tarina isistä ja vallasta kuin varsinaisista rikoksista – vaikka rakoileva aselepo ei niitä täysin estäkään.

Sen ohessa Noah Hawleyn laatima kausi on käsitellyt ennakkoluuloja ja rasismia.

Chris Rock Oscar-gaalassa helmikuussa 2020.­

Poissa on nopeatempoinen hölöttäminen, johon sketsiviihdesarjasta Saturday Night Live aikoinaan ponnistanut Chris Rock on komedioissaan erikoistunut. Hölösuuna hänet on nähty myös Oscar-gaalan lavalla.

Suunsoiton tilalla on rauhallinen läsnäolo ja empatialla johtaminen.

Vaikka omaa valtaa on varjeltava tarvittaessa kovallakin hinnalla, Chris Rockin esittämä Loy Cannon pyrkii tekemään sen mahdollisuuksien mukaan inhimillisesti ja oikeudenmukaisesti.

Lopputulos on vaikuttava.

– Tämä on paras rooli, jonka olen koskaan tehnyt ja – jos rehellisiä ollaan – luultavasti paras rooli, joka minulla koskaan on, Rock arvioi jo keväällä Entertainment Weeklylle, eikä hän ollut väärässä.

Periaatteessa Rock on väärä valinta rooliinsa – mutta juuri siksi niin oikea. Suulas koomikko pystyy yllättämään heittäytyessään vakavaksi.

Yleisemmällä tasolla Fargo muistuttaa, että koomikoita on turha väheksyä näyttelijöinä, vaikka heidät usein leimataankin ”vain” kepeiksi viihdyttäjiksi.

Päinvastoin: se, että katsojan saa nauramaan, saattaa vaatia näyttelijältä paljon enemmän työtä kuin katsojan tekeminen surulliseksi.

Fargon neljäs kausi todistaa, että Chris Rock kykenee molempiin.

Fargo-sarjan 1950-luvulle sijoittuva neljäs kausi käsittelee muun muassa isien ja poikien suhteita, vallankäyttöä sekä rasismia.­

