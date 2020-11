Big Brother -kauden lempparihahmo Timo paljastaa 3 voittajasuosikkiaan – ”Se ei ole heikkoutta, se on älykkyyttä”

Big Brother Suomesta yhdeksännellä viikolla pudonnut BB-talon ilopilleri Timo Paasikunnas haluaa Joelin voittavan.

Korkeasaaren eläintenhoitajasta, käärmemies Timosta, 53, tuli Big Brother Suomi -katsojien suosikki. Hänen yllättävä putoamisensa kesken kisan harmitti monia niin paljon, että he vannoivat lopettavansa koko sarjan katsomisen.

BB-voittaja ratkeaa finaalissa ensi sunnuntaina. Vili putosi viime sunnuntaina, joten korkeinta pottia tällä v Joel, Arttu, Olli-Pekka, Paula, Kristiina ja Julia. Timo toivoo 24-vuotiaan Joelin eli Jopen vievän 30 000 euroa.

– Joppe on niin aito ja lutuinen kaveri. Hänen kanssaan oli tosi helppo jutella, ja Joppe otti muita huomioon tosi hyvin. Joppe on sanaseppo, hänellä on hauska lupsakka jyväskyläläinen huumori.

Joel kuvaili Timon häädön jälkeen Timon olevan sydämellisimpiä ihmisiä, joita hän on koskaan tavannut: ”Mitä vastaan tuleekaan, niin toista Timoa ei milloinkaan”.

Sanat saivat Timon purskahtamaan itkuun.

– Kyllähän sen näki siitäkin, kuinka sydämellinen Joppe on, kun oli laittanut meikäläisen lähdöstä päiväkirjahuoneessa sen tarinan.

Timo löysi sydänystävän jyväskyläläisestä Joelista ja toivoo hänelle voittoa.­

Joelin heikkouksia Timon on vaikea nimetä.

– Jonkun mielestä voi olla niin, ettei Joppe olisi tarpeeksi esillä. Se on vahvuus, ettei se koko aikaa höösää. Ei se ole heikkoutta, se on älykkyyttä.

Timon toinen lemppariasukas on Ellaa heilastellut Arttu, 27. Timo tietää Artun jakavan mielipiteitä.

– Kun kahden kesken Artun kanssa jutskailee, niin kyllä Arttu on oikeasti lämmin ja reilu kaveri.

Yhdessä viikkotehtävässä asukkailta vietiin koko irtaimisto. Asukkaiden piti ostaa rajallisella budjetilla takaisin tarvitsemansa. Timo muistelee liikuttuneena hetkeä, jolloin Arttu uhrasi oman rahakolikkonsa ostaakseen Timolle menetetyt jumppavehkeet. Arttu oli kiitollinen edellisestä illasta, jolloin Timo oli piristänyt häntä.

Artun teko lämmitti Timoa.­

– Yhtenä iltana Arttua pänni, niin mentiin ulos kauemmaksi ja juteltiin koirajuttuja, ja kerroin, kuinka pelastin jokeen pudonneen Roksi-koirani Juustolassa. Arttu piti siitä niin paljon, että osti kiitokseksi mulle takaisin ne jumppavehkeet.

Kristiinasta, 21, eli Krissestä pidetään kotikatsomoissa, mutta talossa hänen päsmäröintinsä ärsyttää monia. Timo pitää siitä, ettei Krisse tuo itseään esille.

– Krisse on sellainen tarkkailija ja veikeä kaveri. Krisseltä tulee jutut sellaiseen kohtaan ja tyyliin, miten niiden pitää ollakin. Ei hän siellä turhaan länkytä, ja vaikka moni aina puolivitsillä heitti, että kun Krisse kuulee paistinpannun kilahduksen, se tulee neuvomaan. Mutta minua se ei ainakaan haitannut yhtään, koska en ole mikään superkokki.

Kristiina on tarkkailija.­

Kolmikosta tuli talossa niin hyviä ystäviä Timon kanssa, että porukka lähtee vuoden päästä yhdessä Afrikkaan, jos koronatilanne sen sallii.

– Joppe pelkää jo nyt sitä retkeä. Hän sanoo, että miksi hän täytyy lähteä maahan, jossa käärmeellä voi olla viisi senttiä pitkät myrkkyhampaat, ja jossa kaikki haluaa tappaa hänet, Timo nauraa.

Paulan, 41, kanssa Timo ei oikein tullut juttuun. He pysyivät kohteliaissa väleissä, mutta Timo kuvailee heidän suhteensa jääneen virkahenkilötasolle.

Olli-Pekasta, 27, eli OP:stä hän tykkäsi paljon. Timoa naurattivat OP:n juonittelut, ja se kuinka OP oli haistelemassa silmät sirrillään pieniä suukopuja.

Timo, Joel ja OP viikkotehtävässä.­

– Meistä tuli hyvät juttukaverit. Ihminen tarvitsee aina omaa rauhaa. OP:n kanssa pystyttiin olemaan olkkarissa hiljaa ja olla möllöttää. Ei tarvinnut koko ajan pälättää ja vetää fiilisrinkiä, eikä tullut kiusallista tilannetta.

Vilistä Timo ei pitänyt. Hän kuvailee Viliä omaneduntavoittelijaksi.

– Jos omistaisin eläintarhan, en palkkaisi häntä.

Alkuun Timo luuli Juliaa mielistelijäksi ja kikattelijaksi. Mieli muuttui, ja Timo kuvailee Juliaa iloiseksi ja reippaaksi tyypiksi.

Julia on reipas tyyppi.­

