Bruce Leen syntymästä 80 vuotta! Taistelulajien legendan kuolema 32 vuoden iässä käynnisti aikoinaan hullun huhumyllyn

Taistelulajien ja elokuvan legendan Bruce Leen syntymästä tulee tänään perjantaina kuluneeksi 80 vuotta.

Bruce Leetä on kutsuttu kaikkien aikojen vaikutusvaltaisimmaksi taistelulajien tähdeksi. Elokuviensa avulla hän teki Aasian taistelulajiperinnettä tutuksi myös länsimaiselle yleisölle.­

Taistelulajien tähti Bruce Lee kuuluu niihin ikonisiin sankarihahmoihin, joka herättää voimakkaita tunteita vielä puoli vuosisataa kuolemansa jälkeenkin.

Tuorein näyttö tästä saatiin vuosi sitten, kun Quentin Tarantino sisällytti Leen 1970-luvun taitteen murroskauden Hollywoodista kertovaan elokuvaan Once Upon a Time... in Hollywood.

Lyhyessä kohtauksessa nuori ja itseään täynnä oleva Bruce Lee (Mike Moh) hehkuttaa omia taistelutaitojaan ja päätyy haastamaan Brad Pittin esittämän stuntnäyttelijän tappeluun Hollywood-studion takapihalla.

Vähättelevillä heitoilla alkanut hetki huipentuu, kun stuntmies paiskaa isottelevan Leen auton ovea päin. Bruce Leen tytär kutsui elokuvaa epäkunnioittavaksi isäänsä kohtaan.

– Isäni kohteleminen käsikirjoituksessa röyhkeänä, omahyväisenä nyrkkeilysäkkinä oli todella lannistavaa – ja minusta turhaa, tytär Shannon Lee huomautti Los Angeles Timesille.

Tarantino puolusti kohtausta myöhemmin jyrkästi: hänen mukaansa Lee oli oikeastikin röyhkeä tyyppi.

Sivurooli seikkailusarjassa The Green Hornet esitteli Bruce Leen amerikkalaiselle yleisölle, mutta tähden todellisen maineen loivat hänen taistelulajielokuvansa, joita hän ehti 1970-luvun alussa tehdä vain viisi.­

Kiistasta huolimatta poru osoittaa Bruce Leen maineen. Hänestä kasvoi nopeasti sekä taistelulajien että elokuvan legenda, josta väitellään yhä 47 vuotta kuolemansa jälkeenkin.

Ellei hän olisi menehtynyt ennenaikaisesti 32-vuotiaana, Bruce Lee täyttäisi tänään perjantaina 80 vuotta. Lee kuoli Hongkongissa 20. heinäkuuta 1973 aivoödeemaan. Diagnoosilla tarkoitetaan sitä, kun aivokudokseen kertyy nestettä niin, että aivot alkavat turvota. Vaikka lääkäreille oli selvää, mihin Lee menehtyi, muut tuntuivat olleen toista mieltä.

Leen kuolema oli hänen nuoreen ikäänsä ja huippukuntoonsa nähden siinä määrin erikoista, että lääkärin lausunto painui pian unholaan ja julkisuuteen nousi värikäs ketju erilaisia selityksiä ja salaliittoteorioita.

Alkoi mieletön huhumylly.

70-luvulla elettiin taistelulajien buumia, mikä teki Bruce Leestä tähden.­

Tuona kohtalokkaana heinäkuun päivänä Leellä oli tapaaminen James Bond -näyttelijän George Lazenbyn kanssa. Lee halusi hänet mukaan uusimpaan elokuvaansa, Game of Death. Tapaamisen jälkeen Lee käytti hasista ensin kollegansa Andre Morganin kanssa ja myöhemmin lisää tyttöystävänsä Betty Tingin luona.

Raitis ja savuton Lee oli puolustellut kannabiksenkäyttöään sillä, että huumausaine lisäsi hänen tietoisuuttaan, joka oli kung fu -taiturin vahvin valttikortti.

Tingin luona Leetä alkoi heikottamaan ja hänen päähän koski. Lee otti kipuun tyttöystävälleen määrättyä särkylääkettä, jonka jälkeen Lee vaipui uneen lattialla olevalle patjalle, eikä koskaan enää herännyt.

Kun tieto Leen kuolemasta tavoitti ympäröivän maailman, jokaisen huulilla oli sama kysymys: Miten niin nuori, niin hyvässä kunnossa oleva mies voi kuolla tuosta vain?

Koska Leen taustatiimi ei julkaissut virallista lausuntoa tähden poismenosta, kansan oli käytettävä omaa mielikuvitustaan. Erikoisen tilanteen läpinäkyvyyttä heikensi entisestään se, että Leen hittielokuvien takana ollut tuotantoyhtiö valehteli tämän kuolleen omassa puutarhassaan vaimonsa Linda Lee Cadwellin läsnä ollessa. Valhe keksittiin mitä ilmeisimmin siksi, jotta Leen rakastaja Betty Ting pysyisi salassa.

Leen ruumiin tutkinut lääkäri R.R. Lycette tuumi lausunnossaan, että Leen ottamalla särkylääkkeellä saattoi olla vaikutusta hänen kuolemaansa. Lausunnon ansiosta julkisuudessa alkoi liikkua väitteitä siitä, että Lee olisi vetänyt kaikkea heroiinista LSD:hen ja hongkongilaiseen seksilääkkeeseen.

Kuulopuheet paisuivat paisumistaan. Pian elokuvatähden kerrottiin kuolleen liikaan sekstailuun ja nukkuneen pois erektion kanssa. Kertomuksissa jengiläiset hakkasivat tai ninjat myrkyttivät Leen kuoliaaksi. Jotkut uskoivat, että Lee lavasti oman kuolemansa, koska oli ongelmissa Kiinan mafian kanssa. Kaikki tuntuivat haluavan Bruce Leen tarinalle päätöksen, joka olisi kuin suoraan elokuvista.

Kekseliäät teoriat nousivat uusiin ulottuvuuksiin, kun Leen näyttelijäpoika Brandon Lee, kuoli vain 28-vuotiaana keväällä 1993. Ihmiset alkoivat puntaroida, oliko ennenaikaisten kuolemien takana Leen sukuun langetettu kavala kirous.

Sitä mukaa kun Bruce Leen perintö siirtyy sukupolvelta toiselle, kuolemaan liittyvät spekulaatiot saavat uutta väriä. Vuonna 2006 Taipei Times esitti, että kenties Lee kärsi epilepsiasta. Vuonna 2018 julkaistussa elämäkerrassa puolestaan ehdotetaan, että Leen aivoödeema johtui lämpöhalvauksesta.

Bruce Lee: A Life -kirjan kirjoittaja Matthew Polly kertoo teoksessaan, että Leen kuolinpäivä Hongkongissa oli poikkeuksellisen kuuma ja kostea. Leen tiedetään aiemmin poistaneen leikkauksessa kainaloidensa hikirauhaset, koska hän inhosi paitoihin ilmestyviä hikiläikkiä. Kirjan mukaan Lee oli lyyhistynyt vain kolme kuukautta ennen kuolemaansa työskenneltyään kuumassa huoneessa vailla ilmastointia.

Kaiken kukkuraksi Lee teki viidettä menestyselokuvaansa, ja edellisen ensi-iltaan oli vain kuusi päivää. Vaikka näyttelijä oli ulkoisesti huippukunnossa, yhteen laskettuna kuumuus, unettomuus, syömättömyys ja stressi saattoivat olla riittävästi viemään nuoren miehen hengen.

Lähteet: Newsweek, CNN, The Ringer

Yhdysvalloissa syntyneen Bruce Leen perhe muutti Hongkongiin, kun Lee oli kolmen kuukauden ikäinen. Siellä odotti lapsitähteys: ensimmäisen elokuvaroolinsa hän sai jo vauvana.­

Näyttelemisestä innostunut Lee sai 70-luvun alussa muutamia pikkurooleja ja kehitteli myös omia tv-sarjaideoitaan. Yksi niistä, The Warrior, toteutui lopulta tyttären Shannon Leen tuottamana vuosikymmeniä myöhemmin 2019.­