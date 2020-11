Saimi Hoyer murtuu kyyneliin tv:ssä puhuessaan näyttelijä-äitinsä kohtalosta – ”Olen jo aloittanut sen luopumisen”

Saimi Hoyer kertoo Yökylässä Maria Veitola -sarjassa äitinsä sairaudesta.

Saimi Hoyer esittelee Maria Veitolalle kotiseutuaan Punkaharjulla Yökylässä Maria Veitola -sarjan torstain jaksossa.

Hoyer asuu nykyään Punkaharjulla samoissa maisemissa, joissa hän mökkeili lapsena vanhempiensa kanssa. Hoyerin vanhemmat ovat näyttelijät Jyrki Nousiainen ja Soila Komi. Nousiainen teki vuosikymmeniä kestäneen uran Helsingin Kaupunginteatterissa ja Komi Suomen Kansallisteatterissa.

Hoyer esittelee Maria Veitolalle sekä Purujärven rannalla sijaitsevaa omaa taloaan että vanhempiensa mökkiä, jossa hän vietti kesiä lapsena.

– Se on tossa kulman takana. Nyt sinne on vaan vähän hankala mennä, kun äiti on niin huonossa kunnossa, Hoyer myöntää.

Hoyer kertoo Veitolalle, että hänen äitinsä sairastui vakavasti pian sen jälkeen, kun hän jäi eläkkeelle eikä ole enää oma itsensä.

– Äiti sairastui sen jälkeen, kun jäi Kansallisteatterista eläkkeelle. Nyt äiti ei enää ole tässä maailmassa, Hoyer sanoo.

Soila Komi tunnetaan teatterityönsä lisäksi myös tv-sarjoista ja elokuvista. Hän näytteli useissa suosituissa ohjelmissa 1960- ja 70-luvuilla, muun muassa Naapurilähiö- ja Yritetään yhdessä -sarjoissa.

Hoyerin mukaan Komi sairastaa nykyään dementoivaa Lewyn kappale -tautia. Parkinsonliiton mukaan tauti aiheuttaa hallusinaatioita, näköharhoja, muistin heikentymistä sekä Parkinsonin taudille tyypillisiä oireita kuten jäykkyyttä, lepovapinaa ja kävelyhäiriöitä. Sairaus on etenevä eikä siihen tunneta parantavaa hoitoa.

– Ei äiti ole enää äiti. Sen takia täällä on ne kauneimmat muistot mitä on meidän perheestä ja mun lapsuudesta. Olisi toivonut sitä, että äiti olisi voinut olla lasten kanssa tuolla Tattilassa ja olisi voinut viettää onnellisia kesiä. Hän odotti aina sitä, että täällä tulee ne onnelliset kesät. Niitä aikoja ei koskaan tullut, Hoyer kertoo Maria Veitolalle.

Hoyerin mukaan Komi asuu tällä hetkellä hyvässä hoitokodissa Punkaharjulla. Hoyer kertoo tv:ssä, ettei hänen äitinsä tunnista enää läheisiään.

– Tämä aika, vaikka se on niin kauheaa, olen jo aloittanut sen luopumisen. Mä pärjään tällä hetkellä ilman äitiä. Onneksi on vielä isä, Hoyer huokaisee.

Veitola kysyy Hoyerilta, ehtikö hän kertoa äidilleen kaiken oleellisen ennen tämän sairastumista.

– Kyllä hän tiesi kaiken. Kyllä hän tietää, Hoyer kertoo kyynelten noustessa hänen silmiinsä.

Yökylässä Maria Veitola torstaisin klo 21.00 MTV3-kanavalla.