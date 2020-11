Tanssikisan ennakkosuosikki Niklas Hagman yllättyi palautteesta, jota on saanut jääkiekkopiireistä

Tanssii tähtien kanssa -ohjelman ennätyspitkä kausi venyy entisestään, sillä korona siirsi finaalia eteenpäin. Ennakkosuosikkeina pidetyt Niklas Hagman ja Kia Lehmuskoski kertovat, miten he ovat syksystä selvinneet.

Tämän hetken ylivoimaisesti suosituin kotimainen tv-ohjelma, yli miljoonan katsojan Tanssii tähtien kanssa koki dramaattisen loppukauden, sillä viime sunnuntaiksi kaavailtu semifinaali siirtyi tuotannon koronatapauksen vuoksi – ja siten myös kauden finaali.

Kausi on jo muutenkin erityispitkä, sillä suoria lähetyksiä on tänä syksynä peräti 13. Kilpailijoille se on tarkoittanut kahta treeniviikkoa enemmän kuin aiemmin, ja nyt viikkoja tulee entisestään lisää.

Pandemia iski tuotantoon jo aiemmin, kun uutisoitiin, että työryhmään kuuluvalla henkilöllä oli todettu tartunta. Tämän vuoksi orkesteri korvattiin toisella tv-lähetyksessä marraskuun alussa.

Erilaisin teemailloin väritetty kausi on ollut katsojille varsinainen piristysruiske synkkien uutisten ja syksyn keskellä.

Kauden ennakkosuosikkeina on pidetty ex-kiekkoilija Niklas Hagmania ja tanssinopettaja Kia Lehmuskoskea, sillä he ovat yllättäneet riehakkain tanssi- ja temppunumeroin ja olleet useissa lähetyksissä illan paras pari tuomari- ja yleisöpisteiden perusteella.

Semifinaalista on kuitenkin tulossa tiukka, sillä kaikki jäljellä olevat parit ovat olleet vuorotellen pistekärjessä. Mukana ovat myös artisti Jare Brand ja Saana Akiola, sometähti Miisa Rotola-Pukkila ja Marko Keränen sekä ex-hiihtäjä Virpi Sarasvuo ja Sami Helenius.

Miisa Rotola-Pukkila eli Mmiisas ja Marko Keränen kuuluvat semifinalisteihin.­

Miksi juuri teidän pitäisi voittaa, Niklas ja Kia?

Niklas: Onhan tämä ollut todella täysipäiväistä hommaa. En ajattele itse kisan voittamista, vaan itsensä voittamista. Tiedostan, etten ole ammattitanssija, enkä odota itseltäni liikoja. Olen kuitenkin tehnyt kovasti hommia sen eteen, että oppisin tanssimaan. Aloitin ihan nollista, joten olen tyytyväinen, että olen oppinut tanssimaan.

Kia: Niklas on ollut tasaisen hyvä koko kauden. Hän on luonnonlahjakkuus siinä, miten nopeasti hän tajuaa eri tanssilajit ja hänellä on loistava rytmitaju. Hän uskaltaa myös antaa itsestään koko ajan enemmän.

Niklas: No joo, en kyllä olisi itsekään ennen ohjelman kuvauksia ikinä uskonut, että revittelen tuolla tavalla sambaa ja salsaa koko kansan edessä.

Millaista teillä on ollut keskenään?

Kia: Niklaksen kanssa on ollut kiva treenata, koska ei ole tarvinnut miettiä, jaksaako tai haluaako toinen treenata – hän on todella motivoitunut oppimaan.

Niklas: Olemme tulleet hyvin toimeen, ja Kia osaa terveellä tavalla vaatia minulta sellaisiakin asioita, joihin itse en olisi uskonut. Hän on nähnyt minussa potentiaalia ja saanut uskomaan, että osaan jonkun asian, johon ensireaktioni on, että tätä en ainakaan osaa. Olenkin saanut ulosmitattua itsestäni sen vuoksi enemmän.

Millaista palautetta olette saaneet?

Niklas: Itselleni on tullut todella hyvää palautetta jopa hyvinkin yllättäviltä tahoilta – esimerkiksi kiekkopiireistä sellaisilta henkilöiltä, joilta en olisi sitä uskonut saavani. Kiva huomata, että tanssi on otettu myös kiekkopiireissä positiivisella tavalla vastaan. Toki tiedän, että kaikkia ei voi miellyttää, mutta kehut tuntuvat aina kivoilta sen jälkeen, kun olet viikon treenannut tosi kovin ja saat onnistumisesta positiivista palautetta.

Kia: Palaute on ollut todella hyvää, ja selvästi se on antanut myös Niklakselle lisää uskoa tekemiseensä.

Niklas ja Kia saivat tangostaan täydet kympit.­

Mikä tanssi on jäänyt mieleen?

Kia: Tykkäsin meidän tangosta – siinä mentiin ihan uudelle tasolle ja tuomaritkin antoivat siitä täydet 30 pistettä.

Niklas: Itse tykkäsin eniten ensimmäisenä tanssina nähdystä jivestä. Siinä sai hyppiä ja pomppia kunnolla, ja silloin sai myös näytettyä katsojille, että kiekkoilijakin osaa sentään jotain.

Mikä kisassa on yllättänyt eniten?

Niklas: Vaikka tanssimme saattaa näyttää helpolta, niin missään nimessä tämä ei ole ollut helppoa. Olemme tehneet törkeän paljon hommia, ja jalat, jalkapöydät ja pohkeet ovat jo aika kovilla. Se on yllättänyt, miten rankkaa on ollut – etenkin henkisesti. Asioita, joita ei osaa, pitää tehdä uudelleen ja uudelleen, ja juuri kun on oppinut ja päässyt esittämään ne onnistuneesti sunnuntaina ja iloitsemaan siitä, pitääkin jo aloittaa uusi tanssi. Välillä on meinannut usko loppua itseltäkin, että ei tästä tule yhtään mitään. Tunteet menevät ääripäästä toiseen.

Kia: Tämä kausi on aiempia pidempi, ja vaikka itselläni olikin tiedossa se, miten kokonaisvaltaista tämä on, niin kyllä elämä on ollut syksyn ajan melkoista palapeliä. Olemme treenanneet Niklaksen kanssa 15 viikkoa putkeen viisi tuntia päivässä, ja sen lisäksi käyn iltaisin opettamassa omilla tunneillani ja suunnittelen ohjelman koreografioita. Ei siihen juuri muuta elämää mahdu.

Niklas: Todella kiireistä on kyllä ollut, emmekä ole ehtineet nähdä edes muita kilpailijoita juurikaan. Treenaamme eri saleilla, ja jokaisella on omat hommat ja kiireet. Jarea (Brand) ja Saanaa (Akiola) olemme nähneet eniten ja käyneet kurkkimassa toistemme treenejä.

Jare Brand ja Saana Akiola ovat mukana semifinaalissa.­

Millainen finaali teiltä olisi odotettavissa?

Kia: Olisi siistiä jättää viimeiseksi freestyle-numeroksi kunnon megashow – tai temppushow, jossa teemme kaikki oppimamme temput putkeen. En ainakaan usko, että meiltä nähdään mitään hidasta vakiotanssia freestylessa.

Niklas: Kyllä, mieluiten jotain kunnon menoa ja meininkiä. Saa nähdä, uskaltaako sitä spagaattia luvata.

Jatkuuko tanssitaival vielä tämän jälkeenkin?

Niklas: Ihan varmasti jatkan tanssimista – vaikkakin tämän kisan jälkeen pidän kyllä hetken taukoa. Tykkään tanssista ja hyvästä musiikista, joten tanssi jää varmasti jollain tavalla elämääni.

Lue koko artikkeli uudesta Tv-lehdestä. Lehti on myynnissä 25.11.–1.12. yhdessä Ilta-Sanomien kanssa. Digiversion löydät täältä.