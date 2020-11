Esiintyminen Trumpin asianajajan kanssa teki tuntemattomasta naisnäyttelijästä tähden – Maria, 24, kertoo nyt kuinka päätyi mukaan Borat-elokuvaan

Uuden Borat-elokuvan kuvaukset olivat niin salamyhkäiset, että näyttelijä Maria Bakalova pelkäsi kyseessä olevan huijaus.

Bulgarialainen näyttelijä Maria Bakalova, 24, ponnahti tähdeksi lähes yhdessä yössä Borat Subsequent Moviefilm -elokuvan ansiosta. Elokuva jatkoi näyttelijä Sacha Baron Cohenin suositun Borat-hahmon seikkailuja.

Elokuvassa Bakalova esittää Boratin 15-vuotiasta tytärtä Tutaria, jonka Borat haluaa antaa lahjaksi Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pencelle.

Bakalova vieraili James Cordenin talk show’ssa kertomassa elokuvasta ja sen tekemisestä. Bakalova kertoi talk show’ssa päätyneensä Borat-elokuvaan monen mutkan kautta. Hän kuuli ystävältään, että erääseen Hollywood-elokuvaan etsittiin näyttelijöitä ja päätti koettaa onneaan.

Projekti oli kuitenkin niin salamyhkäinen, että Bakalova rupesi jo epäilemään, että onko kyseessä edes oikea elokuva.

– Kuvasin koekuvausnauhan aamuviideltä kouluni tanssiaisten jälkeen. Kaverini kuvasi sen vitsillä. Olin hyvin peloissani, että kyseessä olikin joku hämäräjuttu, eikä oikea koekuvaus. Pelkäsin, että minusta tulee ihmiskaupan uhri, Bakalova nauroi.

Bakalova kertoi James Cordenille, että häntä pyydettiin lentämään Lontooseen tapaamaan elokuvan tekijöitä. Näyttelijä sanoo olleensa tässä vaiheessa vielä hyvin huolissaan siitä, että häntä yritetään huijata. Pelko kuitenkin laantui, kun Lontoossa häntä odotti Sacha Baron Cohen.

Borat Subsequent Moviefilm -elokuvassa kazakstanilainen toimittaja Borat (Sacha Baron Cohen) lähtee jälleen Yhdysvaltoihin.­

Bakalova sai roolin Tutarina, mutta näyttelijän perhe oli elokuvasta huolissaan. Bakalovan mukaan hänen äitinsä oli itkenyt vuolaasti katsoessaan Borat 2 -elokuvan ensimmäistä kertaa.

– Äiti soitti minulle Facetimella kun oli katsonut elokuvan. Hän oli niin surullinen. Hän oli itkenyt kahden tunnin ajan. Koska hän on ilmeisesti masokisti, niin hän katsoi elokuvan toisenkin kerran ja oli entistä surullisempi, Bakalova kuvaili.

Borat 2 -elokuva herätti valtavan kohun jo ennen ilmestymistään, sillä elokuvassa nähdään kohtaus, jossa presidentti Donald Trumpin asianajaja Rudy Giuliani luulee antavansa haastattelua tekaistulle konservatiiviselle tv-kanavalle. Toimittajaa esittää Boratin alaikäinen tytär. Haastattelun jälkeen tytär ehdottaa, että kaksikko menisi vielä drinkeille hänen hotellihuoneeseensa.

Giuliani istuu hotellihuoneen sängyllä tyttären riisuessa häneltä haastattelussa käytettyä mikrofonia. Pian tilanne kärjistyy, kun 76-vuotias Giuliani nojautuukin sängyllä taaksepäin makuuasentoon. Sitten Giuliani työntää kätensä housuihinsa.

Tilanne keskeytyy, kun Borat ryntää paikalle.

– Hän on 15-vuotias. Aivan liian vanha sinulle, Borat huudahtaa.

Uusi Borat-elokuva nosti bulgarialaisnäyttelijän nimen otsikoihin hetkessä.­

Bakalova myönsi talk show’ssa jännittäneensä kohtauksen tekemistä ja olleensa huolissaan siitä, miten Giulani reagoi tilanteeseen.

– Rudy Giuliani soitti poliisit, mutta emme tehneet mitään laitonta, Bakalova hymyili.

Sacha Baron Cohen on ylistänyt vastanäyttelijäänsä vuolaasti julkisuudessa ja kuvaillut Bakalovan olleen kuin luotu Tutarin rooliin.

– Hän on hulvaton ja hänellä on kyky saada ihmiset itkemään. Sen takia hän sai roolin. Kun teimme kohtauksen, jossa Borat hyvästelee tyttärensä, niin minun piti lopettaa kuvaukset hetkeksi, koska herkistyin likaa. Hän on aivan ainutlaatuinen, Baron Cohen on hehkuttanut.