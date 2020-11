Herra Ylppö joutui suljetulle osastolle avioeronsa jälkeen – kertoo tv:ssä, miten hän lopulta selvisi

Herra Ylppö kertoo Vain elämää -ohjelmassa avioeronsa karuista seurauksista.

Vain elämää -ohjelmassa vietetään tulevana perjantaina Herra Ylpön päivää. Maj Karma- ja Herra Ylppö & Ihmiset -yhtyeistä tunnettu laulaja avaa päivänsä aikana kameroille sekä työtään että yksityiselämäänsä.

Ylppö myöntää, että kun hänen avioliittonsa päättyi pari vuotta sitten, vajosi hän erittäin syviin vesiin.

– Koin raskaasti avioeron. Olen muutenkin sellainen, että koen tunteet aika voimakkaasti. Mulla meni ihan yli se ero, päädyin tyyliin suljetulle osastolle vähäksi aikaa. Sekin on ihan ok, Ylppö kertoo Vain elämää -ohjelmassa.

Muut artistit kuuntelevat Ylppöä hiljaisina. Jannika B:tä kiinnostaa, mikä sai Ylpön lopulta nousemaan pohjalta.

– Sehän kesti ihan hirveän kauan. Siinä meni monta vuotta, vähän yli kaksi vuotta. Ne on sellaisia pieniä juttuja, mitä tulee. Ystävät, jotka ottaa kopin siitä, että nyt tuo jätkä ei enää jaksa.

– Me ei voida pelastaa maailmaa, ei sillä pop-laululla, mutta me voidaan pitää pienemmistämme huolta. Katsoa, että se lähipiiri on okei. Se tyyppi, joka on siinä vierellä, jos sillä on huono fiilis, otetaan siitä kiinni. Me kaikki pystytään tekemään se. Se riittää, Ylppö pohtii.

Ylppö erosi ex-puolisostaan Petrasta keväällä 2018. Parilla on kaksi kouluikäistä lasta.

Herra Ylppö kertoo Vain elämää -ohjelmassa, että hänen kappaleensa käsittelevät poikkeuksetta hänen omaa elämäänsä ja ovat siksi hyvin henkilökohtaisia.­

Ylppö kertoi aiemmin Anna-lehdelle, että hän päätyi psykiatrisen sairaalan suljetulle osastolle totaalisen romahduksen jälkeen.

– Kävin suljetulla osastolla. En tiedä, voiko paljon syvemmällä enää käydä. Tilanne eskaloitui, kun olin antanut pitkän päivän haastatteluita Maj Karman uuden levyn tiimoilta samaan aikaan, kun perheeni oli hajonnut, muusikko kertoi Annassa.

Ylppö paljasti lehden haastattelussa, ettei hän muista ajasta eronsa jälkeen kovin paljoa.

– Fiilikseni olivat todella synkät, enkä pysty edes kertomaan tapahtumien kulkua tarkasti. Ystäväni näki romahdukseni ja sanoi, että minun täytyy ottaa yhteyttä sairaalaan. Minut otettiin heti sisään, kun he näkivät, missä kunnossa olin. En ollut edes syönyt pariin kuukauteen.

Ylppö on kertonut erostaan avoimesti myös sosiaalisessa mediassa. Hän julkaisi muutamia kuukausia eronsa jälkeen Facebookissa kirjoituksen, jossa hän kertoi avoimesti raastavasta surusta ja muista tuntemuksistaan.

– Täysin musertavaa tämä yksinäisyys ja pohjaton kaipuu takaisin kotiin, joka yhtäkkiä vaan vietiin pois, Herra Ylppö kirjoitti julkisella Facebook-tilillään aiemmin viikolla.

Muusikon mukaan perhe oli aina ollut hänen elämänsä tärkein asia, mutta eron myötä se hajosi. Tilanne tuntui täysin käsittämättömältä ja äärimmäisen vaikealta.

– Joka päivä tekee mieli luovuttaa. Tosin joka päivä ei pääse edes sängystä ylös.

– Ei tahdo kestää. Olen vain itkenyt koko päivän. Asun yksin, ja kaipaan perhettäni joka sekunti, laulaja kirjoitti elokuussa 2018.