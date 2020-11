Kulttileffa Iron Skyn tuotantoyhtiö ajautui konkurssiin – uutta tulemista on valmisteltu kaikessa hiljaisuudessa

Taas rienataan.

Ensin oli hullu idea, josta sitten vuonna 2012 jalostui kansainvälisille markkinoille merkittävä suomalainen indie-elokuva, Iron Sky. Sen noin kahdeksan miljoonan euron budjetista iso osa kerättiin fanien joukkorahoituksella. Hypeä riitti – aikansa.

Ongelmat alkoivat melko pian Iron Skyn ensimmäisen osan ilmestymisen jälkeen, ja päätuottaja Tero Kaukomaan mukaan ne liittyivät erityisesti leffan maailmanlaajuiseen levitykseen. Vuonna 2019 ilmestyi genre-elokuvan jatko-osa, mutta se ei tilannetta enää pelastanut: marraskuussa 2020 Iron Skyn tuotantoyhtiötä ollaan hakemassa konkurssiin.

– Tuntuu tietysti pahalta ja todella ikävältä, että tilanne ajautui Iron Skyn kanssa tähän pisteeseen. Iron Skysta syntyi vahva globaali brändi, mikä oli iso saavutus, mutta valitettavaa kyllä hype kääntyi myös meitä itseämme vastaan – mahdollisesti ratkaisevasti, Kaukomaa sanoo nyt.

– Eli faniyhteistyön avittama hype johti piratismiin, mikä oli meille niin raskas isku, että emme siitä kunnolla toipuneet. Kun leffa oli julkaistu Pohjoismaissa ja saksankielisessä Euroopassa, sen jälkeen peräti yli 50 miljoonaa ihmistä latasi sen laittomasti, koska valtaosassa maailmaa sitä ei ollut laillisesti saatavilla.

Kaukomaan mukaan elokuvan rahoituksessa oikeuksia oli jouduttu myymään sinne tänne, eikä suomalaisella tuotantoyhtiöllä ollut enää kontrollia elokuvan levitykseen liittyen. Viime vuosina Iron Skyn tekijätiimi yritti vielä korjata tilannetta, mutta haasteet vain lisääntyivät osan porukasta päädyttyä riitelemään oikeussaleja myöten.

– Juuri kontrollin puute on se avainsyy. Puhtaasti kotimaahan suunnatuissa elokuvissa kontrollilla ei ole samanlaista merkitystä, kun tuottajalla on läheiset suhteet levittäjään. Mutta kun sun pitäisi hallita 40 eri levittäjää ympäri maailmaa, niin siihen tarvittaisiin Hollywood-studio, kokenut ja useasti palkittu leffantekijä linjaa.

Yrittänyttä ei laiteta, sanotaan. Siihen uskoo myös Kaukomaa, joka on parin viime vuoden ajan kaikessa hiljaisuudessa rakentanut pohjaa uudelle, kansainvälisille markkinoille suunnatulle indie-elokuvalle. Mad Heidi -nimisessä leffassa rienauksen kohteena ovat 1970-luvun maailmanlaajuisesti suositut Heidi-elokuvat ja -kirjat. Rohkeaan ja yllättävään käsikirjoitukseen mahtuu monenmoista taivaan ja maan väliltä, myös rutosti verta ja suolenpätkiä.

– Mad Heidi on elokuva, jossa sveitsiläiset kliseet saavat aivan uuden merkityksen, Kaukomaa sanoo.

– Luvassa on kreisi tarina. Olen mukana siinä, koska uskon oppineeni läksyni kansainvälisen indie-elokuvan kontrollin tärkeydestä. Olemme luomassa jotain täysin uutta mallia leffabisnekeen.

Ennen Iron Skyta Tero Kaukomaa oli työskennellyt jo noin 15 vuotta elokuvatuottajana, tehden pääasiassa erilaisia Suomi-elokuvia, kuten Cyclomanian (2001) ja Miehen työ (2007). Kaukomaa kertoo kuitenkin olleensa turhautunut.

– Minua ajoi alusta asti tarve tehdä leffoja nimenomaan kansainväliselle yleisölle, koska hyvätkään suomenkieliset draamat eivät kovin usein niille markkinoille kanna, eivät varsinkaan ennen Netflix-aikaa. Omaa ääntään oli vaikea saada kuuluviin, kunnes teimme Jadesoturin (2006). Se oli käänne, koska se sai merkittävää globaalia huomiota, Kaukomaa selvittää.

– Pitkä taistelu Iron Skyn kanssa on muovannut omaa missiotani. Kuunatsit sekoittivat aivojani ja kuunatsit ovat tässäkin edelleen läsnä, mutta lisäpontta haetaan nyt sveitsiläisen juuston uudelleen paketoimisesta, hän sanoo hymähdellen.

Kaukomaa törmäsi Mad Heidi -ideaan Sveitsissä, jossa on asunut jo pitkään. Yhdessä elokuvan ohjaajan Johannes Hartmanin kanssa hän kirkasti joukkorahoitusajatuksiaan ja tarttui tuumasta toiseen.

– Loimme tyhjästä melko nopeasti laajan fanikunnan, jona janosi Mad Heidissä nähtävää sisältöä. Fanit ostivat nettikaupastamme innokkaasti t-paitojamme, ja nyt olemme keränneet nettikaupassamme jo noin 260 000 euron liikevaihdon, Kaukomaa kertoo.

– Sen turvin olemme kyenneet rahoittamaan käsikirjoituksen ja luoneet Mad Heidin investointiohjelman (Mad Invest), johon fanit ovat lyhyessä ajassa sijoittaneet jo yli 350 000 euroa.

Tuottajan mukaan Mad Heidin missiona on luoda toimiva liiketoimintamalli kansainväliselle sisällön tuottajalle, jossa kontrolli pysyy tekijöiden käsissä.

– Eivätkä he kontrolloi pelkästään sisältöä, vaan myös leffan jakelua ja jopa rahaliikennettä. Mad Heidissä me emme siis luovu kontrollista, ja näin ollen voimme julkaista elokuvan kaikkialla samanaikaisesti. Fans first on johtolauseemme, tämä on ennen kaikkea fanien luomus.

Kaukomaan mukaan faneja osallistutetaan koko matkan ajan samalla tavoin kuin Iron Skyssa.

– Tulemme kohtaamaan piratismin, kuten kaikki elokuvat, mutta koska kontrolloimme myös jakelua, varmistamme yleisölle myös mahdollisuuden maksaa siitä. Pitääksemme kontrollin hyväksymme ainoastaan rahoitusta, joka kunnioittaa tätä periaatetta. Siksi nojaamme fanirahoitukseen, hän vielä korostaa.