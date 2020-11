Pamela Anderson onnistui nappaamaan 30 vuotta sitten paikan legendaarisesta Baywatch-sarjasta – David Hasselhoff vastusti hänen valintaansa ikoniseen rooliin

David Hasselhoff ei ilahtunut, kun Playboy-kaunotar Pamela Anderson valittiin Baywatchiin .

Yksi maailman ikonisimmista sarjoista palasi ruutuihin syyskuussa, kun 30 vuotta täyttäneen Baywatchin uusinnat alkoivat pyöriä televisiossa. Nyt rakastetussa, kalifornialaisista hengenpelastajista kertovassa sarjassa on edetty siihen pisteeseen, että vuorossa on kolmas tuotantokausi.

Baywatchin kolmas tuotantokausi on siinä mielessä erityinen, että se esitteli katsojille ensimmäistä kertaa C.J. Parker -nimisen hahmon ja näin ollen myös Pamela Andersonin, joka ennen Baywatchia tunnettiin lähinnä Playboy-kaunottarena, ei niinkään näyttelijänä.

Andersonin roolihahmo Parker nähtiin ensimmäistä kertaa jo kolmannen tuotantokauden ensimmäisessä jaksossa. Näyttävässä kohtauksessa Anderson laskettelee kanootilla koskea pitkin, eikä hänen vastanäyttelijänsä David Hasselhoff ole saada silmiään irti vaaleasta kaunottaresta. Myöhemmin samaisessa jaksossa Hasselhoffin roolihahmo Mitch yllättää Andersonin esittämän Parkerin soittamassa saksofonia rantakalliolla.

Anderson ja Hasselhoff saivat Baywatchin edetessä runsaasti yhteistä ruutuaikaa. Ei kuitenkaan ole salaisuus, ettei Hasselhoff ollut aikanaan lainkaan innoissaan Andersonin valitsemisesta Parkerin rooliin. Hasselhoffin on kerrottu olleen huolissaan siitä, miten katsojat ottaisivat vastaan legendaarisen Playboy-miestenlehden keskiaukeamalla poseeranneen Andersonin.

– David sanoi, että ”en halua tätä tyttöä, joka on ollut Playboyssa. Lapset katsovat tätä ohjelmaa”, Douglas Schwartz, toinen Baywatchin silloisista tuottajista totesi Hollywood Reporterille vuonna 2016.

– Hänellä oli valtavat rinnat ja David ajatteli, että hän veisi huomion kaikilta muilta, sillä kaikki katsoisivat vain hänen rintojaan ja näin myös tapahtui, totesi puolestaan niin ikään ohjelmaa tuottanut Michael Berk samaisessa haastattelussa.

Anderson itse on kertonut, että itse asiassa häntä pyydettiin koe-esiintymään Baywatchiin lukuisia kertoja sen jälkeen, kun hän oli poseerannut Playboyssa. Anderson kuitenkin kieltäytyi kunniasta systemaattisesti, kunnes eräänä päivänä hän saapui koe-esiintymiseen yhdessä ystävänsä kanssa. Andersonin mukaan hänet valittiin Parkerin rooliin siltä istumalta.

– He sanoivat minulle, että olin kuuluisa jo ennen kuin astuin ovesta sisään. Kuuluisa siitä, että en koskaan ilmestynyt paikalle, Anderson kertoo omilla kotisivuillaan.

Anderson näytteli sarjassa lopulta peräti viiden vuoden ajan vuosina 1992–1997. Anderson palasi rooliinsa ohimennen vuonna 2017 ensi-iltansa saaneessa Baywatch-elokuvassa. Myöhemmin Anderson on kuitenkin tunnustanut, ettei hän oikeastaan pitänyt kulttisarjan elokuvaversiosta laisinkaan.

– En pitänyt siitä. Meidän tulisi pitää huonot televisio-ohjelmat vain huonoina televisio-ohjelmina. Kun yrittää tehdä elokuvan televisiosarjasta, se vain sotkee asioita, Anderson täräytti Andy Cohenin keskusteluohjelmassa vuonna 2017.

Anderson on todennut julkisuudessa, ettei hän enää juurikaan pidä yhteyttä entisten Baywatch-kollegoidensa kanssa. Sen sijaan ikoninen punainen uimapuku häneltä löytyy edelleen kaapistaan, vaikka Andersonin Baywatch-ajoista onkin ehtinyt vierähtää jo useampi vuosikymmen.

– Se on vaatekaappini ylimmässä laatikossa. Mahdun siihen edelleen. Olen käyttänyt sitä toisinaan hassuttelumielessä ystävieni kanssa, 52-vuotias Anderson kertoi Fox Newsille toukokuussa 2020.

Kuluneiden vuosien aikana Anderson on ollut otsikoissa enemmän yksityiselämänsä käänteiden kuin roolisuoritustensa ansiosta. Vaikka Anderson on toki nähty televisiossa erilaisten realityohjelmien merkeissä, on Parkerin rooli edelleen se, mistä hänet parhaiten muistetaan.

– Se oli maailman paras työ. Olen onnellinen, että ohjelmaa näytetään edelleen ympäri maailman. Olen yhtä hahmoni kanssa. Koen, että Baywatchin myötä olen päässyt tähän, missä olen nyt, Anderson hehkuttaa kotisivuiltaan löytyvässä kirjoituksessa.

Lähteet: Vulture, The Hollywood Reporter, Daily Mail, Fox News, Pamela Andersonin kotisivut