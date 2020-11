Wide ContentPlaceholder

Yksi nainen näyttelee kuningatarta paremmin kuin kukaan muu – Elisabet II:n elämä on ollut ehtymätön elokuvien lähde jo ennen The Crownia

Netflixin The Crown -sarja on tehnyt kuningatar Elisabet II:n näyttelijöistä tähtiä. Vuosien varrella on kuitenkin nähty monia muitakin majesteetillisia tulkkeja. Aiemmista esittäjistä yksi on ollut yli muiden.