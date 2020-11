Onko tässä Vain elämää -kauden koskettavin esitys? Stigin tulkinta mykistää Satulinnan ja saa kyynelhanat auki

Stig esittelee Vain elämää -ohjelmassa itsestään herkemmän puolen.

Stig esittää Mariskan päivänä version kappaleesta Kukkurukuu. Koskettavalla kappaleella on sekä Stigille että Mariskalle suuri merkitys.

– Tämä on hieno hetki, koska pääsen esittämään yhden mun all time favorite -biisin. Kun se tuli, lisäsin sen heti soittolistalle ja kuuntelin sitä kaikkialla. Törmäsin siihen myös K-marketissa, Stig kertoo.

– Kun tiesin sen biisin, sanat ja miten se menee, herkistyin sen verran, että piti mennä vähän keksihyllyjen väliin nieleskelemään. Vieläkin, kun kuuntelen sitä, se aiheuttaa saman reaktion.

Mariska sanoo kappaleen olevan hänelle hyvin tärkeä ja hän on otettu, että Stig valitsi sen esitettäväkseen.

– Se on omistettu pienelle ihmiselle, jonka stoori on kaikkea muuta kuin helppo ja hyvä. Halusin jollain tavalla salaa lohduttaa häntä sillä biisillä. En koskaan kertonut tälle ihmiselle, että tämä on sinulle, mutta se on mulle selkeästi yhden ihmisen laulu, Mariska kertoo kappaleen taustoista.

Uudessa versiossa Stigin kanssa lavalle astuu Yona. Tähtiartistit kuuntelevat mykistyneinä tulkintaa ja pyyhkivät kyyneliään.

Stig esittää kappaleen Yonan kanssa.­

– Ai että. Kosketti tosi paljon, Mariska herkistyy.

Arja Koriseva kehuu tulkinnan näyttäneen aivan uuden puolen Stigistä.

– Ihanaa, että laulat syvällistä. Olet saanut täällä koko ajan bileet pystyyn, nyt oli sellainen rauha ja levollisuus. Ne bileet syttyi sisällä meissä kaikissa ilman, että ruvettiin riehumaan ja tanssimaan, hän ihailee.

Vain elämää Nelosella ja Ruudussa perjantaisin kello 20.