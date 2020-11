Sanni kieltäytyi jyrkästi Yökylässä Maria Veitola -ohjelmasta – paljastaa nyt, miksi pyörsi lopulta päätöksensä

Laulaja Sanni kertoo Instagramissa jännittäneensä ohjelmaan osallistumista.

Torstaina esitetyssä Yökylässä Maria Veitola -jaksossa Maria Veitola vieraili laulaja Sannin, 27, luona. Kaksikko keskusteli muun muassa Sannin urasta ja menestyksestä. Laulajan mukaan hänelle on ollut tärkeää varjella yksityisyyttään.

Artisti kertoo Instagramissa saaneensa kutsun ohjelmaan aiemminkin, mutta hän kieltäytyi toistuvasti. Hän paljastaa nyt, miksi päätyi lopulta pyörtämään päätöksensä.

– Mua on pyydetty mukaan aikaisemmin muutamankin kerran, mut oon aina kieltäytynyt. En oo kai vaan kokenu olevani valmis tai halukas kutsumaan kuvausryhmää mun kotiin, saati tarkkaakin tarkkanäköisenpää Maria Veitolaa kyselemään henkilökohtaisuuksia kotisohvalle. Huh, ajatuskin nostanut piikit pystyyn vielä viime vuonna, Sanni avartaa Instagram-päivityksessään.

Sannin mukaan osallistuminen tuntui tällä kertaa hyvältä ratkaisulta.

– Ehkä se on tää 27 tai jotain, mut tällä kertaa kysyttäessä jotain mussa oli muuttunut, koska sanoin hetken mietinnän jälkeen tost noin vaan että joo. Itekin ihmettelin et mitäs mä nyt oikein, Sanni pohtii.

Sanni kiittelee Veitolaa siitä, että hän pystyi olemaan täysin oma itsensä, vaikka kameraryhmä hääräsi taustalla.

– No elämää päin mentiin ja kesällä Maria konklaaveineen asteli mun himaan ja sain viettää ihan super mielenkiintosen vuorokauden täynnä rehellisiä ja avoimia keskusteluja, Kurkisuon keittiön sörsseleitä, naurua (itkuakin, perhana ku aina sama juttu) ja ihan vaan sellaista perus vapautunutta kotihengailua kiinnostavan tyypin kaa. Ihmettelin Marialle monta kertaa miten hyvä se on saamaan mut jotenki unohtaa vaan, että kohta näit mun jorinoita kattoo ja kuulee vaik kuka. Oli helppoo olla vaan mä.

– Hei nyt just tuli hirveä ikävä sua! Kiitos kun otit mut yökylään. Meillä oli ihanaa! Maria Veitola kommentoi kuvaan.

Jakso sai myös katsojilta positiivisen vastaanoton. Fanit kiittelivät tähteä avoimuudesta.

– Sanat ei riitä kuvailemaa kuinka ihanaa oli nähä sut niin avoimena ja omana itsenäsi, ihana jakso!

– Oli niin ihana jakso. Oli oikeasti vapauttavaa nähdä, miten aidosti keskustelitte Marian kanssa, ihan kuin olisitte vaan kahdestaan viettänyt aikaa.

– Oli super kiva jakso. Ja teillä oli Marian kanssa semmoinen sielujen sisaruus näytillä.

Sanni ja Maria Veitola Sannin olohuoneen sohvalla Helsingissä.­

Sanni on palkittu kolmesti Emma-pystillä ja hän on Suomen Spotifyn kuunnelluin naisartisti. Hänet on nähty kahdesti suositussa Vain elämää -ohjelmassa. Ensimmäistä kertaa Sanni osallistui ohjelmaan vuonna 2015, minkä jälkeen hänestä tuli aiempaa huomattavasti suositumpi ja ihmiset alkoivat tunnistaa hänet kaduilla. Toisen kerran Sanni nähtiin ohjelman All Stars -kaudella vuonna 2017.

Sanni kertoi Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa suosiolla olleen myös kipeitä puolia, kuten ettei hän aina ole ehtinyt nähdä läheisiään niin paljon kuin olisi halunnut.

Helsingin keskustassa asuva Sanni kertoi Veitolalle, ettei ole käyttänyt julkisia kulkuneuvoja sen jälkeen, kun osallistui Vain elämää -ohjelmaan ensimmäisen kerran.

– Alkoi tulla tunnettavuutta enemmän. Se oli oikeastaan sellaista aikaa, kun sulkeuduin kotiini. Mun frenditkin sanoi, että sä et enää ikinä lähde minnekään, että ei sua jaksa enää kysyä mihinkään, Sanni kertoo ja jatkaa:

– Se oli semmoista aikaa, että olin aika hämilläni siitä kaikesta. Silloin aloin kulkea takseilla kaikkiin paikkoihin ja minusta tuntuu, että olen jäänyt sille tielle.