Peruuntuneen Tanssii tähtien kanssa -semifinaalin tilalle erikoisjakso – tuotanto oli varautunut pahimpaan

Peruuntuneen livelähetyksen tilalla nähdään erikoisjakso.

Vielä toistaiseksi on epäselvää, miten meneillään oleva tuotantokausi saatetaan päätökseen.­

MTV tiedotti perjantaina aamupäivällä, että Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman työryhmään kuuluvalla henkilöllä on todettu koronavirustartunta, jonka vuoksi tulevan sunnuntain semifinaalilähetys on peruttu.

Nyt MTV kertoo, että ohjelman tilalla esitetään erikoisjakso. Tiedotteen mukaan MTV3-kanavalla esitetään sunnuntaina 22. marraskuuta ennennäkemätön erikoisohjelma täyden kympin tansseista kautta aikojen.

Erikoisjaksossa palataan TTK:n täydet kymmenen pistettä saaneiden tanssien pariin ja nähdään parhaita tansseja menneiltä 12 kaudelta vuodesta 2006 lähtien. Erikoisjaksossa kuullaan myös ensimmäistä kertaa, mitä mieltä tuomarit ovat nyt menneistä huippuesityksistä. Muistelemassa mukana ovat Jukka Haapalainen, Helena Ahti-Hallberg sekä Jorma Uotinen.

– Koko syksyn poikkeuksellisessa tuotantotilanteessa olimme toki varautuneet pahimpaan eli lähetyksen peruuntumiseen, joka nyt valitettavasti kävi TTK:lle. Meillä on kuitenkin ilo pysyä TTK:n upeassa maailmassa myös tulevana sunnuntaina erikoisjakson voimin. Nyt TTK-fanit pääsevät näkemään, miltä menneiden kausien aikana kymppirivin saaneet tanssit näyttivät ja mitä tuomarikolmikkomme on niistä mieltä, Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman vastaava tuottaja Kati Launiainen MTV:ltä kommentoi tiedotteessa.

Ohjelmassa ollaan tämän kauden osalta jo loppusuoralla. Tuotantokausi on tänä vuonna poikkeuksellisen pitkä, sillä mukana nähtiin aiemman kymmenen parin sijaan 12 tähtiparia.­

Kati Launiainen kommentoi aiemmin semifinaalilähetyksen peruuntumista.

– Tarvittavat altistusjäljitykset ja karanteeniin määräämiset on käynnistetty välittömästi terveysviranomaisten toimesta ja odotamme viranomaisten lisäohjeita, Launiainen kertoi MTV:n tiedotteeessa.

– Koska työryhmän turvallisuus ja terveys on meille ensiarvoisen tärkeää, on sunnuntain livelähetys päätetty nyt perua varotoimenpiteenä.

Launiainen ei vielä pystynyt kommentoimaan lisätietoja kauden jatkosta.

– Seuraamme tilannetta, ja elämme nyt minuutti kerrallaan. Kilpailu tietysti pyritään käymään loppuun niissä puitteissa kuin se on mahdollista, Launiainen kertoi IS:lle.

Perjantaina kuultiin myös uusista rajoitteista. Pääkaupunkiseudulla sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet rajoitetaan 20 henkeen. Rajoitus tulee voimaan maanantaina ja on voimassa kolme viikkoa. Launiaisen mukaan rajoitus saattaa vaikuttaa muun muassa siihen, onko studioyleisöä paikalla lähetyksissä.

– Toki meillä on muutenkin ollut pieni yleisö koko kauden ajan, mutta tämä on käytävä vielä läpi. Esiintyjien ja ohjelman takia pyrimme siihen, että olisi edes jonkin verran yleisöä paikalla. Selvitämme nyt, miten uudet rajoitukset vaikuttavat tuotantoon ja jos määräys sen vaatii, on meidän tietysti luovuttava studioyleisöstä, Launiainen kertoi perjantaina IS:lle.

Koronavirus on varjostanut ohjelman tuotantoa aiemminkin, sillä vain kaksi viikkoa sitten ohjelman bändi jouduttiin korvaamaan toisella koronavirustartunnan takia.

Tanssii Tähtien Kanssa: täyden kympin tanssit MTV3-kanavalla su 22.11. klo 19.30 alkaen.