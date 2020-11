Ensitreffit alttarilla -pari kohtaa hyytävissä merkeissä eronsa jälkeen – pian tunteet kuumenevat ja leimahtaa ilmiriita

Varo juonipaljastuksia! Tuomas ja Emma yrittävät selvittää välejään Elina Tanskasen johdolla.

Joensuulaisten Emman ja Tuomaksen avioliitto päättyi Ensitreffit alttarilla -sarjassa ennen lopullista päätöksentekopäivää, sillä he ajautuivat toistuvasti riitoihin ja heidän kommunikaationsa aiheutti väärinkäsityksiä.

Emmaa loukkasivat Tuomaksen suorat töksäytykset, vaikka tämä ei tarkoittanutkaan niillä välttämättä pahaa ja Tuomas ärsytti se, miten herkästi Emma otti asiat itseensä.

Älä lue juttua pidemmälle, jos et halua nähdä juonipaljastuksia!

Ensi tiistain jaksossa pari kohtaa ensimmäistä kertaa riitaisan eronsa jälkeen. He paljastivat aiemmin kameroille, etteivät olleet eronsa jälkeen juuri missään tekemisissä, eivätkä halunneet nähdä toisiaan.

Asiantuntija Elina Tanskasen johdolla pari yrittää käydä läpi eronsa syitä ja selvittää välejään.

– Tunnelma oli kireä ja he olivat hyvin vereslihalla, Elina Tanskanen analysoi parin välillä vallitsevaa tunnelmaa.

Tuomas koki ennen tapaamista, ettei hänellä ole Emmalle juuri mitään sanottavaa enää. Emmaa puolestaan jännitti, sillä hän ei tiennyt, mitä Tuomaksen päässä liikkui.

Pari istahtaakin Tanskasen vastaanotolla mahdollisimman kauas toisistaan. Tanskasta kiinnostaa tietää, miten parin suhde lopulta päätyi tilanteeseen, jossa ero oli ainoa vaihtoehto.

– Minun mielestä me ollaan oltu tässä tilanteessa koko tämä prosessi. Jos minä jonkun asian sanon, niin minusta tuntuu, että Emma ottaa sen itseensä, Tuomas tilittää.

– Ei mun mielestä alusta alkaen ollut sellaista, että olisin mieleni pahoittanut, Emma puolustautuu.

Pian tunteet kuumenevat ja Tuomas toteaa, ettei hän ymmärrä, miksi Emma ylipäätään haki mukaan ohjelmaan.

– Minulle tulee vaan mieleen, että mikä sinulla on ollut se motiivi, kun tähän hait. Koen, että et ole ollut millään tavalla tähän valmis ja minua vähän harmittaa se, että olet ylipäätään hakenut mukaan tähän. Kyllähän on varmaan tiedossa ollut, että tämä on rankkaa, Tuomas avautuu.

Emmaa Tuomaksen syytökset loukkaavat ja hän murtuu kyyneliin.

– Mun motiivi oli löytää hyvä tyyppi, jonka jatkaa toivottavasti yhteistä elämää. Mennä naimisiin siksi, koska halutaan mennä toistemme kanssa naimisiin. Mulla oli ihan puhtaasti se. Ihan turha sun on kyseenalaistaa mun motiivia! hän täräyttää Tuomakselle.

Tuomas puolustautuu väittämällä, ettei hänen tarkoituksensa ole kyseenalaistaa Emman motiivia, mutta häntä silti ihmetyttää, miksi tämä haki mukaan sarjaan.

– Minua ärsytti se Emman valitus, annoin hänelle ihan suoraan palautetta ja Emmahan siitä loukkaantui. Minulla valitettavasti kun tulee sellainen olo, että haluan sanoa jonkun asian, niin en pysty vaan hammasta purren olemaan vaan, että joo joo, Tuomas toteaa myöhemmin.

Tuomaksen ja Emman välit kiristyivät heti parin häämatkalla, kun heidän välilleen syntyi väärinkäsityksiä, joista he pahoittivat mielensä.

Matkan jälkeen parin välejä hiersi yhteisen ajan puute, sillä heidän työvuoronsa menivät täysin ristiin eivätkä he ehtineet tavata toisiaan juuri lainkaan.

Ensitreffit alttarilla tiistaisin klo 21.00 MTV3-kanavalla.