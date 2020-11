Kommentti: Loistava Gary Oldman luo lämpöä itsetuhoon – elokuva Citizen Kanen myrskyisästä synnystä on kuin tehty Oscar-voittajaksi

Mank-elokuvan ohjaajaa David Fincheriä on usein moitittu enemmän tekniseksi lahjakkuudeksi kuin tunteiden tulkiksi. Tietyssä mielessä se onkin totta: Mank on upean näköinen elokuva, jolle Gary Oldman antaa sydämen, kiittää elokuvakriitikko Taneli Topelius.

Mestariteosta luodessa vaarana on uppoutua tekemiseen niin syvälle, että kadottaa itsensä ja tuhoaa muut ympäriltään.

Hollywoodin ykkösohjaajiin Seitsemän-elokuvasta (1995) lähtien kuuluneen David Fincherin elämäkertadraama Mank ei ole aivan mestariteos, mutta siinä on paljon piirteitä täydellisyyteen pyrkimisestä – mikä on tietenkin aiheen ansiosta äärimmäisen sopivaa.

Mankin tarina kertoo maailman parhaaksi elokuvaksi usein äänestetyn Citizen Kanen (1941) värikkäästä mutta itsetuhoa lähennelleestä käsikirjoitusprosessista.

Päähenkilö on Citizen Kanen käsikirjoituksen ensimmäisen version luonut Herman J. Mankiewicz, joka on elokuvan historiassa usein jätetty elokuvan ohjaajan, jo tuolloin ihmelapseksi kohotetun Orson Wellesin varjoon.

Pohjana on Fincherin oman isän, 2003 edesmenneen Jack Fincherin käsikirjoitus, joka nostaa esiin Mankiewiczin korvaamattoman työpanoksen ja nerouden.

Samalla tarina muistuttaa hänen huonoista puolistaan: alkoholismista, itsekeskeisyydestä, auktoriteettivastaisuudesta sekä palavasta halusta nokittaa niin kilpailijoitaan kuin omia työnantajiaankin eli Hollywood-studioiden tuottajia ja pomoja.

Gary Oldman tekee Mankista rakastettavan rentun.­

Brittitähti Gary Oldmanin suulla Mankiewicz itse kuvailee itseään mieheksi, joka haluaa aina olla huoneen nokkelin tyyppi, jopa katkeraan loppuun asti. Yhdistelmä voisi hyvin tehdä hänestä hyvin vastenmielisen hahmon.

Oldmanin ansiosta Mankiewicz on kuitenkin kaikkine puutteineen ja vikoineen rakastettava renttu: sarkasmia ja sukkeluuksia suosiva lahjakkuus, joka saattaa yhdessä tilanteessa häikäistä älykkyydellään ja toisessa ärsyttää raivostuttavuudellaan.

Mustavalkoisen elokuvan alussa hän astelee käsikirjoitusretriittiinsä kainalosauvoissa ja kipsissä, kirjaimellisesti murrettuna miehenä. Wellesin antama työtehtävä on vuosien studiotöiden mahdollisuus luoda jotain suurta – verhoillun muotokuvan tuntemastaan miehestä, Yhdysvaltain rikkaimpiin kuuluvasta sanomalehtikustantajasta ja poliitikosta William Randolph Hearstista.

Käsikirjoittajaystävänsä Charles Ledererin ansiosta Mankiewicz tunsi Hearstin henkilökohtaisesti, samoin tämän rakastajattaren, näyttelijä Marion Daviesin, jonka uraa Hearst pönkitti häikäilemättömästi omistamiensa sanomalehtien sivuilla.

Charles Dance näyttelee Hearstiä pidättyvällä arvokkuudella.­

Citizen Kane oli aikansa kohuelokuva, jonka yhtäläisyydet Hearstin omaan elämään olivat tarpeeksi väljät ja samalla tarpeeksi yksityiskohtaiset, jotta huhut saivat vallan.

Wellesin itsensä näyttelemä Charles Foster Kane oli hahmona kokoelma Hearstin suurimmista ylilyönneistä, heikkouksista ja päähänpistoista, joita Fincher sivuaa omassa elokuvassaan tarkasti mutta hienovaraisen tyylikkäästi.

Mankiewicz itse myös nautti suuresti Daviesin seurasta ja oli Mank-elokuvan mukaan mahdollisesti jopa rakastunut tähän, vähintäänkin platonisesti. Miksi hän siis kääntyi Hearstia ja Daviesia vastaan käyttämällä heidän elämänsä yksityiskohtia ja näyttämällä ne irvokkaassa ja skandaalimaisessa valossa?

Fincher käyttää paljon aikaa tämän pohjustamiseen ja vielä enemmän aikaa Mankiewiczin petoksen perustelemiseen.

Loputtomista takaumista koostuva lopputulos on herkullinen ihmissuhteiden jännitysnäytelmä, jossa sivupolut, rivien välit ja taustatarinat ovat tarkoituksella paljon kiinnostavampia kuin Mankin päätarina Citizen Kanen synnystä.

Charles Dance näyttelee Hearstiä pidättyvällä arvokkuudella. Amanda Seyfried luo höpsönä bimbona pidetystä Marion Daviesista älykkään naisen, joka ymmärtää paikkansa ja mitä sen saavuttaminen on häneltä vaatinut.

Amanda Seyfried luo höpsönä bimbona pidetystä näyttelijä Marion Daviesista älykkään naisen.­

Elokuvantekijänä David Fincheriä on toisinaan moitittu enemmän tekniikan hallitsevaksi lahjakkuudeksi kuin varsinaiseksi tunteiden tulkiksi.

Tietyssä mielessä se onkin totta: hänen elokuvansa on usein kuorrutettu kylmällä, tunteiden suhteen miltei huurteisella jääkuorella. Parhaissa niistä kerrottu tarina ja sen välittämä tunne ovat olleet yhtä.

Alien 3 (1992) kertoi murhaajien ja ryöväreiden planeetalle rantautuvasta pedosta ja sitä metsästävästä sankarinaisesta.

Seitsemän (1995), Zodiac (2007) ja Netflix-sarja Mindhunter (2017–) kertoivat synneistä ja sarjamurhaajaa jahtaavista lainvalvojista. The Game – oletko valmis peliin? (1997) oli elokuva pankkiirin elämän murenemisesta ja Fight Club (1999) maskuliinisuuden kriisistä – ja sen jälkeen valmistunut Panic Room (2002) kriisitilanteesta selviytymisestä.

Omanlaisiaan sosiopatian kartoituksia olivat myös Facebookin perustajan Mark Zuckerbergin ristiinnaulinnut The Social Network (2010), mahtisuvun salaisuuksiin paneutunut The Girl with the Dragon Tattoo (2011) ja aviohelvettijännäri Gone Girl (2014) – Netflixin poliittisesta jännitysdraamasarjasta House of Cards (2013) tai sarjamurhaaja puhumattakaan.

Silloin, kun Fincher on halunnut luoda enimmäkseen lämpöä ja tunnetta, jälki on jäänyt etäiseksi, kuten kävi Benjamin Buttonin uskomattomassa elämässä (2008).

Myös Mank olisi kaikessa päähenkilönsä viljelemässä sarkasmissaan valtavan kylmä elokuva, ellei pääosassa loistava Oldman toisi hahmoon mukaan sisäsyntyistä rakkautta ja lämpöä.

Oldmanin tehtävä ei ole helppo: hänen on näyteltävä Mankiewiczin sisimmästä huokuva rakkaus, mutta samalla hänen on peitettävä se tämän suosimilla aseilla, syvälle viiltävillä sanoilla.

Kyseessä on nimittäin yhtä paljon myös elokuva sanan voimasta. Sanoilla luodaan käsikirjoituksia mutta myös ylläpidetään ystävyyssuhteita, määritetään valta-asemia sekä vaikutetaan poliitikkojen uriin ja tavallisten ihmisten arkeen.

Saman ajan Hollywood-elokuvien tapaan myös Mank pulppuaa dialogia: se on täynnä Mankiewicsin sarkasmia, ironiaa ja kepeitä heittoja, joilla hän asettuu jatkuvasti kaikkien muiden yläpuolelle. Melkein jokainen repliikki on pokerimainen nokitus edellisen puhujan sanomisiin.

Sanojenkin ulkopuolella pöhöttyneen Mankin hahmo on komea näyttelijäntyö, joka saattaa tuoda Oldmanille Oscar-ehdokkuuden. Hänen Mankiewiczinsä on moraalinen, ystävistään välittävä seuramies, joka lankeaa usein vanhoihin virheihinsä mutta tekee sen silloinkin hyvää hyvyyttään.

Fincher on tietenkin myös ohjannut elokuvan niin, että me katsojat toki tiedämme totuuden: sen, että pohjimmiltaan Mankiewicz oli kultakimpale mieheksi, oikeudenmukainen viimeiseen asti.

Oscar-ehdokkuus on hyvin todennäköinen myös Fincherille itselleen.

Mank on elokuva, jollaisia Oscareista äänestävä Yhdysvaltain elokuva-akatemia rakastaa: vanhasta hyvän ajan Hollywoodista sekä sen luovista lahjakkuuksista kertova draama, joka samalla kritisoi aikakauden karmivia puolia.

Mankin kuvaamassa Hollywoodissa tuntemattomista näyttelijöistä tehtiin tähtiä ja luotettiin mestarikäsikirjoittajien luovuuteen, mutta myös tärveltiin uria, riistettiin alaisia rahan takia ja ylläpidettiin pientä piiriä oman taloudellisen edun vuoksi.

Kovimman ryöpytyksen ei yllättäen saa tässä elokuvassa Hearst, vaan Mankiewiczin niin ikään tuntema MGM-studion pomo Louis B. Mayer, jolle Hollywood oli kyllä viihteellistä taidetta mutta myös rahasampo. Arliss Howard näyttelee Mayerin matkan uhosta tuhoon pienessä roolissaan komeasti.

Ihmemaa Oz -elokuva (1939) mainitaan Mankin aikana usein, eikä varmasti sattumalta. Mank raottaa monella tapaa verhoa sen takana lymyilevän velhon edestä ja paljastaa tämän tavalliseksi mieheksi.

Tulkintakysymykseksi jää, onko tuo velho Mankissa lopulta Mankiewicz, Welles, elokuvastudioiden rahakirstuja varjelevat tuottajat vai vanha Hollywood itse.

Arliss Howard näyttelee studiopomo Louis B. Mayerin matkan uhosta tuhoon.­

Nostalgia tihkuu joka tapauksessa Mankin otoksista: kuvaaja Erik Messerschmidt taltioi Hollywoodin näkyjä vanhojen studioelokuvien kamera-ajoja, kuvakulmia ja kohtausten sommitteluita myöten.

Filmihulluille elokuva on nostalgiatrippi jo pelkästään mukana olevien hahmojen ansiosta. Elokuvan historiaa lukeneet ja studioajan mestariteoksia katsoneet tietävät, keitä ovat vaikkapa Irving Thalberg, Josef Von Sternberg, Charles MacArthur tai Ben Hecht.

Ylimmäksi kohoaa tietenkin Mankiewicz, jolle elokuva antaa toivoa tämän heikkouksista huolimatta.

Kenties mestariteos on sittenkin mahdollista luoda itseään, ja sisintään, kadottamatta.

Mank, ensi-ilta elokuvateattereissa pe 20.11.