Olet mitä syöt -ohjelmassa ennennäkemätön tilanne: kuvaukset laukaisivat Sanna Kiisken syömishäiriön

Sanna Kiiskelle ruokailutottumuksien muuttaminen osoittautui erityisen vaikeaksi nuoruudessa sairastetun syömishäiriön takia.

Torstaina Olet mitä syöt -jaksossa lääkäri Pippa Laukka laittoi juontaja ja toimittaja Sanna Kiisken elämäntavat uusiksi. Kiisken lähtötilanne oli haastava, sillä hänellä on syömishäiriötausta. Kiiski myönsi ohjelmassa, että syömishäiriöstä johtuen hän on vältellyt vaa’alla käymistä ja kylläisyyden tunne on hänestä pelottava.

Hän kertoi, ettei istu alas samaan ruokapöytään edes omien lastensa kanssa, sillä ajatus jonkun muun edessä syömisestä tuntui niin ahdistavalta.

– Olen käynyt viimeksi vaa’alla 9 vuotta sitten. Se määrittelee mulle niin paljon. Kuinka viehättävä olen ja kuinka onnistunut olen ihmisenä, hän sanoo.

Sanna Kiiski söi ennen pääasiassa sokeripitoisia ruokia, joissa ei ollut tarpeeksi kuituja tai proteiinia.­

Lääkäri Pippa Laukka totesi heti, että,syömishäiriötaustasta johtuen Kiisken painoa ei punnita, eikä hänen vyötärönympärystään mitata.

– Oho. Hirvee helpotus, Kiiski huokasi.

Sokerilla ja hiilareilla eläneen Kiisken ruokavalio laitettiin uuteen uskoon, mutta Laukka korosti, että tärkeintä on aloittaa pienillä muutoksilla.

Elämäntaparemontti sai hyvän startin, mutta sitten Kiisken syömishäiriötausta nosti päätään.

– Otin lisää sellaista ruokaisaa salaattia. Syömishäiriöstä johtuen mulle on tosi vaikea ollut aina se kylläisyyden tunne. Menin vessaan ja oksensin tietoisesti. Se kylläisyyden tunne saa mut niin ahdistumaan, Kiiski kertoi kameroille.

Juontaja kertoi Pippa Laukalle, että kuvaukset ovat olleet hänelle odotettua vaikeammat. Hän myönsi nuorena sairastetun bulimian päässeen hetkeksi valloilleen.

– Ajattelin, että tämä olisi helpompaa. En ollut yhtään varautunut siihen, että tässä prosessissa mulle laukeaa taas päälle se oksentaminen.

Kiiski sanoi kuvanneensa aterioitaan ja treenaamistaan, mutta olleensa tyytymätön omaan ulkonäköönsä.

– Se laukaisi minulla sen ahdistuksen ja sen, että rupesin oksentelemaan.

Pippa Laukka sanoi olevansa ylpeä, että Kiiski on pystynyt käsittelemään ohjelman kuvausten aikana syömiseen liittyviä tunteitaan.­

Hän kertoi puhuneensa asiasta terapeuttinsa kanssa ja saaneen tilanteen takaisin hallintaansa.

– Olen luvannut itselleni, että yritän tehdä muutoksia. En voi antaa tämän repsahduksen jäädä päälle ja antaa sen määrittää minua. Minulla on tällainen alttius, mutta minun ei tarvitse jäädä siihen vellomaan, Kiiski sanoi ohjelmassa.

”Olen voinut vaihtelevasti”

Kahdeksan viikon elämäntaparemontin jälkeen Pippa Laukan eteen asteli aivan uudenlaista energiaa ja elämäniloa uhkuva Sanna Kiiski.

Hän kertoi Laukalle tien olleen kivikkoinen, mutta kahdeksan viikon aikana hän pystyi muuttamaan suhtautumistaan ruokaan ja syömiseen.

– Olen voinut vaihtelevasti yhteisen matkamme aikana. Oli vaikea jakso, jolloin painiskeli vanhan syömishäiriöpeikkoni kanssa. Koin syyllisyyttä siitä, etten ole pitänyt itsestäni huolta, hän sanoi.

Pippa Laukka korosti ohjelmassa, että tärkeintä on muuttaa Sanna Kiisken suhtautuminen ruokaan.­

Kiiski myös kertoi syövänsä nykyään lämpimän aterian päivässä. Vielä kahdeksan viikkoa aikaisemmin ajatus tavallisesta kotiruoasta ahdisti juontajaa.

– Ihan mieletöntä. Se oli sulle alussa ihan mahdotonta, Laukka iloitsi.

Lääkäri korosti, että kaikista tärkein muutos kahdeksan viikon aikana tapahtui Kiisken pään sisällä.

– Hän oli rohkeasti uskaltanut käsitellä syömishäiriöön liittyviä ongelmia ja tunnesyömistä. Hän on mennyt suoraan syvään päähän ja lähtenyt käsittelemään äärimmäisen tärkeitä syömiseen liittyviä tunteita, Laukka kehui.

Myös hyvinvoinnissa oli tapahtunut merkittäviä muutoksia.

– Lihasmääräsi on kasvanut kehonkoostumusmittauksessa, jaksat paremmin, aineenvaihdunnan kannalta se on erittäin hyvä asia, Laukka sanoi.

Kiiski kertoi aloittaneensa uuden harrastuksen, koripallon, ja löytäneensä jälleen liikunnan ilon.

– On mukava, kun ei hengästy samalla tavalla kuin ennen. Voi kirmailla kuin gaselli, hän nauroi.

