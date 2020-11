Näin Roope Salminen kommentoi Putous-pestinsä päättymistä – julkaisi Instagramissa rehellisen kirjoituksen

Roope Salminen kertoo Instagramissa, että mikäli hän voisi joskus vielä palata Putoukseen, tekisi hän sen varmasti.

MTV paljasti keskiviikkona viihdeohjelma Putouksen uuden tuotantokauden näyttelijät ja juontajan. Ohjelman tähtikaarti koki useita muutoksia ja muun muassa sen juontaja vaihdettiin.

Putouksen juontajana debytoi ensi vuonna Christoffer Strandberg, eikä sen tuttua vakiokasvoa Roope Salmista nähdä enää mukana ohjelmassa.

Salminen juonsi suosikkisarjaa vuodesta 2017 saakka. Hän kuitenkin siirtyi sivuun tehtävästään aiemmin tänä syksynä, kun televisiossa nähtiin Putouksen All Stars -kausi, jota juonsi Joonas Nordman.

Torstaina Salminen kommentoi Putous-pestinsä päättymistä Instagram-tilillään julkaisemassaan kirjoituksessa. Hän kertoo pitkässä tekstissään olevansa äärimmäisen iloinen siitä, että hänen seuraajansa on juuri Christoffer Strandberg.

– Parempaa juontajaa kuin Christoffer Strandberg en voisi ohjelmalle edes kuvitella. Siitä asti, kun kuulin että hän on päässyt koekuviin, sanoin kanavalle että tämä mies on TEHTY Putoukseen. Hän on tarkka, hauska, tiimipelaaja, heittäytyjä, yleisölähtöinen, lempeä, fyysisesti lahjakas, hyvä laulaja, kaiken kaikkiaan kansainvälisen tason talentti. Oli suuri kunnia saada tehdä Christofferin kanssa töitä ja on ilo katsoa häntä luotsaamassa ohjelmaa ensi vuonna, Salminen hehkuttaa.

Roope Salminen Putouksessa vuonna 2017 yhdessä Minka Kuustosen sketsihahmo Ratiomies Murosen kanssa.­

Salmisen mukaan työ Putouksen juontajana oli hänen pitkäaikainen haaveensa ja todellinen unelmatyö.

– Oma matkani Putouksessa oli unelmien täyttymys. Haaveilin mahdollisuudesta päästä mukaan jo 10 vuotta sitten, kun olin pizzalaatikoiden keskellä sohvalla nukkuva improa harrastava honkkeli. Sanoin jo 2010 ystäville, että jos tuo show jatkuu vielä viisi vuotta, niin näätte mut siinä. Mitään syytä uskoa tähän ei ollut, mutta mä uskoin.

Salmisen mukaan hän kävi ohjelman koekuvauksissa jo vuonna 2013, muttei tullut tuolloin valituksi mukaan sen näyttelijätiimiin. Vuodet kuluivat ja sillä välin läpimurtonsa tehnyt Salminen sai yllättävän puhelun.

– Kului pari vuotta ja puhelin kuitenkin soi – kutsuttiin juontamaan, tällä kertaa ilman koe-esiintymisiä.

Lopulta Salminen juonsi ohjelmaa viiden tuotantokauden verran ja sai puhuttua siihen mukaan ystävänsä Ernest Lawsonin.

– Sain tehdä 5 kautta ohjelmaa, jota rakastan jokaisella solullani. En ottanut yhtäkään lähetystä itsestäänselvyytenä ja keskityin nauttimaan hetkestä. Niitä muistoja minulta ei vie kukaan ja olen niistä loputtoman kiitollinen, Salminen kertoo Instagramissa.

Salmisen mukaan hän palaisi ohjelmaan varmasti, mikäli se olisi mahdollista. Hän kuitenkin toteaa, ettei se tunnu tällä hetkellä kovin todennäköiseltä ja toivottaa onnea ohjelman uusille tähdille.

– Jos kutsu vielä joskus kävisi, hyppään totta kai mukaan – enhän mä oo vielä osallistunut sketsihahmokilpailuunkaan! Tällä hetkellä se kuitenkin tuntuu hyvin epätodennäköiseltä.

Salminen tuomittiin syyskuussa Helsingin käräjäoikeudessa syylliseksi pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Hänet tuomittiin maksamaan päiväsakkoja ja vahingonkorvauksia uhrille.

Tuomio ei kuitenkaan vielä tuolloin ollut lainvoimainen, ja Salminen kertoi valittavansa päätöksestä hovioikeuteen. Sittemmin hän kuitenkin totesi, ettei hän aiemmista puheistaan poiketen aiokaan valittaa päätöksestä, vaan hyväksyy hänelle annetun tuomion.

Putouksen tuotantoyhtiö Yellow Film & TV:n vastaava tuottaja Miia Lehtinen ei keskiviikkona kommentoinut suosikkiohjelman juontajavalintaa tai sitä, milloin se tehtiin. Hän kuitenkin perusteli IS:lle, miksi juuri Strandbergin päätettiin ottaa juontajaksi.

– Koemme, että hänellä on kaikki ainekset ottaa isot saappaat haltuunsa, ja tämän takia valitsimme hänet tähän rooliin, Lehtinen toteaa.

Lehtinen ei myöskään kommentoinut sitä, miksi ohjelman pitkäaikaista juontajaa Salmista ei nähdä tulevalla kaudella.

– Ei katsota taakse päin, vaan tulevaan. Nyt mennään tällä kokoonpanolla.

Christoffer Strandberg kertoi IS:lle olevansa äärimmäisen innoissaan uudesta pestistään. Putous-konkari myönsi oppineensa ohjelman juontamisesta paljon Salmiselta.

– Minulla on ollut ilo seurata hänen työskentelyään. Olen oppinut paljon olemalla näyttelijänä ja samalla seuraamalla Roopen juontamista. Samoin olen ammentanut myös muiden ohjelman juontajien työstä. Mielestäni on tärkeää, että juontajana tiedän, mitä ja miten ohjelmassa on tehty, Strandberg sanoi.