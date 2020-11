Japen sanat viimeisellä iltanuotiolla saivat Matun romahtamaan: Kun kamerat sammuivat, parin suhteessa tapahtui raju käänne – näin heillä menee nyt

Matun ja Japen suhde joutui jo toistamiseen koetukselle Temptation Islandilla.

Jo toistamiseen suhdettaan Temptation Islandilla testanneet Jape ja Mattu poistuivat houkutusten saarelta myrskyisissä tunnelmissa. Japen iltanuotiovideosta järkyttynyt Mattu halusi viheltää pelin poikki ja ilmoitti parin poistuvan ohjelmasta.

Myös Jape oli keskustellut oman saarensa sinkkujen ja varattujen kanssa tilanteestaan. Kohdatessaan Mattun uudestaan hän sai puolisonsa järkyttymään sanoessaan, että kaksikon ei välttämättä kannata jatkaa yhteistä taivaltaan ohjelman jälkeen. Ilmoituksesta seurasi vakava ja itkuinen keskustelu kameroiden edessä.

Nyt Temppareiden jälkeen pari paljastaa, miten heillä menee nykyään.

– Lähdettiin Temppareihin, vaikka meillä oli asiat tosi huonosti. Meillä oli ihan järkyttävä kriisi meneillään. Mä en henkilökohtaisesti kokenut, että se tuo mitään hyvää meille ja näin lähtemisen enemmän huonona ideana, Jape kertaa ajatuksiaan ennen ohjelmaan osallistumista.

Kaksikko kuitenkin päätyi yhdessä siihen, että Temppareihin lähdetään. Tarkoituksena oli saada luottamus takaisin suhteeseen.

– Mattuhan ei luottanut muhun enää tippaakaan, koska mä kävin pettämässä häntä, Jape toteaa.

Mattu kertoo, että hänellä oli uudelle Temptation Island -koetukselle jälkikäteen ajateltuna epärealistiset odotukset. Hän toivoi osallistumisen auttavan häntä pääsemään yli Japen uskottomuudesta.

– Ajattelin, että tämä jotenkin vie pois sen kaiken mitä tapahtui viikkoa aikaisemmin. Toivoin, että tämä kokemus jotenkin todistaisi meille tai minulle, että sillä ei ole mitään merkitystä, mitä tapahtui viikkoa aikaisemmin, Mattu sanoo.

Jo ensimmäisellä iltanuotiolla sekä Mattu että Jape saivat yllättyä toistensa käytöksestä toisella saarella. Kumpikin kertoo, että mikään ei tuntunut muuttuneen edellisen kerran jälkeen.

– Se oli kyllä sellainen isku taas vasten kasvoja, Jape tiivistää tunteensa.

Mattu odotti näkevänsä videoilla katuvaisen ja varovaisen miehen, joka olisi valmis hyvittelemään tekojaan ja viikkoa aikaisemmin tapahtunutta pettämistään. Mattun kokemuksen mukaan todellisuus oli toisenlainen.

– Sain sieltä sen samanlaisen Japen kuin aikaisemminkin, niin ajattelin jotenkin, että nyt se ei ole ymmärtänyt yhtään mitään, hän kertoo.

Lopulta Mattu laittoi oman mielenterveytensä etusijalle ja vihelsi pelin poikki. Mattun lähtöpäätös ärsytti Japea, vaikka hän toisaalta myös ymmärsi puolisoaan.

– Harmitti, että jää hyvä reissu kesken, koska oikeastaan nautin tosi paljon siellä olemisesta. Se oli vähän niin kuin olisi ollut mökkireissulla. Se kävi oikeastaan lomasta suurimmaksi osaksi. Kyllä nyt kaikille aina ilmainen loma kelpaa. Jos joutuu jättää loman puolivälistä kesken, niin ei siitä hyvä mieli tule. Mä myös ymmärrän, miksi Mattu halusi jättää sen kesken, koska meidän ei olisi ylipäätään edes kannattanut lähteä sinne, mies kertoo.

Temppareista poistuttuaan pari yritti selvittää suhteensa ongelmia.

– Temppareiden jälkeen meidän suhde on jatkunut… Oikeastaan minulla ei ole mitään positiivista sanottavaa, että aika huonosti on mennyt, Jape paljastaa.

Hän kertoo parin käyneen valtavaa kriisiä läpi kaksi kuukautta. Sen aikana he ovat muuttaneet erilleen ja pohtineet suhteensa tulevaisuutta.

Mattu kertoo, että viikkoa kotiutumisensa jälkeen pari ajautui rajuun riitaan, jonka aikana tuli ero.

– Oltiin erossa 1–2 päivää, jonka jälkeen oltiin taas ihan niin kuin ennenkin, kunnes nyt sitten viime viikonloppuna tuli itselle sellainen herääminen, että haluaisi ehkä heittää hanskat tiskiin, hän kuvailee tilannetta.

Jape kertoo ex-parin olevan tällä hetkellä jonkinlaisissa väleissä, vaikka keskustelu meneekin useimmiten väittelyksi.

– Käytännössä me ollaan nyt erottu, et ei me enää samalla tavalla tapailla ja hengailla kuin ennen. Ei sitä tiedä, aika näyttää, että miten käy, mies summaa.

Mattu toivoo itsensä kannalta, että pääsisi jo siirtymään elämässään eteenpäin.

– Oon oikeastaan aika hyvin hyväksynytkin sen, että tämä ei ole sitä, mitä me kumpikaan tällä hetkellä halutaan.

Temptation Island Suomi Nelosella keskiviikkoisin ja torstaisin kello 21:00.