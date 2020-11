MTV:n tuotanto vaikenee Putouksen juontajavaihdoksesta – näin Roope Salmisen tilalle hyppäävä Christoffer Strandberg kommentoi tilannetta

Roope Salmista ei nähdä tälläkään Putous-kaudella, vaan juontajana toimii ohjelmassa näyttelijänä tutuksi tullut Christoffer Strandberg.

Putous-suosikkiohjelma palaa ruutuihin jälleen tammikuussa. Keskiviikkona järjestetyssä lehdistötilaisuudessa katsojille esiteltiin tulevan kauden näyttelijäkattaus sekä ohjelman uusi juontaja Christoffer Strandberg.

Strandberg on aiemmin nähty Putouksessa näyttelijän roolissa. Hän on ihastuttanut katsojia muun muassa Nöpö Felix ja Salon Seija -sketsihahmoillaan. Parhaillaan Strandberg nähdään televisiossa lauantaisin Masked Singer Suomi -ohjelman panelistina.

Strandbergin mukaan yksi hänen unelmistaan on käynyt toteen.

– Odotan kaudelta sekä itseltäni paljon. Olen tehnyt juontajan töitä, mutta en tässä mittakaavassa. Kyseessä on erityinen ohjelma, olen tekemisissä näyttelijöiden kanssa sekä myös hahmojen. Tunnen formaatin, joten tämä tuntuu todella luontevalta, Strandberg kuvaili ohjelman lehdistötilaisuudessa innokkaana.

– Koen, että minulla on annettavaa se, että olen aina läsnä ja aito. Haluan tehdä parhaani ennen kaikkea näyttelijöiden puolesta ja haluan, että he pääsevät loistamaan.

Tulevalla Putous-kaudella nähdään tuttujen näyttelijöiden lisäksi uusia kasvoja.­

Putouksen juontajana on viidellä edellisellä kaudella nähty Roope Salminen. Salminen kuitenkin siirtyi sivuun tehtävästään tänä syksynä, jolloin televisiossa nähtiin Putouksen All Stars -kausi, jota juonsi Joonas Nordman.

Strandberg kertoo oppineensa Roope Salmiselta paljon.

– Minulla on ollut ilo seurata hänen työskentelyään. Olen oppinut paljon olemalla näyttelijänä ja samalla seuraamalla Roopen juontamista. Samoin olen ammentanut myös muiden ohjelman juontajien työstä. Mielestäni on tärkeää, että juontajana tiedän, mitä ja miten ohjelmassa on tehty, Strandberg kommentoi.

– Fokukseni on kuitenkin se, että minun on tehtävä tämä omalla tyylilläni. En voi yrittää olla kukaan muu kuin oma itseni, hän täsmentää.

Strandberg riemastutti kansaa Salon Seija -hahmollaan.­

Tuotantoyhtiö Yellow Film & TV:n vastaava tuottaja Miia Lehtinen ei kommentoi juontajavalintaa tai milloin valinta tehtiin. Hän kuitenkin perustelee, miksi Strandbergin päätettiin ottaa juontajaksi.

– Koemme, että hänellä on kaikki ainekset ottaa isot saappaat haltuunsa, ja tämän takia valitsimme hänet tähän rooliin, Lehtinen toteaa.

Lehtinen ei myöskään kommentoi, miksi ohjelman pitkäaikaista juontajaa Roope Salmista ei nähdä tulevalla kaudella.

– Ei katsota taakse päin, vaan tulevaan. Nyt mennään tällä kokoonpanolla.

Myös Putouksen tulevan kauden ohjaaja ja käsikirjoittaja Niina Lahtinen pysyi niin ikään vaitonaisena juontajavalinnasta.

– Yleisesti ottaenhan näitä ei ole kommentoitu, että kuka tekee henkilöstöpäätöksiä ja miten niitä tehdään, Lahtinen kommentoi IS:lle.

Mitä haluaisit sanoa Roope Salmisen faneille, jotka odottivat häntä takaisin juontajaksi?

– Ei minulla ole oikeastaan kommentoitavaa heille. Nyt keskityn tähän uuteen kokonaisuuteen, mutta Roopehan on ollut ihana tyyppi. Putoukseen kuuluu uudistuminen. Tätä ovat vuosien saatossa tehneet monet ihmiset ja nyt keskitymme uuteen kauteen, Lahtinen sanoi.

Roope Salminen oli syyskuussa käräjillä seksuaalirikokseen liittyen. Käräjäoikeus katsoi Roope Salmisen syylliseksi seksuaaliseen tekoon pakottamisesta perjantaina 18. syyskuuta, kun Putous All Stars -kausi alkoi lauantaina 19. syyskuuta. Tuomio ei kuitenkaan vielä tuolloin ollut lainvoimainen, ja Salminen kertoi valittavansa päätöksestä hovioikeuteen.

Sittemmin Salminen kuitenkin totesi, ettei hän aiemmista puheistaan poiketen aio valittaa päätöksestä vaan hyväksyi hänelle annetun tuomion.

Tuleva Putous-kausi on järjestyksessään peräti sarjan 13. tuotantokausi All stars -kauden lisäksi. Ensimmäinen kausi nähtiin vuonna 2010. Sarjaa ovat vuosien aikana juontaneet Jaakko Saariluoma, Ville Myllyrinne, Heikki Paasonen ja Roope Salminen, joka on juontanut viimeiset viisi kautta vuosina 2017–2020.

Putous MTV3-kanavalla 16. tammikuuta alkaen.