IS vietti kolme päivää Suomen puhutuimman parisuhderealityn kuvauksissa. Tämä juttu kertoo kaikesta siitä, mitä ohjelman katsojat eivät koskaan näe.

Aleksi Jalava, kuvat, Wilma Ruohisto, teksti.­

”Ok, laitetaan käyntiin.”

Ohjaajan käsky harmaan katoksen takaa sähköistää tunnelman arkisesta sävystään huolimatta. Katse on liimautunut monitoriin, jota tarkkailevat myös käsikirjoittaja ja taustatoimittaja.

Monitorin toistama asetelma sijaitsee vain muutaman metrin päässä ja on tv:stä tuttu: Paksusta puunrungosta kyhätty penkki, neljä istuinalustaa, neljä nuorta aikuista. Vastapäätä yksittäinen puupölkky ja sillä istuva juontaja.

Keskellä loimuaa iltanuotio.

Käsikirjoittaja, ohjaaja ja taustatoimittaja seuraavat kuvauksia teltasta.­

Ilta on juuri niin kaunis kuin heinäkuinen kesäilta kainuulaisen saaren nokassa parhaimmillaan voi olla. Maisema näyttää vielä kauniimmalta marraskuussa, kun monitorin tapahtumia seurataan tv-ruuduista puoli vuotta myöhemmin.

Sitä ennen kolmen viikkoa kestävistä kuvauksista on leivottu Temptation Island Suomen 8. tuotantokausi.

Olemme tulleet Vuokattiin asti selvittämään, miten Suomen puhutuinta viihderealityä oikeasti tehdään. Ilman salaisuuksia, ilman rajoituksia. Mitä kulisseissa tapahtuu ja mitä jää pois, kun vuorokauden tapahtumat tiivistetään vajaaseen tuntiin.

Ja viimeisiä bileitä edeltävä iltanuotio alleviivaa juuri sitä, mikä tekee tosi-tv:stä niin kiinnostavaa.

Sitä ei voi käsikirjoittaa.

Parhaillaan tv:ssä esitettävää Temptation Island Suomi -sarjaa kuvattiin heinäkuussa ensi kertaa Suomessa.­

Kesken tuotantokauden saarelle kumppaninsa Japen kanssa saapunut Mattu järkyttyy yllättäen näkemästään niin, että kohtaus on pakko keskeyttää. Koko tuotanto singahtaa lohduttamaan nyyhkyttävää nuorta naista.

Kuvaukset jäävät hetkessä kakkoseksi.

Tilanne päättyy, kun ohjelman tuottaja Ilari Wirtanen poistuu jo hieman rauhoittuneen Mattun kanssa sivummalle juttelemaan.

Melkoinen aloitus.

Niin tuottaja, käsikirjoittaja, ohjaaja kuin juontajakin kiirehtivät lohduttamaan iltanuotiovideostaan järkyttynyttä Mattua.­

Tuottaja poistuu Mattun kanssa keskustelemaan tapahtumista rauhassa kahden kesken.­

– Pääsit todistamaan juuri ehkä historian oudointa iltanuotiota ikinä, Sami Kuronen toteaa tyynesti ja avaa vesipullon.

Kuronen on juontanut ohjelmaa sen ensimmäisestä kaudesta asti ja tuntee roolinsa. Siinä onnistuakseen hänen tulee tuntea jokaisen osallistujan yksilöllisen tilanteen lisäksi heidän mielenmaisemaansa.

Vaikka parit osallistuvat ohjelmaan omasta tahdostaan, kokemus on rankka ja pelissä parisuhde. Tänä vuonna ohjelmassa on mukana tuotannon ulkopuolinen psykologi, jota niin osallistujat kuin Kuronenkin pääsevät konsultoimaan matalalla kynnyksellä.

– Tilanne vaatii paljon ihmistuntemusta, mutta en ole asiantuntija. Siksi on tärkeää aina kysyä sellaiselta mielipidettä tai neuvoa, jos tulee tarvetta, hän tuumaa hetken ja jatkaa:

– Meidän on kuitenkin pakko esittää ja kertoa totuus. Silloin seurauksena voi olla yllättäviäkin käänteitä.

Iltanuotiota puretaan jo pois. Se rakennetaan uudelleen aina joka toinen päivä, sillä kalustoa tarvitaan välissä muualla.

Aurinko katoaa horisonttiin veneiden kuljettaessa mantereelle varsin odottamattoman illan jälkeen.

Puhuttavimman realityn maisemat vetävät hiljaiseksi.

Seuraavana aamuna vierailua isännöivä Wirtanen odottaa Hotelli Aatelin edustalla minuutilleen aikataulussa. Hieman väsynyt katse paljastaa viime yön kuluneen yllättävää juonenkäännettä selvitellessä.

Mattu on tilannetta pohdittuaan päättänyt jättää kuvaukset kesken, mikä on laittanut myös tuotannon aikataulut ja suunnitelmat uusiksi.

Mutta sellaista realityn tekeminen juuri on, tuottaja toteaa. Tapahtumiin on pakko reagoida heti ja parhaansa mukaan.

Tuottaja Ilari Wirtanen ajattelee itseään ennemmin mahdollistajana. Hän pitää huolen siitä, että osallistujilla ja työntekijöillä on mahdollisimman hyvä olla jatkuvista muutoksista huolimatta.­

Wirtanen on jatkuvasti menossa, mutta ehtii silti joka käänteessä kuuntelemaan tai kyselemään osallistujien huolia tai toiveita.

Ja huoltamaan. Osallistujia on käytetty päivystyksessä yli kymmenen kertaa pienimmästäkin koronaepäilystä tai haaverista.

– Ihminen on aina tärkein. Aina. Ihan sama, saadaanko jaksoa me yhtään jaksoa, mutta ihminen tulee ensin, Wirtanen sanoo painokkaasti.

Aikataulu ei odota. Ohjelmassa on aiemmin allasseremoniana tuttu järviseremonia, jossa varatut valitsevat viimeiset treffikumppaninsa ennen 24 tunnin unelmatreffejä. Suurehkolle, räsymatoilla vuoratulle laiturille rakennetulla kuvauspaikalla häärää niin edellisillalta tuttuja kuin täysin uusia kasvoja.

– Viisi kuvausryhmää työskentelee vuoroissa, joista ensimmäiset alkavat aamukahdeksalta ja viimeiset päättyvät bileiltoina aamukuudelta, Wirtanen selvittää.

Yhteensä tuotannon parissa työskentelee yli 50 henkilöä. Heistä suurin osa majoittuu kuvauspaikan läheisyydessä koko kolmen viikon ajan. Materiaalia viedään editoitavaksi monta kertaa päivässä.

Idyllisen järviseremonian kulisseissa tapahtuu paljon.­

Majoitusmahdollisuudet olivat vain yksi Vuokatin eduista ensimmäistä kotimaan kuvauspaikkaa valitessa. Tarvittiin kaksi luksusresortia, aktiviteetteja sekä lyhyet välimatkat aikaa säästämään, sillä pelkästään treffejä järjestetään yhden tuotantokauden aikana 60–80.

– Siihen ei riitä pelkkä mielikuvitus, Wirtanen naurahtaa.

Sitäkin on tosin tarvittu. Ja huumoria, jota on revitty niin perunapelloilta kuin hiekkaleikeistä.

Wirtanen kertoo tuotannon pyrkineen hyödyntämään mahdollisimman paljon paikallisia alihankkijoita. Suurimpia niistä ovat majoituksista ja resorteista vastaavan Vuokatin Aatelin lisäksi muun muassa Vuokatti Safaris. Yhteensä paikallisia yrityksiä on mukana jollain tavalla yli 20.

Järviseremoniaa kiinnostuneena seuraamassa on myös kainuulainen elokuvakomissaari Marko Karvonen, jolla on ollut suuri rooli muun muassa kuvauspaikkojen valinnassa. Samoissa maisemissa ollaan nimittäin monia muitakin tv-sarjoja ja elokuvia, muun muassa Tuntematonta sotilasta.

Tuotannon tiimiin on valittu myös paljon paikallisia osaajia, kuten 18-vuotias Veeti. Nuoresta iästään huolimatta alaa opiskeleva Veeti on ehtinyt toimimaan avustajana lukuisissa alueella toteutetuissa kuvauksissa. Tänä kesänä hän on päässyt myös kuskin penkille.

Tunnelma on tavallista vaisumpi edellisillan tapahtumien vuoksi. Epäonniset kömmähdykset jaksavat silti naurattaa niin tuotantoa kuin osallistujiakin. Järviseremonian jälkeen seurueet hajaantuvat. Osa varatuista ja sinkuista lähtee treffeille, osa palaa takaisin resortteihinsa valmistelemaan kauden viimeisiä bileitä.

Anni Minkkinen ja Lars Johnson ovat osa noin 50 hengen tuotantotiimiä.­

Tuotantokoordinaattori Anni Minkkinen tarkkailee puhelimestaan autojen livesijainteja. Yksi hänen lukuisista tehtävistään on seurata, etteivät miesten ja naisten ryhmät kohtaa vahingossakaan toisiaan valkoisten pakettiautojen ristitulessa.

Treffien sijaan tartumme ohjelman valokuvaaja Lars Johnsonin ehdotukseen tulla seuraamaan sinkkujen kuvauksia tulevia esittelyitä varten. Ensin saaressa ja sitten vaarassa.

Palaamme viettelysten saareksi muokatulle Aateli Islandille, missä miesten resortin lisäksi myös iltanuotiot järjestetään. Laiturilla odottaa paikan omistaja Markku Laanti ja antaa saarella pienen esittelykierroksen.

Huvilan seinälle ripustettu paperi muistuttaa säännöistä, joihin kuuluvat muun muassa alueella pysyminen ja mikin pitäminen. Molemmista resorteista löytyvät myös villavahdit, jotka ovat osallistujien tavoitettavissa vuorokauden ympäri.

Toinen resorteista sijaitsee oikeasti saarella.­

Ohjelman pääkuvaaja Martti tekemässä sinkuista esittelyvideota.­

Osallistujat ja tuotannon jäsenet – puhekielessä cast ja crew – juttelevat ja vitsailevat keskenään tauotta. Tunnelma on niin rento, että juorukanavilla pinttyneesti liikkuneet huhut muun muassa osallistujien pakottamisesta kuulostavat tilannetta seuratessa lähinnä huvittavilta.

On silti yllättävää, kuinka paljon osallistujat viettävät aikaa tuotannon ihmisten kanssa jutellen ja hengaillen silloin, kun kamera ei käy.

Ja joskus jopa kameran käydessä.

Sinkku-Veikka vaarassa.­

Puitteet voi käsikirjoittaa, mutta draama syntyy ihmisistä, ohjelman käsikirjoittaja Anastasia Mäkynen sanoo.

– Somessa ihmiset luulee, että ollaan kirjoitettu kaikki parisuhteiden dramatiikka itse, hän tokaisee.

Hän muistuttaa, että tapahtumia voidaan käsikirjoittaa lähinnä sarjaan kuuluvien suhteen ulkopuolisten yllätysten ja käänteiden muodossa.

Kauden edetessä myös käsikirjoittajalle alkavat hahmottua osallistujien yksilölliset kasvutarinat, jotka ohjaavat lopulta sisältöä ja sitä, mitä muun muassa iltanuotiovideoilla näytetään.

– Voimme pelata sillä hieman. Mutta mitään ei voi pimittää tai peitellä, Mäkynen sanoo painokkaasti.

– Ja rehellisesti sanottuna kaikkia tapahtumia emme osaa odottaa mekään.

Temptation Islandin puitteet voidaan käsikirjoittaa, mutta juonen tekevät lopulta osallistujat itse.­

Sen sijaan psykologin rooli tuotannossa on olla puolueettomasti osallistujan tukena ja apuna matkalla castingista kuvausten jälkeiseen aikaan. Nimettömänä jutussa pysyttelevä, julkisuudessakin tunnettu psykologi painottaa heti, ettei osallistu ohjelman tekoon.

Pitkän keskustelun itsensä kanssa käynyt psykologi kertoo yllättyneensä positiivisesti kerta toisensa jälkeen siitä, kuinka osallistujia kuvauksissa kohdellaan.

– Mutta mietin silti, olisiko meillä täällä yhtään paria, jos psykologi olisi mukana jo castingvaiheessa.

Osallistujat pääsevät konsultoimaan psykologia tarpeen vaatiessa.­

Pienessä ja hämärässä valvomossa katse liimautuu seinälle, joka on vuorattu näytöillä. Ohjaaja ja robottikameroiden ohjaaja seuraavat sieltä käsin koko resortin tapahtumia. Vastaava löytyy molemmilta resorteilta.

Kauden viimeiset bileet ovat jo alkamaisillaan. Niitä kuvataan kuvaajien voimin iltakymmeneen, minkä jälkeen tapahtumia taltioidaan robottikameroin. Kaikki vähänkään olennainen tai kiinnostava kirjataan ylös lokiin minuutin tarkkuudella editointia varten.

Naisten resortin valvomo Keisari-resortissa.­

Miesten resortin valvomo saaressa.­

Kuka on kuka?­

Tuotannon suunnittelemien soittolistojen musiikki pauhaa kaiuttimista niin, että se kuuluu varmasti myös viereisille saarille. Ilari Wirtanen kertoo, että poliisit on jouduttu kutsumaan mantereella sijaitsevalle resortille vain muutamaan otteeseen, kun autot ovat ajaneet paikan ohi epäilyttävän usein.

Kuvauksista tietää varmasti jo jokainen paikallinen. Ja mahdotonta niitä olisi ollut salatakaan.

Osallistujat kohottavat viimeisissä bileissään maljan Wirtaselle, kun tämä vie juhlijoille mieluista juotavaa.­

Yhdentoista aikaan illalla raaskimme viimein jättää ohjaamon. Loppuilta jää pimentoon, mutta ainakin osallistujien krapula on seuraavan aamun valjetessa käsinkosketeltavissa. Rennosta tunnelmasta on vaikeaa ennustaa, mitä viimeinen iltanuotio tuo pareille tullessaan.

Toiseksi viimeinen sen sijaan rakentuu jo saarennokkaan.

Suomen Temptation Island muistuttaa sydäntä.­

Temptation Island Suomi keskiviikkoisin ja torstaisin Nelosella kello 21. Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.

Ohjelman uusi, 9. tuotantokausi kuvataan loppuvuodesta Levillä.