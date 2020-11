Roope Salminen ei palaa Putouksen juontajaksi – tilalle yllätysnimi

Putous palaa ruutuihin tammikuussa. Suositun viihdeohjelman juontajana nähdään Christoffer Strandberg.

Television katsotuimpiin viihdeohjelmiin lukeutuva Putous palaa ruutuihin jälleen tammikuussa. Keskiviikkona järjestetyssä lehdistötilaisuudessa katsojille esiteltiin käsikirjoittaja-ohjaaja Niina Lahtisen johdolla tulevan kauden näyttelijäkattaus sekä ohjelman juontajan, joka tulevalla kaudella tulee olemaan Christoffer Strandberg.

Strandberg on aiemmin nähty Putouksessa näyttelijän roolissa. Hän on ihastuttanut katsojia muun muassa Nöpö Felix ja Salon Seija -sketsihahmoillaan. Parhaillaan Strandberg nähdään televisiossa lauantaisin Masked Singer Suomi -ohjelman panelistina.

Christoffer Strandberg hyppää näyttelijästä juontajaksi Putouksen 14. kaudella.­

Putouksen juontajana on viidellä edellisellä kaudella nähty Roope Salminen. Salminen kuitenkin siirtyi sivuun tehtävästään tänä syksynä, jolloin televisiossa nähtiin Putouksen All Stars -kausi. Sen sijaan ohjelman juontajana nähtiin Joonas Nordman, joka on aiemmin toiminut sarjassa niin ohjaajan, käsikirjoittajan kuin myös näyttelijän roolissa.

Roope Salminen oli syyskuussa käräjillä seksuaalirikokseen liittyen. Käräjäoikeus katsoi Roope Salmisen syylliseksi seksuaaliseen tekoon pakottamisesta perjantaina 18. syyskuuta, kun Putous All Stars -kausi alkoi lauantaina 19. syyskuuta. Tuomio ei kuitenkaan vielä tuolloin ollut lainvoimainen, ja Salminen kertoi valittavansa päätöksestä hovioikeuteen.

Roope Salmista ei nähdä Putouksen tulevalla kaudella.­

Sittemmin Salminen kuitenkin totesi, ettei hän aiemmista puheistaan poiketen aio valittaa päätöksestä vaan hyväksyi hänelle annetun tuomion.

Tuleva Putous-kausi on järjestyksessään peräti sarjan 14. tuotantokausi. Ensimmäinen kausi nähtiin vuonna 2010. Sarjaa ovat vuosien aikana juontaneet Jaakko Saariluoma, Ville Myllyrinne, Heikki Paasonen ja Roope Salminen, joka on juontanut viimeiset viisi kautta vuosina 2017–2020.

Putous MTV3-kanavalla 16. tammikuuta alkaen.