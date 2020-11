Jape ja Mattu kohtaavat toisensa jäätävissä tunnelmissa Temptation Islandilla – Japen toivoton kommentti suhteen tilasta saa Mattun täysin pois tolaltaan

Mattun ja Japen dramaattisessa kohtaamisessa ei kyyneleiltä vältytä.

Aiemmalta Temptation Island -kaudelta tutut Mattu ja Jape lähtivät testaamaan luottamustaan uudestaan kesken ohjelman kahdeksannen tuotantokauden. Suhde oli kriisissä parin saapuessa paikalle, sillä vain kahta viikkoa aikaisemmin Jape oli päätynyt pettämään kumppaniaan.

Japen viimeisimmästä iltanuotiovideosta järkyttynyt Mattu haluaa nyt vetää pelin poikki välttyäkseen mahdollisilta uusilta kolauksilta.

Puhuttuaan Sami Kurosen kanssa tekemästään päätöksestä, Mattu jää odottamaan Japen saapumista luokseen keskustelemaan. Haastattelussa selviää, että myös Jape on pohtinut suhteen tilaa omalla tahollaan.

– Ton pettämisen jälkeen koen, että olen ollut todella ahtaalla. Mulla ei käytännössä saa olla omia asioita. Mä olen pettänyt Mattua, joten mä olen nyt hänelle niin paljon velkaa, että tanssin täysin hänen pillinsä tahtiin, ihan sama mikä asia. Jos vaaditaan tuollaista niin kyllä siitä tulee sellainen tunne, että ei tässä ole mitään järkeä, kertoo Jape ennen kohtaamistaan Mattun kanssa.

Kun pari pääsee näkemään toisensa, Jape haluaa tietää, mikä Mattulle tuli.

– Tuli vaan ihan hirveä ahdistus, hän vastaa itkuisena.

Mattu järkyttyi edellisellä iltanuotiolla näkemästään videosta.­

Japen kysyessä ahdistuksen syytä Mattu paljastaa, että pelkää tulevansa uudelleen petetyksi. Mattu saa pian ahdistua lisää kumppaninsa pudottaessa seuraavaksi varsinaisen pommin.

Jape kertoo keskustelleensa suhteestaan oman saarensa sinkkujen ja muiden varattujen kanssa. Muille uskoutuminen on avannut hänen silmänsä siihen, millaisessa karikossa suhde Mattun kanssa on. Haastattelussa mies kertoo, että ihmiset joille hän on puhunut, ovat sitä mieltä, että parin kannattaisi erota.

– Jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin mä ehkä toivoisin, että Mattu jättäisi mut tuossa kun me mennään tuonne, mies on paljastanut kameroille hetkeä aiemmin.

Nyt hän puhuu tunteistaan myös Mattulle.

– Mä vähän oletin kun me tultiin tänne, et sä voisit viheltää tän meidän pelin poikki. Ilmeisesti sä et nyt niin aio tehdä, Jape muotoilee Mattulle.

– Aiotko sä? nainen kysyy ääni väristen.

Jape kommentoi suhteen sujuneen mielestään heikosti jo pidemmän aikaa. Hän kysyy Mattulta, näkeekö myöskään hän pariskunnalla yhteistä tulevaisuutta.

– No ilmeisesti sä et näe, Mattu vastaa ja murtuu itkemään.

– Mitä tapahtui? Miksi sä sanoit mulle silloin, että tämä suhde on se, missä sä haluat olla ja mä olen se, kenen kanssa sä haluat olla? Kun mä sanoin, että meidän pitää erota nyt, niin sä anelit, että mä jään ja lupasit kuun taivaalta. Nyt sä sanot tällaista! Mattu tivaa Japelta, joka on haudannut naamansa käsiinsä.

Keskiviikon Temptation Island Suomi -jaksossa selviää, mihin Japen ja Mattun keskustelu etenee.

Jakso alkaa poikkeuksellisesti Nelosella jo kello 20.30. Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.