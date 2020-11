Rakastettu Ruusun aika -sarja lumosi suomalaiset ja teki näyttelijöistään palvottuja tähtiä – menestyksellä oli kuitenkin kova hintansa

Kun Ruusun aika -sarjan ensimmäinen jakso esitettiin 17. marraskuuta 1990, olivat suomalaiset myytyjä. Sarja tarjosi katsojille jotain sellaista, mitä tv:ssä ei ennen oltu nähty ja teki näyttelijöistään tähtiä.

Tiistaina tulee kuluneeksi tasan 30 vuotta siitä, kun kotimainen Ruusun aika -sarja alkoi MTV:llä ja nousi yhdeksi Suomen katsotuimmista ohjelmista.

Marraskuussa 1990 tv-kanavia oli Suomessa vain muutama ja niiden tarjonta oli paljon nykypäivää suppeampaa. Ruusun aika iski heti alusta saakka suomalaisten sydämiin ja tarjosi sellaista katseltavaa, jota ei aiemmin oltu nähty.

Latinalaisen Amerikan telenovelia muistuttaneessa sarjassa seurattiin Ruususen uusioperheen värikästä, mutta samalla hyvin samaistuttavaa arkea. Sarjassa kiroiltiin ja riideltiin, mutta myös naurettiin ja iloittiin, puhuttiin vaikeista aiheista ja käsiteltiin kuolemaa, lasten kasvamista, perhesiteitä ja kaikkea sitä, mitä lähes jokaisessa tavallisessa suomalaisessa perheessäkin.

Sarja kuvattiin Helsingissä idyllisellä Toukolan asuinalueella ja MTV:n studioilla. Sen päähenkilöinä olivat leskeksi jäänyt lääkäri-isä Esko, hänen uusi, lannoitetehtaan henkilöstöpäällikkönä työskentelevä Marja-puolisonsa, parin yhteinen tytär Roosa-Maaria eli Roope sekä heidän aiemmista liitoista olevat lapset Ilmari eli Illi ja Meri.

Ruususten perheen ongelmat ja ilot olivat hyvin samanlaisia kuin tavallisten suomalaisten perheiden ja sarja vetosi siksi katsojiin. Jokainen perheenjäsen oli oma persoonansa, johon moni pystyi samaistumaan.­

Suuressa osassa tarinaa oli myös Senni-mummi sekä perheen labradorinnoutaja Nero, jonka puheen vain neljäsluokkalainen Roope pystyi kuulemaan.

IS pani merkille 30 vuotta sitten, että Ruusun aika -sarjaa mainostettiin ajalle poikkeuksellisen näyttävästi raitiovaunuissa ja lehdissä, ja että se toi ruutuun tuulahduksen nykyaikaa: modernin uusioperheen.

– Lapset kiroilevat vanhemmilleen. Perheen poika kehottaa äitiään jopa masturboimaan. Aidsistakin puhutaan. Se on paljon enemmän kuin Bill Cosby Show’ssa koskaan uskallettaisiin tehdä. Perinteiset roolit ovat pahemman kerran sekaisin Ruususten perheessä. Se on hyvä, sillä niinhän ne ovat tavallisissakin perheissä, IS kirjoitti syksyllä 1990.

Ruususten perheen ongelmat ja ilot olivat hyvin samanlaisia kuin tavallisten suomalaisten perheiden ja sarja vetosi siksi katsojiin. Jokainen perheenjäsen oli oma persoonansa, johon moni pystyi samaistumaan.­

Vuosina 1990–1991 esitetystä Ruusun ajasta tuli nopeasti tv-ilmiö, joka keräsi lauantai-iltaisin parhaimmillaan 1,6 miljoonaa katsojaa televisioiden ääreen. Sarjan tapahtumia puitiin maanantaiaamuisin kouluissa ja kahvipöydissä, ja sen uutta jaksoa odotettiin malttamattomina koko viikko.

Supersuosittu sarja teki sen näyttelijöistä tähtiä, jotka lähes jokainen suomalainen tunnisti. Osa heistä jatkoi alalla myös myöhemmin, mutta osa katsoi julkisuudesta pysyvästi.

Julkisuus ahdisti

Ruusun aika teki poikamaista Roope-tyttöä näytelleestä 9-vuotiaasta Pauliina Syköstä lapsitähden, joka sai huomiota kaikkialla.

Sykön isoveli, muotitoimittaja Sami Sykkö kertoi Helsingin Sanomien Kuukausiliitteelle vuonna 2011, ettei hänen siskonsa nauttinut julkisuudesta lainkaan, vaan vältteli lopulta jopa lähikaupassa käymistä, sillä ihmiset tulivat siellä juttelemaan hänelle.

Katsojat rakastuivat etenkin puhuvaan Nero-koiraan (Fiona) ja poikamaiseen Roope-tyttöön (Pauliina Sykkö).­

Sami Sykön mukaan ihmiset tunnistivat Pauliinan myös silloin, kun hänen serkkunsa putosi hevosenselästä ja loukkaantui vakavasti.

– Kun Pauliina odotti hädissään ambulanssia, joku ohikulkija tuli utelemaan, onko Pauliina se tyttö Ruusun ajasta. Seuraavana päivänä Eeva kuoli, Sykkö sanoi Kuukausiliitteelle.

– Ei ihme, että Pauliinalle jäi julkisuudesta arpia, eikä hän halunnut näyttelijäksi. Se on sääli, koska sellaista lahjakkuutta näkee harvoin.

Roopea Ruusun aika -sarjassa näytellyt Pauliina Sykkö (oik.) on muotitoimittaja Sami Sykön pikkusisko. Kuvassa sisarukset vuonna 2011.­

Pauliina Sykkö opiskeli myöhemmin opettajaksi ja on työskennellyt ammatissa Vantaalla. Hän muisteli IS:lle vuonna 2009, että hän nautti Ruusun aika -sarjan tekemisestä.

– Tv-perheeni ja koko kuvausporukka pitivät minusta aina hyvää huolta ja kuvauksiin oli aina kivaa mennä.

Rooli leimasi lopullisesti

Parikymppinen Katja Kiuru näytteli Ruusun ajassa Marja-äidin aiemmasta liitosta syntynyttä tytärtä Meri Brandtia. Teatterikorkeakoulusta valmistuneesta Kiurusta tuli abiturienttitytön roolin myötä koko kansan tähti, jonka moni kuvitteli tuntevansa sarjan perusteella.

– Ihmiset tulivat metrossa kysymään miten menee. Sitten he sanoivat: Ai, sä et ollutkaan mun naapuri. Sä olet siitä Ruusun ajasta, Kiuru kertoi IS:lle kolme vuotta sitten.

Näyttelijän työ oli Kiurulle pitkäaikainen haave, mutta Ruusun aika leimasi hänet yhden roolin tähdeksi. Hän ei saanutkaan enää töitä ja lopulta rooli Merinä jäi hänen uransa tunnetuimmaksi.

– En voinut kuvitellakaan, että Ruusun aika jää minun ainoaksi suuren yleisön muistamaksi työksi, Kiuru kertoi IS:lle.

Katja Kiuru kokee, että Ruusun aika leimasi hänet ja vaikeutti hänen työtään näyttelijänä. Hän on ollut aikuisikänsä suureksi osaksi työttömänä.­

Sarjan jälkeen Kiuru opiskeli näyttelemistä Lontoossa ja kierteli työpajoissa Baltiassa, Keski-Euroopassa, Venäjällä ja Intiassa. Sittemmin hän on ollut pitkiä aikoja työttömänä ja elättänyt itsensä hanttihommilla talonmiehenä.

– En yritä peittää, ettenkö olisi katkera joistakin asioista. Olen hyväksynyt katkeruuteni. Minua ärsyttää hirveästi se, ettei ihminen saisi olla katkera. Se ei vain ole tapana. Katkeruuden ei tarvitse olla tabu, Kiuru sanoi IS:lle syksyllä 2017.

Nykyään 55-vuotias Kiuru on myös opiskellut keho- ja psykoterapeutiksi ja hänellä on yksi poika.

Teinityttöjen suosikki

Ruususten perheen hurmuri oli teini-ikäinen Ilmari eli Illi, joka riiteli isänsä kanssa kotiintuloajoista ja alkoholin juomisesta. Sarjaa katsoneet tytöt ihastuivat palavasti Illiin ja tätä näytelleeseen Paavo Westerbergiin, joka oli noussut tähdeksi jo Susikoira Roi -sarjasta.

Ruususten uusioperheen teini-ikäinen poika Illi (Paavo Westerberg) otti välillä yhteen Esko-isänsä (Jukka Puotila) kanssa.­

Westerberg oli Ruusun aika -sarjan aikaan 17-vuotias ja jo esikoislapsensa saanut nuori isä. Hänen arkensa pyöri vauvan ympärillä aivan kuten kenellä tahansa muullakin tuoreella isällä. Erona oli se, että samaan aikaan Westerbergistä tuli Ruusun aika -sarjan muiden nuorten tähtien tapaan kansan suosikki, jota fanit seurasivat jopa kotiovelle.

Myöhemmin Westerberg sai vielä neljä lasta ja valmistui Teatterikorkeakoulusta. Nykyään hän työskentelee käsikirjoittajana ja ohjaajana. Hän on ohjannut muun muassa elokuvan Viulisti.

Paavo Westerberg on nykyään ohjaaja, käsikirjoittaja ja näytelmäkirjailija.­

Katsojien karvainen suosikki

Ruususten Nero-koiraa näytteli musta labradorinnoutaja Fiona. Koira nousi katsojien suosikiksi, sillä se jutteli perheen kuopukselle Roopelle.

Labradorinnoutaja Fiona oli rakastettu työtoveri, josta kaikki sarjan tähdet pitivät.­

MTV:n tuotantopäällikkönä ja sarjan tuottajana toiminut Solja Kievari muistaa, että Fiona-koiran kanssa työskentely oli helppoa ja mutkatonta, ja että kaikki pitivät hyvin koulutetusta nelijalkaisesta tähdestä.

– Muistan, miten koira tuli MTV:n studioille, tervehti kauniisti minuakin ja paneutui sitten pitkäkseen, että nyt saisi rapsuttaa, Kievari kertoo IS:lle.

– Siinä vaiheessa oli ihan selvä, että tämän kanssa voidaan tehdä töitä.

Pitkän linjan ammattilainen

Esko-isää Ruusun ajassa näytellyt Jukka Puotila oli sarjan kuvausten aikaan 35-vuotias ja jo tunnettu näyttelijä. Hän oli tähdittänyt jo useita sarjoja ja elokuvia ja työskenteli Suomen kansallisteatterin näyttelijänä.

Sittemmin Puotila vakiintui yhdeksi suomalaisen tv-viihteen, komedian ja teatterityön vakiokasvoista, joka on palkittu Pro Finlandia -mitalilla.

Esko Ruususta esittänyt Jukka Puotila on edelleen koko kansan tuntema ja rakastettu näyttelijä.­

Puotila kertoi IS:lle vuonna 2009, että hänen uransa koskettavin palaute liittyy juuri Ruusun aika -sarjaan.

– Silloin teini-ikäinen tyttö tuli sanomaan minulle, että haluaisin sinun olevan minun isä. Se kosketti.

Uusi ura opetuksesta

Helposti stressaavan ja joskus myös hermostuvan Marja-äidin roolissa nähtiin Riitta Räty. Räty tähditti Ruusun aika -sarjan jälkeen muun muassa Kotikatua ja vuosina 2016–2018 hänet nähtiin Korpelan kujanjuoksu -sarjassa.

Räty on tehnyt lisäksi uran opetus- ja koulutustyön parissa tarjoamalla yhteistyökoulutusta erilaisille oppilaitoksille ja yrityksille.

Marja Ruusunen ja Senni-mummi eli Riitta Räty ja Vappu Jurkka.­

Isoäiti teatterisuvusta

Ruususten Senni-isoäiti sairastui sarjassa syöpään ja kuoli. Rakastetun mummin kuolema sai katsojat itkemään, mutta tämä ei kuitenkaan poistunut sarjasta pysyvästi, vaan jäi kummittelemaan Ruususten ullakolle.

Myös Senniä esittänyt näyttelijä Vappu Jurkka kuoli kahdeksan vuotta sitten 84-vuotiaana.

Vappu Jurkka näytteli Ruususten Senni-mummia, joka kuoli kesken sarjan syöpään.­

Tunnettuun teatterisukuun syntynyt Jurkka teki Ruusujen ajan lisäksi pitkän uran teatterissa ja työskenteli muun muassa Kansallisteatterissa ja Lahden kaupunginteatterissa sekä perusti näyttelijä-äitinsä Emmi Jurkan kanssa Teatteri Jurkan vuonna 1953.

Hänet nähtiin myös Badding-elokuvassa ja Seitsemän-sarjassa.