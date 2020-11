BB-Vilin uhmakas käytös saa muut asukkaat näkemään punaista: ”Isoin pelle, minkä oon ikinä nähnyt!”

Vilin vilunkipeliä ei katsota BB-talossa hyvällä.

Big Brother -viikko käynnistyy kireissä tunnelmissa, kun talon asukkaiden näkemykset sääntöjen noudattamisesta eivät kohtaa.

Talossa on voimassa päiväunikielto, jota Vili uhmaa kerta toisensa jälkeen. Hän muun muassa lepuuttaa huolettomasti silmiään samalla sormiaan tai varpaitaan heilutellen valveillaolon merkiksi.

Isoveli ei kuitenkaan katso hyvällä Vilin vilunkipeliä ja hän saa heti viikon alkuun muistutuksen voimassa olevasta kiellosta. Samaan aikaan muut asukkaat ihmettelevät olohuoneen puolella, kuinka Vili ei ota opikseen.

– Siinä on hieno mies, mää arvostan Viliä ihan v*tusti”, Arttu ihailee Vilin anarkistista asennetta.

Olli-Pekka puolestaan kyseenalaistaa, mahtaisiko Vili olla kiva työkaveri.

– Ei tekisi mitään, Olli-Pekka miettii.

– Koko ajan saisi huomauttaa jostakin, Kristiina komppaa.

Joelin mielestä on hölmöä rikkoa sääntöjä ihan tarkoituksella sen takia, että se jonkun mielestä olisi hauskaa.

– V*ttu, mulla lähtee järki. Ihan just lähtee järki. Nyt lähti järki, Joel tuskailee ja jatkaa:

– Se on isoin pelle, minkä oon ikinä nähnyt.

Arttu on yhä sitä mieltä, että Vili on hieno mies, joka tekee juuri niin kuin itse haluaa. Julian mielestä Big Brother -talo on kuitenkin väärä paikka olla, jos ei pysty noudattamaan sääntöjä.

– Auktoriteettiongelma, Kristiina miettii.

Kristiinan mielestä Vilin kapinahenki on ihan hauska juttu, mutta totee perään, että Vili on kuitenkin tullut taloon vapaaehtoisesti, jolloin hänen voisi kuvitella pystyvän sitoutumaan sääntöihin.

Big Brother kutsuu Vilin päiväkirjahuoneeseen, ja muut miettivät, mahtaako pohjalainen saada ripitystä sääntörikkomuksista.

– Vasta kun joku saa tarkoin perusteltua sille rationaalisesti, miksi tämä asia on näin, niin sitten Vili voi ehkä olla ”joo”, Arttu tietää.

– Se on vaan tuollainen luja eteläpohjalainen, kurikkalainen äijä. Mää tiiän tuollaisia miljoona, Arttu jatkaa.

Päivän edetessä asukkaat saavat tietää uudesta viikkotehtävästään. Uuden tehtävän myötä asukkaiden on elettävä autiolle saarelle haaksirikkoutuneina merirosvoina. Viikkotehtävä onnistuu, mikäli asukkaat pelastuvat ja pääsevät takaisin mantereelle.

Arttu alkaa heti hytkyä innostuksesta.

– V*ttu miten hyvä tehtävä! mies tohkeilee.

– Rommia, merirosvolauluja ja v*tun hyvää ruokaa! Hyviä taisteluita ja aarteenetsintää, luettelee Vili.

Big Brother Suomen koostelähetykset Nelosella maanantaista lauantaihin kello 21. Big Brother Suomi Live ja asukkaan häätö sunnuntaisin kello 21.

Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.