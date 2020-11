Sanna Kiiski nauttii vain nestemäisiä ruokia – lääkäri Pippa Laukka päätyy Olet mitä syöt -ohjelmassa poikkeukselliseen ratkaisuun

Sanna Kiisken nestemäinen ruokavalio hämmästyttää lääkäri Pippa Laukkaa Olet mitä syöt -ohjelmassa.

Olet mitä syöt -ohjelmassa laitetaan toimittaja ja juontaja Sanna Kiisken, 45, elämäntavat ruotuun lääkäri Pippa Laukan avustuksella.

Kiiskin suurin haaste on ruokarytmi, joka on aivan retuperällä. Juontaja sanoo ohjelmassa, ettei juurikaan syö lämmintä ruokaa, vaan ruokailu koostuu erilaisista välipaloista. Mehua hän kittaa viikossa litratolkulla, lämpimän aterian sijasta Kiiski syö muroja.

– Se on lähinnä sitä, että syön päivän aikana kuusi lautasellista muroja. Saatan syödä yhtenä päivänä aamulla smoothien ja lohisalaatin. Seuraavana päivänä saatankin syödä vaan mutakakkua.

– En koskaan vaan käy syömään, vaan teen aina jotakin, jonka ohessa syön. Teen töitä, katson ohjelmia, laitan sähköpostia… Syöminen on oheistoiminto, Kiiski kuvailee ohjelmassa.

Kiiski on sairastanut nuoruudessaan syömishäiriön, joka on omalta osaltaan vääristänyt hänen suhtautumistaan ruokaan.

– Syömistä vahdittiin orjallisesti, niin nyt kun kukaan ei pakota minua syömään näin, niin minähän syön ihan miten huvittaa, hän sanoo.

Lääkäri Pippa Laukka kartoittaa Kiisken alkutilanteen ja kurkistaa mitä Kiisken jääkaappi pitää sisällään. Laukka huomaa heti jotain hälyttävää Kiisken jääkaapissa.

– Täällähän ei ole ruokaa! Missä on se ruoka? Laukka kummastelee tutkiessaan hyllyjä.

Kiisken jääkaapissa on lähinnä tuorejuustoa, salaattikastiketta, hilloa, mehua ja hieman kasviksia.

– Mitä ihmettä, mitä sinä syöt? Missä on kunnon kotiruoka? Laukka tiedustelee.

– Se onkin hyvä kysymys, sillä en syö sellaista. Kun kittaan mehuja, niin mulle ei tule nälkä, eikä mun tarvitse syödä lämmintä ruokaa, hän perustelee.

–Haluaisin saada syömisen balanssiin, sillä se on ollut asia, jolla olen lohduttanut itseäni vaikeina aikoina, Sanna Kiiski sanoo ohjelmassa.­

Laukka epäilee, että nestemäinen ruokavalio juontaa juurensa Kiisken nuorempana sairastamaan syömishäiriöön.

– Eli elät samalla tavalla, kuin jokainen 7-vuotias haluaisi elää. Uskon, että pelkäät kylläisyyttä. Tunnistatko sen, että pelkäät sitä oloa, joka tulee kylläisenä? Laukka vakavoituu.

Kiiski sanoo Laukan olevan oikeassa. Hän kertoo myös välttelevänsä viimeiseen asti sitä, että söisi jonkun seurassa.

Muroja, mehua, vanukasta...

Sanna Kiisken pitämä ruokapäiväkirja paljastaa karun totuuden hänen ruokavaliostaan. Hänen eteensä ladotaan kaikki ruoat, joita hän on viikon aikana syönyt.

– Nämähän on kuin joidenkin lastenjuhlien tarjonta! juontaja huudahtaa.

– Kun sen näki sen murovuoren ja mehukanisterit, niin tuli sellainen olo, että miten meni omasta mielestä.

Sanna Kiisken sokeria ja hiilareita tihkuva ruokavalio ei ole lääkäri Pippa Laukan mieleen.­

Ruokapäiväkirjasta selviää, että Kiiski on syönyt viikon aikana esimerkiksi 12 lautasellista muroja, juonut 14 dl mehua ja 1 litran limua, sekä syönyt vanukasta ja jäätelöä.

Pippa Laukka huomauttaa, ettei Kiiskellä ole ruokavaliossaan juuri ollenkaan kuituja tai proteiinia

– Ruokavaliosi on hyvin sokeripainotteinen. On hiilihydraatteja, hyvin vähän proteiinia, hyvin vähän lämmintä ruokaa.. Ja missä on kuidut, hedelmät tai kasvikset? Voi tuntea itsensä kylläiseksi lihomatta, Laukka muistuttaa.

Jokaisen Olet mitä syöt -ohjelmaan osallistuvan henkilön vyötärönympärys mitataan ja paino punnitaan kuvausten alussa. Laukka kuitenkin ilmoittaa heti, että Kiisken syömishäiriötaustasta johtuen vaaka ja mittanauha jätetään kokonaan pois.

– Nyt on keskityttävä olennaiseen, eli terveen ruokasuhteen luomiseen, Laukka painottaa.

